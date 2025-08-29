Khi gà Mỹ trở thành chất liệu sáng tạo trong bức tranh ẩm thực Việt

Không chỉ dừng lại ở việc giới thiệu nguyên liệu, sự kiện còn mở ra một góc nhìn mới, khi gà Mỹ không chỉ là nguyên liệu nấu ăn, mà trở thành chất liệu sáng tạo, góp phần làm phong phú thêm bức tranh ẩm thực Việt.

Cảm hứng sáng tạo cho mâm cơm Việt

Thịt gà Mỹ vốn được biết đến nhờ chất lượng cao, giàu protein, ít chất béo và an toàn vệ sinh. Điều đặc biệt nằm ở chỗ, loại nguyên liệu này khi kết hợp cùng gia vị truyền thống Việt lại cho ra những hương vị vừa lạ vừa quen, mở ra nhiều ý tưởng mới cho bữa cơm gia đình. Với sự góp mặt của ba đầu bếp đại diện ba miền Bắc – Trung – Nam, workshop đã biến một buổi chiều thường nhật thành hành trình trải nghiệm đủ đầy sắc – hương – vị.

Chân dung ba đầu bếp đồng hành cùng workshop "Khám phá ẩm thực Việt với Thịt gà Mỹ" gồm có:

Chef Doãn Văn Tuấn (đội miền Bắc) – Nghệ nhân ẩm thực, giám khảo nghệ thuật ẩm thực quốc tế (WACS), từng nhận giải Culinary Merit Award từ Worldchefs.

Chef Lê Xuân Tâm (đội miền Trung) – Nguyên Chủ tịch Hiệp hội Siêu đầu bếp Thế giới tại Việt Nam; Quán quân Iron Chef, chiến thắng liên tục 5 lần thử thách.

Chef Cẩm Thiên Long (đội miền Nam) – Nguyên Phó Chủ tịch Hội Đầu Bếp Chuyên Nghiệp Sài Gòn; HCV món "Lẩu Thả" (2013); Á quân Top Chef Việt Nam 2014.

Ba màu sắc ẩm thực chung một nguyên liệu

Ở miền Bắc, Chef Doãn Văn Tuấn mang đến món đùi gà Mỹ nướng sa tế ăn cùng nộm đu đủ chua cay, vừa cay nồng, vừa thanh mát. Ở miền Trung, Siêu đầu bếp Lê Xuân Tâm khiến khách mời bất ngờ với chả giò gà Mỹ giòn rụm và gà nướng nghệ củ nén ăn kèm xôi chiên. Trong khi đó, miền Nam phóng khoáng được Chef Cẩm Thiên Long tái hiện qua súp hoành thánh gà Mỹ vị phở và gà Mỹ rô ti mềm ngọt.

Mỗi món ăn là một câu chuyện, một cách kể khác nhau, nhưng tất cả đều có chung điểm nhấn là sự hòa quyện tuyệt vời giữa nguyên liệu gà Mỹ và gia vị Việt. Thịt gà Mỹ mềm ngọt, dễ chế biến, khi kết hợp cùng rau thơm, gia vị đặc trưng từng vùng miền lại càng làm bật lên hương vị quen thuộc, nhưng vẫn đủ mới mẻ để khiến thực khách trầm trồ.

Trong căn bếp mở của sự kiện, không chỉ có tiếng dao thớt, lửa nướng rực đỏ hay hương thơm lan tỏa từ những món ăn đang cách chế biến, mà còn có sự kết nối giữa ẩm thực truyền thống Việt và nguồn nguyên liệu quốc tế, giữa tình yêu bếp núc của các đầu bếp và sự háo hức chờ đợi từ các thực khách.

Ranh giới giữa nghệ thuật và ẩm thực

Điều thú vị là không chỉ dừng lại ở việc thưởng thức, các khách mời còn được tận mắt chứng kiến những màn trình diễn nấu ăn trực tiếp. Nhìn bàn tay khéo léo của các đầu bếp, nghe họ chia sẻ bí quyết sơ chế, tẩm ướp, nhiều người nội trợ gật gù thấy ngay sự gần gũi, dễ áp dụng trong chính căn bếp gia đình mình.

Hơn cả một workshop ẩm thực, sự kiện này còn mang đến cảm hứng mới cho việc nấu nướng mỗi ngày. Từ một nguyên liệu tưởng chừng quen thuộc, các đầu bếp đã biến hóa thành những món ăn phong phú, vừa giữ được tinh thần ẩm thực Việt, vừa mở ra những gợi ý để bữa cơm thêm phần hiện đại, dinh dưỡng.

Với USAPEEC, đây không chỉ là một chương trình trải nghiệm mà còn là lời khẳng định thịt gà Mỹ có thể trở thành người bạn đồng hành tin cậy của người nội trợ Việt. Đủ an toàn, đủ tươi ngon, đủ linh hoạt để biến hóa thành muôn vàn món ăn từ bữa cơm thường nhật đến những mâm cỗ đặc biệt.

Buổi workshop khép lại nhưng dư âm còn đọng lại rất lâu – không chỉ là hương vị của những món gà thơm ngọt, mà còn là sự hứng khởi và niềm tin rằng, mỗi bữa ăn gia đình đều có thể trở nên phong phú và gắn kết hơn, khi có thêm những nguyên liệu chất lượng trong gian bếp.