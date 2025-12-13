Khi người bệnh "tự chữa bệnh bằng Google": Vì sao mô hình như Thera Home trở nên cần thiết?

Trong bối cảnh thông tin y tế nhiễu loạn, nhu cầu được chăm sóc đúng, kịp thời tại chính nơi ở trở nên bức thiết. Các mô hình nhà ở có bác sĩ trực 24/7 như Thera Home vì vậy đang xuất hiện như giải pháp mới cho cư dân đô thị.

Giữa rừng thông tin nhiễu, người bệnh dễ trở thành nạn nhân

Trong bối cảnh dịch vụ y tế quá tải tại các đô thị lớn và hành lang thông tin mở rộng không kiểm soát, nhiều người bệnh chọn cách tìm kiếm lời khuyên sức khỏe từ mạng xã hội và Google thay vì đến cơ sở y tế. Tuy nhiên, phía sau sự tiện lợi ấy là vô số rủi ro — từ nhiều thông tin sai lệch đến quảng cáo trá hình.

"Tôi tìm triệu chứng trên mạng, bệnh nào cũng thấy mình mắc", chị Thu Hà (31 tuổi, Hà Nội) kể lại sau khi dành ba giờ đồng hồ để "Google" tình trạng ho kéo dài. Từ cảm lạnh đến ung thư, mọi kết quả đều khiến chị rơi vào hoang mang. Không tin bác sĩ gia đình, chị tiếp tục vào các hội nhóm Facebook để hỏi… và nhận về hàng trăm bình luận từ "chuyên gia không bằng cấp", người bán thuốc, và những tài khoản nặc danh chỉ định đủ loại kháng sinh, siro xách tay, thảo dược "gia truyền".

Theo chuyên gia an toàn thông tin, các hội nhóm sức khỏe trên mạng xã hội đang trở thành "chợ trời y tế" khi nhiều bài đăng, video, livestream được dùng để bán thuốc không rõ nguồn gốc, tư vấn sai quy định hoặc đưa ra phác đồ điều trị không được cơ quan chuyên môn phê duyệt. Không ít người bệnh tự ý dùng thuốc theo lời khuyên online dẫn đến ngộ độc, kháng kháng sinh, thậm chí nguy hiểm tính mạng.

Người bệnh tự chữa theo mạng xã hội, hệ lụy khó lường. Ảnh minh họa



Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Bệnh mạch máu Việt Nam cảnh báo AI không biết tình trạng sức khỏe tổng thể của người dùng, chẳng hạn có bệnh gan, thận, tiểu đường hay đang mang thai hay không. "Nếu người bệnh suy gan, suy thận mà dùng thuốc chống viêm hoặc kháng histamin mạnh, nguy cơ suy đa tạng, thậm chí tử vong hoàn toàn có thể xảy ra", bác sĩ Mạnh nói thêm.

Bác sĩ Mạnh khẳng định không có bác sĩ nào kê đơn mà không biết tuổi, cân nặng, tiền sử bệnh của bệnh nhân. AI chỉ dựa vào vài dòng mô tả, không thể đảm bảo an toàn cho bệnh nhân.

Luật Khám bệnh, chữa bệnh 2023 quy định rõ: mọi hoạt động khám – tư vấn – kê đơn từ xa phải được cấp phép, có chứng chỉ hành nghề hợp lệ và tuân thủ quy trình chuyên môn. Tuy nhiên, trên mạng xã hội, tình trạng "bác sĩ ảo", "expert tự phong", review sai sự thật… xuất hiện tràn lan mà chưa thể kiểm soát triệt để.

Không chỉ gây rối loạn hành vi chữa bệnh, việc tự tra cứu sức khỏe còn khiến nhiều người mắc rối loạn lo âu vì tin rằng mình mắc các bệnh nghiêm trọng. Mỗi từ khóa "đau đầu", "đau bụng", "mệt mỏi", Google đưa ra hàng loạt kết quả cực đoan, khiến người dùng càng hoang mang và dễ dùng sai giải pháp.

