Khi con chủ động gửi tiền, cha mẹ thông minh không bao giờ nói: "Thôi con giữ lấy mà dùng" mà sẽ xử lý cực khéo như này!,

Trong mối quan hệ gia đình, loanh quanh chuyện tiền bạc đôi khi không chỉ là vấn đề tài chính mà còn là lăng kính phản chiếu sự gắn kết giữa cha mẹ và con cái. Nhiều bậc phụ huynh khi nhận được tiền chuyển khoản của con thường có xu hướng phản ứng theo hai cách: Hoặc khách khí từ chối, hoặc nhận lời kèm theo lời cảm ơn lịch sự.

Tuy nhiên, dưới góc nhìn tâm lý học và hành vi gia đình, những lời từ chối hay câu "cảm ơn" quá khuôn mẫu lại vô tình tạo ra khoảng cách, biến không gian gia đình vốn ấm áp thành một môi trường giao tiếp mang tính xã giao, lạnh lùng.

1. Bản chất phía sau hành động gửi tiền của con cái

Khi con cái chủ động chuyển một khoản tiền về gia đình, hành động đó hiếm khi đơn thuần là một giao dịch tài chính. Đằng sau lệnh chuyển khoản thường ẩn chứa những thông điệp tâm lý sâu sắc:

Sự tự khẳng định năng lực: Đứa trẻ muốn chứng minh bản thân đã trưởng thành, có đủ khả năng tự lập và gánh vác, bảo hiếu cho cha mẹ.

Nhu cầu được cần đến: Con cái muốn thử nghiệm xem cha mẹ có sẵn sàng đón nhận sự hỗ trợ và "cần đến" chúng hay không.

Ảnh minh họa

Sự gửi gắm tình cảm âm thầm: Đối với những người con sống xa nhà, ít nói hoặc không quen biểu lộ tình cảm bằng lời nói trực tiếp, một con số cụ thể trong tài khoản chính là cách họ gói ghém sự nhớ thương và quan tâm.

Khi cha mẹ đáp lại bằng sự khách sáo như "Cảm ơn con" hay "Thôi con giữ lấy mà dùng, bố mẹ không thiếu tiền", bộ não của người con có xu hướng tự động dịch nghĩa thông điệp đó thành một sự khước từ: "Sự quan tâm của con đã được ký nhận, con có thể rút lui". Việc lặp đi lặp lại những phản hồi mang tính "đóng cửa" này lâu dần sẽ khiến con cái có cảm giác hụt hẫng, nhiệt huyết báo hiếu bị dập tắt, dẫn đến việc họ không còn muốn chủ động chia sẻ tài chính với cha mẹ nữa.

2. Những sai lầm phổ biến trong cách ứng xử của cha mẹ

Tâm lý thương con, sợ con vất vả là động lực chính trong mọi quyết định của cha mẹ, nhưng nếu biểu đạt sai cách, nó sẽ mang lại tác dụng ngược. Có ba kiểu phản ứng phổ biến nhất gây tổn thương ngầm cho mối quan hệ:

- Liên tục từ chối và gửi trả lại tiền: Cha mẹ cho rằng việc ép con nhận lại tiền là đang giúp con tiết kiệm, bớt áp lực cuộc sống. Tuy nhiên, dưới góc nhìn của đứa con, đặc biệt là những người có thu nhập chưa cao nhưng vẫn cố chắt bóp gửi về, lời từ chối này giống như một gáo nước lạnh, phủ nhận năng lực và tấm lòng của họ, khiến họ cảm thấy lòng hiếu thảo của mình không đủ trọng lượng để được công nhận.

- Công khai khoe khoang lên mạng xã hội: Một số phụ huynh biến số tiền nhận được từ con thành "chiến tích" để làm trang sức ngoại giao, khoe mẽ với thiên hạ. Việc mang tình cảm riêng tư nhất của con cái ra trưng bày trước công chúng dễ khiến người con cảm thấy tình cảm của mình bị thương mại hóa, biến thành công cụ sĩ diện cho cha mẹ, từ đó nảy sinh tâm lý e dè, xa lánh.

