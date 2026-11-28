Người mua cần gì ở một chiếc máy giặt?

Theo số liệu được trình bày, 66% quan tâm tới hiệu suất năng lượng, 49% tới khối lượng giặt, 41% tới Auto Tub Clean, 31% tới tính năng thông minh và 24% tới hình thức điều khiển.

Những tỷ lệ này cho thấy một sự thay đổi thú vị.

Máy giặt không còn đơn giản được lựa chọn dựa trên tiêu chí "giặt sạch và chạy bền". Chi phí điện nước, vệ sinh của chính chiếc máy, tiết kiệm thời gian và khả năng thích ứng với thói quen sử dụng đang ngày càng quan trọng.

Và đó cũng là cách có thể hiểu chữ "đa dạng" trong Japan Quality.

Thách thức với nhà sản xuất vì vậy không còn là làm ra một chiếc máy giặt thật tốt rồi bán cho tất cả mọi người, mà là duy trì cùng một chuẩn chất lượng trên nhiều sản phẩm phục vụ những cách sống khác nhau.

Bài toán sản xuất hàng trăm model

Nhà máy máy giặt Panasonic Appliances Việt Nam bắt đầu hoạt động từ tháng 3/2013 tại Khu công nghiệp Thăng Long II, Hưng Yên.

Nhà máy Panasonic Appliances Việt Nam (PAPVN)

Hiện cơ sở này sản xuất cả máy giặt lồng đứng và lồng ngang.

Đáng chú ý, nhà máy có khả năng sản xuất khoảng 180 model máy lồng đứng và 46 model máy lồng ngang để đáp ứng nhiều thị trường châu Á.

Trong sản xuất công nghiệp, đa dạng hóa thường tạo thêm áp lực lên kiểm soát chất lượng. Càng nhiều model, linh kiện và quy trình khác nhau, rủi ro sai khác càng lớn.

Cách PAPVN giải bài toán này là kết hợp tiêu chuẩn hóa thao tác, tự động hóa, kiểm soát dữ liệu và Kaizen. Một số công đoạn sử dụng máy dập, uốn, hàn, kiểm tra, gắp, lật hay đóng đai tự động; con người vẫn giữ vai trò ở những khâu cần năng lực nhận biết và xử lý bất thường.

Nhà máy gọi đây là sự kết hợp giữa chuyên môn con người và "Jidoka" - tự động hóa gắn với khả năng phát hiện và ngăn lỗi.

Một chiếc máy giặt chưa ra thị trường đã phải qua nhiều "lò luyện"

Nếu có một nơi thể hiện rõ nhất quan niệm về độ bền, đó là phòng thử nghiệm của trung tâm R&D.

Máy giặt tại đây phải trải qua hàng trăm quy trình kiểm tra. Có bài thử đặt sản phẩm trong môi trường 40°C, độ ẩm 95%, thử ở nhiệt độ -5°C, hay thả rơi từ độ cao 38,5 cm theo bốn hướng.

Các bài thử độ bền lên tới 2.500-5.000 chu kỳ, hướng tới mô phỏng khoảng 7 năm sử dụng trong điều kiện thực tế.

Máy giặt trải qua hàng trăm quy trình kiểm tra trước khi được đưa ra thị trường

Những con số này đáng chú ý bởi chúng trả lời một câu hỏi rất thực tế: nhà sản xuất dựa vào đâu để tin rằng sản phẩm vẫn có thể hoạt động ổn định trong toàn bộ vòng đời sản phẩm?

Độ bền, về bản chất, không thể chờ bảy năm mới kiểm chứng. Nó phải được mô phỏng trước khi sản phẩm được bán.

An toàn: phần giá trị khó nhìn thấy trên nhãn giá

Nếu độ bền có thể cảm nhận sau vài năm, an toàn còn khó quan sát hơn.

Một chiếc máy giặt kết hợp điện, nước, chuyển động cơ học và độ ẩm. Vì vậy, tại PAPVN, kiểm soát an toàn không được để đến cuối dây chuyền.

Linh kiện đầu vào được kiểm tra về kích thước, chức năng và chất bị hạn chế. Trong quá trình sản xuất, nhà máy kiểm tra rò nước, rung, tiếng ồn, dòng rò và điện áp cao. Camera được dùng để đối chiếu ngoại quan và tem nhãn; các phương pháp phát hiện rò khí hay tia laser được áp dụng cho những hạng mục phù hợp.

Quy trình kiểm soát chất lượng tại nhà máy được triển khai chặt chẽ và xuyên suốt

Nếu phát hiện bất thường, nguyên tắc được đưa ra là dừng, cách ly, truy xuất nguyên nhân và không để sản phẩm nghi ngờ chuyển sang công đoạn kế tiếp.

