Khi câu chuyện cá nhân trở thành sức mạnh lan toả điều tích cực: Chủ động dự phòng HPV

Từ câu chuyện của Hari Won đến làn sóng tích cực lan rộng

Là người đồng hành cùng chiến dịch truyền thông toàn quốc "Vì một Việt Nam không gánh nặng bởi HPV", giúp nâng cao nhận thức về HPV, Hari Won lần đầu tiên kể ra câu chuyện cá nhân để khuyến khích mọi người, đặc biệt là phụ nữ cần chủ động bảo vệ sức khỏe. Hơn ai hết, cô cũng từng có những ngờ vực về việc sống lành mạnh sẽ không có nguy cơ bị nhiễm HPV, bởi đó là loại vi rút lây truyền chủ yếu qua đường tình dục.

Nhận nhiều hưởng ứng tích cực từ câu chuyện của Hari, giới trẻ bắt đầu kể lại câu chuyện của chính mình, góp phần lan rộng nhiều thông điệp tích cực

Nhưng theo nghiên cứu tại Hoa Kỳ được công bố năm 2014, xác suất trung bình nhiễm HPV ít nhất 1 lần trong đời khi có ít nhất 1 bạn tình khác giới là 85% ở nữ giới và 91% ở nam giới. Phần lớn các trường hợp nhiễm HPV không có triệu chứng và tự đào thải, nhưng việc nhiễm dai dẳng có thể dẫn đến các bệnh như: mụn cóc sinh dục, tiền ung thư và ung thư cổ tử cung, hậu môn sinh dục ở cả nam và nữ. Do đó, cả nam và nữ đều cần có sự chủ động bảo vệ sức khỏe từ sớm để giảm các nguy cơ mắc bệnh lý liên quan HPV trong tương lai.

Từ câu chuyện của Hari, làn sóng chia sẻ trên mạng xã hội nhanh chóng được lan rộng. Nhiều bạn trẻ bắt đầu kể lại trải nghiệm liên quan đến sức khỏe sinh sản, thẳng thắn hơn khi nói về các bệnh lý liên quan đến HPV hay dự phòng HPV. Sự thay đổi này không đến từ sự bộc phát cá nhân, mà chính những trải nghiệm, câu chuyện truyền cảm hứng ấy trở thành lời kêu gọi tích cực đến cộng đồng.

Những câu chuyện tiếp nối, đánh thức nhận thức về HPV

Là một nhân viên ngân hàng, Trọng Trương mỗi khi nghĩ về mẹ vẫn luôn day dứt không nguôi. Anh từng trải qua cú sốc khi mẹ được chẩn đoán ung thư cổ tử cung giai đoạn cuối. "Khoảnh khắc biết tin, tôi cảm thấy bất lực. Mọi thứ diễn ra quá nhanh, đến khi muốn làm gì cho mẹ thì đã quá muộn", Anh chia sẻ.

Câu chuyện từ chính gia đình cũng đã thay đổi hoàn toàn cách anh nhìn nhận về sức khỏe. Việc nhắc lại không chỉ để nhớ về tình yêu dành cho mẹ, mà còn để nhắn nhủ đến mọi người: "Sức khỏe là thứ đáng trân trọng nhất. Đừng đợi đến khi mất đi rồi mới thấy giá trị của nó. Chủ động bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ gia đình".

Chủ động bảo vệ sức khoẻ cũng là một cách yêu thương mình và những người xung quanh

Nếu Trọng Trương mang đến lời nhắc nhở, truyền đi thông điệp thông qua từ tình yêu thương và nỗi đau mất mẹ, thì chị Chung Thúy Linh (Linh Chung) hiện đang là founder Nơ Xanh Việt Nam lại mang đến câu chuyện từ niềm tin và những trải nghiệm thực tế rất khác. Xuất phát từ trải nghiệm cá nhân, mong muốn giúp phụ nữ tiếp cận kiến thức về sức khỏe sinh sản, chị bắt đầu hành trình với Nơ Xanh Việt Nam, nơi tập trung vào sức khỏe phụ khoa, sức khỏe tình dục và các vấn đề gắn liền với thiên chức làm mẹ.

Công việc tại đây giúp chị chứng kiến nhiều trường hợp thực tế đáng lo ngại. Chị cho biết nhiều người vẫn nghĩ ung thư cổ tử cung sẽ thường chỉ xuất hiện ở độ tuổi khá muộn, chính chị cũng từng có suy nghĩ tương tự. Nhưng khi lần đầu bước vào khoa ung thư phụ khoa tại Bệnh viện Từ Dũ, chị mới bàng hoàng nhận ra phụ nữ đã có thể mắc ung thư cổ tử cung khi còn rất trẻ, có những bệnh nhân chỉ mới 22–25 tuổi. "Đó là lúc tôi hiểu HPV và căn bệnh liên quan HPV như ung thư cổ tử cung có thể xuất hiện ở lứa tuổi trẻ, và nhận thức về dự phòng trong cộng đồng còn rất thấp", chị cho biết.

Là người cũng từng có suy nghĩ Ung thư cổ tử cung chỉ xuất hiện ở tuổi trung niên, chị hy vọng mọi người thay đổi nhận thức và chủ động dự phòng từ sớm

Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), gần như tất cả các trường hợp ung thư cổ tử cung đều do HPV gây ra và bình quân ước tính trên toàn thế giới, cứ mỗi phút có khoảng 3 bệnh nhân được chẩn đoán mắc một trong số các bệnh lý ung thư liên quan đến HPV (Đánh giá dựa trên các số liệu năm 2020).

Hiểu được tầm quan trọng của việc dự phòng HPV, Nơ Xanh Việt Nam triển khai các dự án nâng cao nhận thức cộng đồng và thực hiện hỗ trợ y tế như khám phụ khoa, tầm soát ung thư cổ tử cung miễn phí cho phụ nữ vùng cao, vùng sâu thiếu điều kiện tiếp cận y tế chuyên sâu. Bởi hơn ai hết, chị hiểu rõ việc phòng bệnh luôn quan trọng hơn chữa bệnh.

Hành trình nhìn nhận HPV bắt đầu từ sự dũng cảm lên tiếng.

Những câu chuyện của Hari Won, Trọng Trương, Linh Chung không dừng lại ở cảm xúc, mà còn được chuyển hóa thành những thông điệp tích cực, lan tỏa đến nhiều người hơn, bình thường hóa câu chuyện về HPV. Trên thực tế, phần lớn trường hợp HPV tự đào thải; tuy nhiên, việc nhiễm dai dẳng HPV có thể dẫn đến tiền ung thư và ung thư cổ tử cung ở nữ giới, đồng thời HPV có thể gây ra nhiều bệnh, kể cả ung thư ở nam giới. Hãy chủ động tham vấn chuyên gia y tế về các biện pháp dự phòng bệnh lý và ung thư do HPV, bao gồm tiêm phòng, lối sống an toàn, lành mạnh và tầm soát ung thư cổ tử cung.

Khi những câu chuyện về HPV và các bệnh lý liên quan được chia sẻ nhiều hơn, HPV sẽ không còn gắn liền với những định kiến, cần che giấu. Bởi chỉ khi cởi mở, bình thường hóa và chủ động dự phòng HPV được nhân rộng, chúng ta mới có thể hướng đến một Việt Nam khỏe mạnh, góp phần giảm thiếu gánh nặng do HPV gây ra.