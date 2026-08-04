Khi bổ sung protein trở nên dễ dàng hơn trong nhịp sống hiện đại

Từ nhu cầu bổ sung sau vận động đến một bữa phụ thuận tiện trong ngày bận rộn, người dùng đang tìm kiếm những sản phẩm vừa đáp ứng yêu cầu dinh dưỡng, vừa dễ sử dụng và phù hợp với khẩu vị hằng ngày.

Trong bối cảnh đó, Siberian Wellness - thương hiệu toàn cầu về chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp có nguồn gốc từ Siberia, Nga chính thức giới thiệu dòng sản phẩm bổ sung protein Keforma tại Việt Nam, gồm Keforma Whey Plus 80 từ đạm sữa và Keforma Veg Protein 100% từ đạm thực vật. Tại sự kiện ra mắt, các sản phẩm đã được khách mời trực tiếp trải nghiệm, qua đó mang đến những đánh giá ban đầu về hương vị, công thức và tính thuận tiện khi sử dụng.

Ấn tượng từ trải nghiệm đầu tiên

Một trong những yếu tố được người tham dự quan tâm tại sự kiện là hương vị của sản phẩm. Bởi trên thực tế, dù hàm lượng dinh dưỡng là tiêu chí quan trọng, một sản phẩm chỉ có thể trở thành thói quen lâu dài khi mang lại trải nghiệm dễ chịu và thuận tiện trong quá trình sử dụng.

Sau khi trực tiếp trải nghiệm Keforma, chị Lê Hồng Hạnh (Hà Nội) chia sẻ: "Tôi khá bất ngờ vì sản phẩm có mùi thơm, dễ uống và không quá ngọt. Với lịch trình bận rộn, tôi có thể sử dụng sau khi tập hoặc như một lựa chọn bổ sung trong ngày."

Chị Lê Hồng Hạnh (bên phải) đánh giá cao hương vị của sản phẩm Keforma

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Vân Anh – Chủ trung tâm Chăm sóc sức khỏe và sắc đẹp Siberian Wellness rất an tâm về chất lượng của sản phẩm: "Protein ngày càng được nhiều nhóm khách hàng quan tâm, không chỉ người tập luyện mà cả người trung niên và cao tuổi. Tôi đánh giá cao việc Keforma có nguồn gốc sản xuất rõ ràng, được sản xuất tại nhà máy áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chất lượng quốc tế. Đây có thể là một lựa chọn bổ sung phù hợp khi được kết hợp với chế độ ăn cân bằng."

Những chia sẻ này phản ánh một thay đổi rõ rệt trong cách người tiêu dùng tiếp cận protein: không còn giới hạn trong mục tiêu phát triển cơ bắp, sản phẩm bổ sung protein đang dần trở thành lựa chọn dành cho nhiều nhịp sống và nhu cầu dinh dưỡng khác nhau.

Hai lựa chọn protein cho nhu cầu đa dạng

Với hai công thức được phát triển từ những nguồn protein khác nhau, Keforma mang đến lựa chọn linh hoạt cho người dùng tùy theo chế độ ăn và nhu cầu dinh dưỡng trong từng giai đoạn.

Keforma Whey Plus 80 được phát triển từ sự kết hợp giữa đạm whey cô đặc và đạm sữa. Whey protein thường được tiêu hóa nhanh hơn, phù hợp để bổ sung sau vận động, trong khi protein sữa có tốc độ tiêu hóa chậm hơn và có thể hỗ trợ duy trì cảm giác no lâu hơn.

Sự kết hợp này giúp Keforma Whey Plus 80 với các dòng sản phẩm như: Thực phẩm bổ sung Whey Plus 80 Black Chocolate, Thực phẩm bổ sung Whey Plus 80 Choco Biscuits,… phù hợp với người thường xuyên tập luyện, người cần bổ sung protein sau vận động hoặc muốn tăng cường dinh dưỡng trong chế độ ăn hằng ngày.

Trong khi đó, Keforma Veg Protein 100% với các dòng sản phẩm như: Thực phẩm bổ sung Veg Protein 100% Coconut Chocolate, Thực phẩm bổ sung Veg Protein 100% Creamy Cappuccino,… kết hợp ba nguồn đạm thực vật từ đậu nành, đậu Hà Lan và gạo. Sản phẩm mang đến thêm lựa chọn cho người ăn chay, người ưu tiên dinh dưỡng từ thực vật hoặc muốn đa dạng hóa nguồn protein trong khẩu phần.

Mỗi khẩu phần của hai sản phẩm cung cấp 24 g protein, khoảng 5 g BCAA cùng 9 axit amin thiết yếu mà cơ thể không thể tự tổng hợp. Các sản phẩm được phát triển với nhiều hương vị như sô cô la đen, dâu, cappuccino kem và sô cô la dừa, bánh quy sô cô la giúp người dùng dễ dàng lựa chọn theo sở thích cá nhân.

Keforma mang đến đa dạng lựa chọn cho người dùng

Nền tảng chất lượng củng cố niềm tin của người dùng

Các sản phẩm Keforma được sản xuất tại nhà máy Aquaviva theo quy trình quản lý chất lượng chặt chẽ. Nhà máy áp dụng hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015, hệ thống quản lý an toàn thực phẩm FSSC 22000 và tiêu chuẩn GMP về thực hành sản xuất tốt. Aquaviva cũng đã thực hiện đăng ký cơ sở với Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ, FDA.

Những hệ thống này hỗ trợ kiểm soát toàn bộ quy trình, từ lựa chọn nguyên liệu, sản xuất và đóng gói đến kiểm tra thành phẩm trước khi đưa ra thị trường.

Sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế

Việc giới thiệu Keforma tại Việt Nam đánh dấu bước mở rộng của Siberian Wellness trong lĩnh vực dinh dưỡng chủ động. Thông qua hai lựa chọn từ đạm sữa và đạm thực vật, thương hiệu hướng đến việc giúp người tiêu dùng tiếp cận protein theo cách linh hoạt hơn, phù hợp với chế độ ăn, mức độ vận động và nhịp sống của mỗi người.

(*) Sản phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh.

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