Điều đó không tạo ra một tính năng mới để in thật lớn trên catalogue.

Nhưng với người sử dụng, "safety" cuối cùng lại là một giá trị rất dễ hiểu: có thể để chiếc máy hoạt động trong nhà mỗi ngày mà không phải thường xuyên lo nghĩ về nó.

Công nghệ không phải để "trình diễn"

Dĩ nhiên Panasonic không đứng ngoài cuộc đua công nghệ.

D-series lồng ngang năm 2026 có AI Smart Wash để tối ưu chu trình giặt dựa trên điều kiện thực tế, Blue Ag+ hỗ trợ diệt khuẩn, StainMaster+ xử lý vết bẩn và Auto Gasket Clean tự động làm sạch phần gioăng cửa.

Dòng FJ lồng đứng sử dụng TD Inverter kết hợp động cơ DMM hướng đến tiết kiệm năng lượng; Water Bazooka tạo luồng nước mạnh trong khi TurboMixer+ và ActiveFoam hỗ trợ nâng hiệu quả giặt.

Nhưng đáng chú ý là cách hãng giải thích những công nghệ này.

Trong phần hỏi đáp với báo chí, đại diện Panasonic thừa nhận nhiều đối thủ cũng sở hữu công nghệ tiên tiến. Điểm hãng muốn tạo khác biệt không phải số lượng tính năng, mà là cách một công nghệ được thiết kế và kiểm chứng cùng với hiệu suất, độ an toàn và độ bền.

Đây là một quan điểm khá thực dụng.

AI trong máy giặt chỉ thực sự có ý nghĩa nếu giúp người dùng bớt phải điều chỉnh. Inverter chỉ có giá trị khi hóa đơn điện giảm. Tự vệ sinh lồng giặt có ý nghĩa khi giảm công việc bảo dưỡng và duy trì môi trường giặt sạch hơn.

Công nghệ, xét cho cùng, không nên là thứ người tiêu dùng phải học thêm để sử dụng một thiết bị gia đình. Công nghệ tốt là thứ khiến họ phải bận tâm ít hơn về thiết bị đó.

Từ "Made in Japan" tới "Japan Quality made in Vietnam"

Có một nghịch lý thú vị: chiếc máy mang triết lý chất lượng Nhật này lại được phát triển và sản xuất tại Hưng Yên, phần lớn bởi người Việt.

Nhà máy có R&D nằm ngay cạnh sản xuất. Các kỹ sư có thể đưa phản hồi từ thị trường vào thiết kế, đồng thời nhanh chóng kiểm chứng xem thiết kế có phù hợp với thực tế sản xuất hay không.

Theo Panasonic, Japan Quality vì thế không được quyết định bởi quốc tịch của người lắp ráp hay địa chỉ của nhà máy. Nó nằm ở cách thiết kế, kiểm chứng, chuẩn hóa thao tác và liên tục cải tiến.

Các công nhân đang hoạt động trong dây chuyền sản xuất

Triết lý "hoàn thiện con người trước khi làm ra sản phẩm" của nhà sáng lập Konosuke Matsushita vẫn được nhắc đến tại nhà máy.

Chia sẻ về vai trò của nguồn nhân lực trong việc hiện thực hóa Japan Quality, ông Uwahara Takehiro, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Panasonic Appliances Việt Nam, nhấn mạnh: "Để tạo ra những sản phẩm tốt, cần phát triển đội ngũ nhân sự có kỹ năng chuyên môn vững vàng, ý thức về chất lượng và năng lực Kaizen. Bên cạnh đó, chúng tôi chú trọng xây dựng môi trường làm việc an toàn, nơi mỗi nhân viên có thể phát huy tốt nhất năng lực của mình".

Thị trường đang trả lời thế nào?

Máy giặt lồng đứng Panasonic duy trì vị trí hàng đầu về thị phần giá trị tại Việt Nam trong nhiều năm; phân khúc lồng ngang cũng ghi nhận xu hướng tăng thị phần từ khi được sản xuất trong nước. Máy giặt Panasonic đồng thời 5 năm liên tiếp nhận giải thưởng Hiệu suất năng lượng cao nhất của Bộ Công Thương.

Thị phần hay giải thưởng không phải câu trả lời cuối cùng cho chất lượng. Nhưng trong một thị trường mà công nghệ và tính năng liên tục thay đổi, chúng đặt ra một câu hỏi đáng chú ý hơn: điều gì khiến một sản phẩm vẫn được người dùng lựa chọn và tin cậy qua thời gian?

Có lẽ câu trả lời không chỉ nằm ở công nghệ mới, mà còn ở những giá trị căn bản hơn: bền bỉ, an toàn và đáng tin cậy.