- Nhận tiền trong im lặng: Sai lầm này tinh vi và dễ gặp nhất. Cha mẹ ấn nhận tiền nhưng hộp thoại chat sau đó hoàn toàn im lặng, không có một câu chuyện phiếm, không có một hình dung nào về việc số tiền đó sẽ được dùng ra sao. Sự im lặng này đáng sợ hơn cả lời từ chối, vì nó khiến con cái rơi vào trạng thái hoài nghi, không biết cha mẹ có vui vẻ hay có gặp khó khăn gì không.

3. Công thức đón nhận: Nhận tấm lòng, bảo vệ lòng tự trọng

Để giữ cho ngọn lửa gia đình luôn ấm áp, nguyên tắc cốt lõi khi nhận tiền của con cái là: Đón nhận con người trước khi xử lý số tiền. Thay vì đẩy tiền ra, hãy giữ lấy người gửi tiền bằng những phương thức giao tiếp thấu cảm.

Đối với trường hợp con cái có thu nhập eo hẹp nhưng vẫn cố gắng hiếu kính, cha mẹ nên nhận lấy để bảo vệ lòng tự trọng của con, nhưng đi kèm một lời dặn dò ấm áp và giải pháp tâm lý. Thay vì quát tháo: "Con điên à, tiền đâu mà gửi", hãy nhắn: "Mẹ nhận được rồi. Nhưng lần sau không được để bản thân chịu khổ nhé. Tiền này mẹ cứ giữ hộ con, lúc nào cần mua sắm đồ lớn hay có việc gấp, nhắn mẹ một câu mẹ chuyển lại ngay lập tức" . Cách nói này vừa giúp con thấy được giá trị của bản thân, vừa khiến họ an tâm rằng dòng tiền vẫn đang lưu chuyển vì lợi ích của chính họ.

Đối với những đứa con xa nhà bận rộn gửi tiền thay cho sự hiện diện, tiền bạc lúc này chính là sự bù đắp cho cảm giác tội lỗi vì không thể về thăm. Đừng nhận tiền một cách khô khan rồi im lặng, cũng đừng trách móc "tiền bạc quan trọng gì, con về mới là chính". Hãy kéo con số vô tri ấy trở lại không gian gần gũi của gia đình bằng cách gắn nó vào những món ăn thường nhật: "Tiền mẹ nhận rồi, hôm nay mẹ sẽ ra chợ mua đúng loại cá ngày xưa con thích ăn về nấu. Con ở trên đó nhớ chụp ảnh bữa trưa cho mẹ xem, coi như hai mẹ con mình ăn cùng nhau" .

Khi con cái có điều kiện kinh tế khá giả gửi những khoản tiền lớn, thái độ phù hợp nhất là sự đàng hoàng, tự nhiên. Không cần phải biến mình thành người bề dưới để cảm ơn rối rít, cũng không nên lạnh lùng. Hãy cho con sự an tâm bằng cách khẳng định giá trị của sự đồng hành: "Có khoản này của con, bố mẹ rất an tâm. Tiền này mẹ sẽ để riêng vào một tài khoản để dưỡng già. Con ở ngoài lo làm ăn giữ gìn sức khỏe, Tết về cả nhà mình cùng liên hoan" .

Suy cho cùng, giao dịch chuyển khoản giữa cha mẹ và con cái chỉ là một cái cớ để đôi bên kết nối. Con số hiển thị trên màn hình chỉ là những chữ số khô khan, nhưng cách cha mẹ phản hồi bằng ngôn từ chính là ngọn gió điều hướng. Hướng gió thổi vào trong thì nhà ấm; hướng gió đẩy ra ngoài thì cửa đóng lại. Khen ngợi con người của con luôn có giá trị hơn việc cân đo giá trị của đồng tiền.