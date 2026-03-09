Khi "bằng cấp và chăm chỉ" không còn là tấm vé bảo hiểm: Công thức thành công mới cho con giữa thời đại AI!

Trong một kỷ nguyên mà sự thay đổi diễn ra chóng mặt, khái niệm về sự "ổn định" không còn như trước. Tại buổi tọa đàm SenTia Talk với chủ đề "Cần chuẩn bị gì cho con trong thời đại VUCA - BANI?" , các chuyên gia giáo dục và công nghệ đã cùng phác họa một lộ trình mới cho thế hệ trẻ. Đó không còn là cuộc đua về bằng cấp hay sự chăm chỉ thuần túy, mà là cuộc đua về khả năng thích nghi và sức mạnh nội tâm trước một thế giới đầy bất định.

Khi sự linh hoạt là chìa khóa sinh tồn

Thế giới hiện đại đã dịch chuyển từ trạng thái VUCA (Biến động, Bất định, Phức tạp, Mơ hồ) sang BANI - một trạng thái dễ tan vỡ, lo âu, phi tuyến tính và khó hiểu. PGS.TS. Trần Thành Nam (Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Giáo dục - ĐHQGHN) nhận định rằng những công thức thành công cũ như "học giỏi - có bằng cấp - làm việc chăm chỉ" đang dần mất đi hiệu lực.

Theo ông, trong bối cảnh các mô hình truyền thống có thể bị xóa sổ nhanh chóng, giáo dục cần thay đổi trọng tâm sang phát triển năng lực thích nghi. Trẻ không nên tiếp tục học theo lối mòn hay tiếp nhận thông tin một chiều, mà cần được trang bị tư duy phản biện và khả năng đổi mới sáng tạo để không trở nên lạc lõng giữa những biến động.

Các diễn giả có mặt trong tọa đàm





"Tri thức ẩn" - Mỏ neo giúp con người vượt qua "cơn bão" AI

Trước sự bùng nổ của AI, chuyên gia công nghệ Đinh Trần Tuấn Linh (Founder & Giám đốc Công nghệ UNIKON) đưa ra góc nhìn lạc quan khi coi AI là một "chiếc loa phóng đại trí tuệ". Tuy nhiên, ông khẳng định công cụ mãi là công cụ, và quyền quyết định tối cao phải thuộc về con người.

Để trẻ không bị AI vượt qua, câu trả lời nằm ở "tri thức ẩn" và sự ổn định nội tâm. TS. Nguyễn Thị Ngọc Minh (Giảng viên Trường ĐH Sư phạm Hà Nội, Cố vấn tại SenTia School) cho biết:

- Học sâu (Deep Learning): Trẻ cần được rèn luyện khả năng tích lũy hiểu biết từ trải nghiệm, suy ngẫm và thực hành lâu dài. Loại tri thức này mang tính cá nhân hóa sâu sắc, không thuật toán nào có thể lập trình được.

- Nội tâm ổn định: Việc hiểu rõ bản thân và biết cách tự suy ngẫm quan trọng hơn bất kỳ kỹ năng cứng nào. Khi có nội tâm vững vàng, trẻ sẽ không bị cuốn trôi bởi sự hỗn loạn bên ngoài.

Phụ huynh hào hứng đặt câu hỏi

Đánh thức những phẩm chất nhân bản

Giáo dục hiện đại không nên chỉ nhồi nhét những gì AI có thể làm tốt hơn, mà phải đánh thức những phẩm chất nhân bản nhất: sự thấu cảm, khả năng đặt câu hỏi đúng và bản lĩnh kiên định. Đây cũng là hành trang mà Trường SenTia đang kiên định xây dựng, giúp các em học sinh tự tin với kiến thức và nuôi dưỡng một nội tâm ổn định.

Cuộc đối thoại tại SenTia Talk là lời cam kết về một tương lai giáo dục mới, nơi trẻ em được chuẩn bị để làm chủ công nghệ và sẵn sàng viết nên câu chuyện của chính mình trong một thế giới đầy biến số.