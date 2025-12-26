Khi gia tài không chỉ để đo đếm và cất giữ, một thế hệ đang viết lại định nghĩa mới về Hạnh phúc

Vợ chồng Salim và Hải Long (Gia đình Hạt Nhài) đã có cuộc trò chuyện sâu sắc về hành trình định nghĩa lại "gia tài" của thế hệ trẻ, nơi sự thảnh thơi trong tâm trí và một kế hoạch vững vàng luôn song hành.

Chào Salim và Hải Long. Ngày xưa, ông bà mình thường nói: "Lấy nhau, miễn có nhà có của là yên tâm." Một cặp vợ chồng được xem là thành công khi có nền tảng vững chắc – từ công việc, thu nhập đến chỗ ở. Với hai bạn – một thế hệ trẻ lớn lên trong thời đại khác, "thành công" hay "gia tài" từng được định nghĩa như thế nào?

Hải Long: Khi mới cưới, bọn mình cũng mang tâm thế rất giống thế hệ trước — chỉ là cách diễn đạt khác đi thôi. Với anh, "gia tài" khi ấy là sự ổn định mà hai đứa cùng nhau tạo dựng. Mình làm kinh doanh, nên mọi thứ quy về con số: có mục tiêu tài chính, có kế hoạch tiết kiệm, có căn nhà đầu tiên, có dòng tiền đều. Thành công nghĩa là không còn phải lo nghĩ về cơm áo, có thể chủ động trong mọi quyết định của cuộc sống.

Anh từng nghĩ: nếu mình làm việc đủ chăm chỉ, đạt đủ mốc sự nghiệp, thì đó là lúc gia đình hạnh phúc. "Gia tài" đo đếm bằng kết quả của nỗ lực, của kế hoạch và kiểm soát. Giờ nhìn lại, thấy mình đã từng đo hạnh phúc bằng thước đo vật chất nhiều hơn cảm xúc.

Salim: Với Salim, giai đoạn đó cũng chẳng khác mấy. Mình còn trẻ, còn đam mê công việc, nên "thành công" đồng nghĩa với được làm điều mình thích, được tự chủ tài chính, có những chuyến đi, có những dấu mốc riêng trong sự nghiệp. Cả hai vợ chồng đều đặt tương lai ở phía trước – một ngôi nhà, một quỹ tiết kiệm, một kế hoạch dài hơi. Nhưng có lẽ điều thú vị là: tụi mình đều nghĩ "gia tài" là thứ phải xây được, đếm được, cất giữ được – mà quên rằng, đôi khi "gia tài" cũng có thể là thứ đang sống và lớn lên cùng mình mỗi ngày.

Thế còn sau khi có con, có bé Pam. Hình như cuộc sống của hai bạn khác hẳn trước kia?

Salim: Khác nhiều lắm. Có những giai đoạn bị cuốn vào công việc, về đến nhà đã kiệt sức. Nhưng chỉ cần nhìn thấy Pam cười là mọi mệt mỏi tan biến. "Chất lượng sống" với tôi không phải là những trải nghiệm xa hoa, mà là sự hiện diện trọn vẹn – được cùng con đọc sách, cùng chồng nấu ăn, cùng gia đình hít thở không khí buổi sáng. Đó là cách gia đình chúng tôi "sạc pin".

Hải Long: Với anh, khác biệt lớn nhất là cách nhìn về "thành công". Trước kia, mọi thứ anh làm đều hướng đến kết quả: doanh thu, mục tiêu, kế hoạch. Nhưng khi có Pam, anh bắt đầu học cách chậm lại, tận hưởng hiện tại. Mỗi cuối tuần, cả nhà đều ưu tiên hoạt động ngoài trời, tắt điện thoại, cùng nhau vận động. Thậm chí, gần đây chúng tôi bắt đầu chơi Pickleball, một môn thể thao nhẹ nhàng nhưng đầy năng lượng, giúp cả nhà cùng tập mà không áp lực. Nó mang lại cảm giác cân bằng kỳ lạ — vừa rèn luyện thân thể, vừa kết nối cảm xúc.