Tự xoay sở trên mạng đẩy nhu cầu về mô hình Thera home

Từ thực tế người bệnh phải mò mẫm trên Google hay hội nhóm Facebook để tìm lời khuyên sức khỏe, nhiều chuyên gia cho rằng đây là khoảng trống rất lớn trong hệ thống chăm sóc tại nhà. Không phải ai cũng có điều kiện đến bệnh viện ngay khi xuất hiện triệu chứng; nhưng cũng không thể phó mặc sức khỏe cho thông tin chưa được kiểm chứng trên mạng.

Chính khoảng trống này khiến mô hình nhà ở có bác sĩ trực và chăm sóc y tế trở thành xu hướng được quan tâm trong thời gian gần đây. Đáng chú ý, Onsen Fuji là một trong những đơn vị tiên phong khi triển khai chuỗi dự án Lynn Times Onsen Retreat Nam Hà Nội, Lynn Times Onsen Retreat Hưng Yên và Tokyu Retreat, đưa dịch vụ y tế thường trú, phòng trị liệu và hệ thống theo dõi sức khỏe tại chỗ vào không gian sống của cư dân.

Mô hình căn hộ trị liệu Thera Home tích hợp không gian sống với hệ thống chăm sóc sức khỏe chuyên nghiệp ngay tại chỗ. Khác với căn hộ truyền thống, Thera Home có sự xuất hiện của dịch vụ hỗ trợ y tế 24/7, giúp cư dân được tiếp cận chăm sóc đúng chuyên môn mà không cần di chuyển đến bệnh viện.

Trong bối cảnh đô thị hóa nhanh, áp lực công việc lớn và nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng tăng, Thera Home được đánh giá là mô hình lấp đầy khoảng trống giữa tự xoay sở trên mạng và khám chữa bệnh tại cơ sở y tế. Người dân không phải dựa vào Google hay hội nhóm Facebook để tự chẩn đoán, mà được chăm sóc sức khỏe chủ động hàng ngày và kết nối trực tiếp 24/7 với trung tâm y tế ngay trong khu đô thị.

Song song, nhà hàng thực dưỡng mang đến thực đơn thanh lọc, nguyên liệu organic theo nguyên lý cân bằng âm–dương, phù hợp nhóm thường chịu ảnh hưởng nặng của stress đô thị và bệnh mạn tính.

Không gian trị liệu giấc ngủ sử dụng giải pháp âm thanh – ánh sáng – hương liệu nhằm tái tạo giấc ngủ sâu, đi kèm hệ thống theo dõi thể trạng và cảnh báo bất thường. Các lớp mindfulness, yoga, thực dưỡng, art therapy tạo nên một "healing community" – cộng đồng sống lành, gắn kết và an toàn, nơi sức khỏe được nuôi dưỡng từ thân – tâm – trí ngay trong chính căn hộ của mình.

Bên cạnh đó, mỗi căn hộ đều được trang bị phòng tắm khoáng nóng riêng cho phép cư dân tiếp cận liệu pháp khoáng trị liệu hằng ngày ngay trong chính không gian sống. Việc đưa khoáng nóng vào từng căn hộ không chỉ gia tăng tiện nghi, mà còn biến trị liệu thành thói quen thường nhật, hỗ trợ cải thiện tuần hoàn, giảm đau xương khớp, thư giãn thần kinh và nâng cao chất lượng giấc ngủ. Phòng tắm khoáng riêng vận hành song song với các phòng trị liệu onsen, khu phục hồi chức năng, trung tâm chăm sóc sức khỏe công nghệ cao và dịch vụ bác sĩ trực 24/7, tạo nên hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe khép kín cho cư dân.

Rủi ro tăng cao, Thera Home thành "phao cứu sinh" mới



Các chuyên gia nhận định, căn hộ trị liệu là một hướng đi phù hợp với nhu cầu đô thị hiện đại nơi áp lực cuộc sống khiến người dân cần dịch vụ y tế gần mình hơn, an toàn hơn và đúng quy chuẩn hơn.