Nếu "gia tài" bây giờ không chỉ là những con số báo cáo kế hoạch, vậy anh chị đang "tích góp" loại gia tài nào cho Pam mỗi ngày?

Hải Long: Có lẽ là "gia tài ký ức" và những kỷ niệm giàu màu cảm xúc. Chúng tôi vẫn làm việc, vẫn phấn đấu, nỗ lực cùng nhau vì một điều thật sự khiến mỗi ngày có ý nghĩa là được cùng con đi học; là cuối tuần cả nhà cùng nhau nướng bánh; là mỗi lần Pam cao thêm một chút, hai vợ chồng lại hí hoáy vạch thêm đường bút chì lên tường.

Nếu nói về một chiến lược hay một quy định trong gia đình: làm sao để Pam lớn lên trong một đời sống giản dị, nhưng chất lượng sống lại cao hơn – và trong mọi quyết định luôn có sự ưu tiên rõ ràng? Anh Long chị Salim đang vận hành chiến lược ấy như thế nào, ở cấp độ rất cụ thể hằng ngày?

Hải Long: Bọn mình dùng một "bộ lọc ưu tiên" rất đơn giản: thời gian > sức khỏe > trải nghiệm > đồ vật. Cứ quyết định gì liên quan tới Pam, anh đều đi qua thứ tự này. Ví dụ như:

- Thời gian: Thay vì mua thêm đồ chơi, mình "mua thời gian" bằng cách rút bớt việc không cần thiết, để mỗi ngày có khung giờ không lịch hẹn chỉ dành cho con.

- Tiếp theo là Sức khỏe: Ưu tiên ngủ ngon, ánh sáng và vận động. Nhà có "giờ tắt màn hình", mở cửa sổ hít thở, đi bộ sau bữa tối.

- Thứ ba là Trải nghiệm: Chọn ít mà sâu. Một chuyến đi gần nhưng có chủ đề (ngắm lá, nghe sóng, chạm đất), thay vì một lịch trình dày đặc check-in.

- Và cuối cùng là Chi tiêu, hay với trẻ con thì đó là Đồ vật: theo nguyên tắc "Một vào – Một ra" - "Less but better": ít thứ hơn nhưng bền, an toàn, dùng được lâu.

Salim: Với mình, chỉ đơn giản như một Bữa tối không thiết bị: 20 phút chỉ nhìn nhau và kể "3 điều mình biết ơn hôm nay". Hay một Góc đọc có nắng, một Lịch chậm cuối tuần. Và cuối cùng là Ngân sách ký ức: mỗi tháng dành một khoản cố định cho hoạt động chung (nướng bánh, picnic, trồng cây) - những cảm xúc sẽ ảnh hưởng đến ký ức của con - mình coi đó là "làm giàu chiếc túi hạnh phúc cho tương lai".

Hải Long: Đúng vậy, chúng tôi luôn xem tài chính gia đình như một "doanh nghiệp nhỏ". Và trong bất kỳ doanh nghiệp nào, đối tác chiến lược mới là yếu tố then chốt. Và chúng mình chọn MB Priority - Không chỉ là một ngân hàng, mà là một đồng đội có tầm nhìn giống mình – đặt ước mong của chúng tôi là trung tâm.

Điều khiến tôi tin tưởng là họ không bắt đầu từ việc bán những gì họ có, mà bắt đầu từ lắng nghe mục đích sống của mỗi người. Khi nghe tôi chia sẻ về kế hoạch công việc, về mục tiêu cho Pam, họ nhìn thấy hành trình dài hạn của một gia đình đang vun đắp "gia tài hạnh phúc".

Nhiều người trẻ vẫn nói ‘an cư để lập nghiệp’, nhưng dường như với anh chị, ‘an cư’ còn là cách để an tâm tận hưởng cuộc sống. Anh có triết lý riêng nào trong việc đầu tư cho "tổ ấm" của mình không?

Hải Long: Tôi nghĩ "an cư" không phải là chuyện sở hữu, mà là chuyện cảm thấy an tâm. Ngôi nhà chỉ thật sự là của mình khi trong đó có tiếng cười, có ánh sáng buổi sáng, có những bữa cơm không vội. Nhưng để có được sự bình an đó, nền tài chính phải được sắp đặt thông minh.

Tôi chọn MB PriLand cũng từ chính triết lý ấy: Sở hữu bất động sản để an tâm, chứ không để lo lắng. Việc có thể linh hoạt trong ân hạn, tất toán khi thuận lợi, không áp lực trả gốc — tất cả khiến tôi cảm thấy đây là một khoản đầu tư vào tự do sống, chứ không chỉ là khoản vay mua nhà.

Đó là về mặt cảm xúc. Nhưng thực tế, việc xây "vương quốc tuổi thơ" cho con chắc hẳn cũng là một mục tiêu tài chính lớn. Làm sao để anh chị — đặc biệt là một doanh nhân như anh Long — có thể vừa theo đuổi mục tiêu đó, vừa giữ được sự "thảnh thơi" trong tâm trí?

Hải Long: Khi hoạch định tài chính, tôi luôn chọn cách để tiền làm việc cho mình, tôi tìm kiếm những giải pháp đủ thông minh để "an cư" mà vẫn chủ động với dòng vốn – để mỗi quyết định không chỉ mang lại giá trị vật chất, mà còn giữ lại được thời gian cho gia đình. Nhờ có những người đồng hành biết lắng nghe và đồng cảm, như MB Priority và các sản phẩm đầu tư, tích luỹ lihh hoạt, tôi có thể an tâm thiết kế cuộc sống theo cách mình muốn – vững vàng trong tài chính, tự do trong cảm xúc.

Cảm ơn hai bạn về cuộc trò chuyện thật ấm áp và sâu sắc. Trước khi kết thúc, anh chị có muốn gửi một lời nhắn nào đến những bậc cha mẹ khác – những người cũng đang trên hành trình vun đắp "gia tài hạnh phúc" của riêng mình?

Salim: Gia tài không phải là điều gì xa xôi – nó ở trong những bữa cơm tối đầy đủ thành viên gia đình, trong những điều bình thường nhất mà sau này ta mới nhận ra là phi thường.

Hải Long: Và hãy mạnh dạn định nghĩa lại "sự giàu có" của riêng bạn. Đừng để áp lực tài chính lấy đi niềm vui của hành trình này.

Hãy tìm cho mình những giải pháp và người đồng hành biết lắng nghe – như cách tôi và Salim đã tìm thấy ở MB Priority và MB PriLand – để bạn có thể an cư trong tâm thế thảnh thơi, an tâm trong từng quyết định.

"Hạnh phúc, suy cho cùng, không phải là điểm đến có sẵn – mà là cách ta lựa chọn đi cùng nhau trên con đường."

Câu chuyện của gia đình Hạt Nhài không phải là một trường hợp cá biệt. Đó là minh chứng rõ nét cho một sự chuyển dịch lớn trong tư duy của giới khách hàng tinh hoa - Những người không đề cao vật chất để cất giữ mà tìm kiếm sự giàu có ở một tầng bậc cao hơn: một cơ thể khỏe mạnh, quyền tự do lựa chọn, một tinh thần an yên nơi hạnh phúc thăng hoa.

Đó cũng là tinh thần mà MB Priority luôn hướng đến: góp phần kiến tạo hạnh phúc cho những người đi tìm giá trị đích thực. Bởi với MB Priority, "an cư" không chỉ là sở hữu một ngôi nhà, mà là có được tự do tâm trí để tận hưởng từng khoảnh khắc hạnh phúc thật trọn vẹn.

