Khi AI làm giả được mọi thứ, ‘Lòng tin’ chính là mặt hàng đắt đỏ nhất: Startup cần chuẩn bị những gì?

Trong kỷ nguyên mà "mắt thấy tai nghe" không còn là bảo chứng cho sự thật, niềm tin không chỉ là một giá trị đạo đức mà đã trở thành một loại tài sản có tính thanh khoản cao nhất. Khi Deepfake và AI tổng quát có thể tạo ra những bản sao hoàn hảo, các Startup không thể chỉ bán sản phẩm hay công nghệ, họ phải bán cả sự an tâm.

"Mặt hàng" đắt đỏ nhất trên kệ kinh doanh

Nền kinh tế hiện nay đang diễn ra một nghịch lý là công nghệ càng phát triển, sự nghi ngờ càng leo thang. Nghiên cứu của World Economic Forum (WEF) cho thấy tin giả (misinformation/disinformation) là rủi ro ngắn hạn lớn nhất đối với kinh tế toàn cầu, vượt cả xung đột địa chính trị và suy thoái.

Đồng quan điểm, Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) cảnh báo tin giả đang trở thành rủi ro mang tính hệ thống, làm xói mòn niềm tin - nền tảng của mọi giao dịch kinh tế.

Tại Việt Nam, theo số liệu của Bộ Công an, thiệt hại do các hình thức lừa đảo trực tuyến trong nước năm 2025 ước tính lên tới hơn 8.000 tỷ đồng.

Bài học từ vụ án Mr Pips là một minh chứng chấn động. Một đường dây lừa đảo với bộ máy 600 nhân viên, vận hành 36 website giả mạo sàn quốc tế nhưng lại sử dụng phần mềm giao dịch thật và tài khoản ngân hàng thật để nhận tiền. Với cấu trúc này, ngay cả những người tỉnh táo nhất cũng không có công cụ để phát hiện sự giả mạo.

Những vụ việc chấn động như "Mr Pips" cho thấy một khi niềm tin bị lợi dụng, thiệt hại không chỉ dừng lại ở tiền bạc mà còn là sự sụp đổ của cả một hệ sinh thái.

Rủi ro lớn nhất hiện nay không nằm ở từng điểm đơn lẻ, mà nằm ở "khoảng trống" giữa các hệ thống. Một giao dịch có thể là hợp lệ với ngân hàng, một cuộc gọi có vẻ bình thường với nhà mạng, và một website có thể trông rất chuẩn chỉnh với người dùng.

Thế nhưng khi tội phạm ráp nối chúng lại thành một kịch bản lừa đảo, không một bên riêng lẻ nào nhìn thấy được toàn bộ bức tranh. Chính vì sự đứt gãy trong việc chia sẻ dữ liệu này, niềm tin số đã trở thành một thứ "xa xỉ phẩm".

Sự xuất hiện của Generative AI và Deepfake càng làm thay đổi hoàn toàn cuộc chơi. Tội phạm mạng giờ đây không còn hoạt động đơn lẻ mà đã "công nghiệp hóa" các hành vi lừa đảo. Khi AI có thể giúp tạo ra những nội dung giả mạo tinh vi với chi phí rẻ mạt, người dùng rơi vào trạng thái "tê liệt" vì hoài nghi.

Theo WEF, AI giúp việc tạo nội dung giả mạo trở nên nhanh hơn, rẻ hơn và khó phát hiện hơn bao giờ hết. Báo cáo của Sopra Steria cho thấy riêng thiệt hại tài chính trực tiếp từ tin giả đã lên tới gần 393 tỷ USD, chiếm phần lớn tổng thiệt hại.

Đối với các Startup, điều này tạo ra một rào cản khổng lồ: Làm sao để khách hàng dám "chạm" và "tin" khi xung quanh họ đầy rẫy những cạm bẫy?

Nếu khách hàng không tin sản phẩm của doanh nghiệp là thật, không tin dữ liệu của họ được an toàn, thì dù sản phẩm của công ty có tốt gấp mười lần đối thủ, tỉ lệ chuyển đổi vẫn sẽ bằng không.

Hãy tưởng tượng niềm tin như một loại tiền tệ mới. Trong một thị trường tràn ngập hàng giả, những đơn vị chứng minh được mình "thật" sẽ sở hữu quyền lực định giá cực lớn.

Nghiên cứu của WEF cho thấy tới 89% quyết định mua sắm trực tuyến phụ thuộc vào review và nội dung người dùng, vốn là những thứ đang ngày càng dễ bị AI thao túng.

Điều này đặt các doanh nghiệp, đặc biệt là trong lĩnh vực Fintech và thương mại điện tử, vào vị trí phải xây dựng một "lá chắn" bảo vệ người dùng trước khi nghĩ đến việc tăng trưởng doanh thu.

Thực tế cho thấy, chi phí để lấy lại niềm tin sau một sự cố rò rỉ dữ liệu hoặc lừa đảo cao gấp nhiều lần chi phí đầu tư vào bảo mật ngay từ đầu. Đối với Startup, niềm tin chính là "mặt hàng" đắt đỏ nhất vì nó không thể mua được bằng quảng cáo hay KOLs, mà phải được bồi đắp qua từng điểm chạm với người dùng.

Startup cần chuẩn bị gì để không bị "đào thải"?

Để tồn tại và phát triển trong bối cảnh này, các nhà sáng lập cần thay đổi tư duy từ “Tăng trưởng bằng mọi giá” sang "Tăng trưởng dựa trên niềm tin”.

Đầu tiên, Startup cần ngừng tư duy theo kiểu chỉ làm đúng các quy định (compliance) để đối phó. Thay vào đó, niềm tin phải được "thiết kế" ngay từ cách hệ thống vận hành và dòng code đầu tiên. Điều này có nghĩa là Startup phải đặt việc bảo vệ quyền lợi người dùng làm ưu tiên hàng đầu trong trải nghiệm sản phẩm.

Sau khi đã thay đổi được tư duy, các Startup cần, minh bạch hóa bộ máy và quy trình. Khách hàng hiện nay có xu hướng tin vào những gì có nguồn gốc rõ ràng. Startup cần công khai đội ngũ nhân sự, quy trình xử lý dữ liệu và các tiêu chuẩn bảo mật. Sự ẩn danh trong kỷ nguyên AI là kẻ thù của niềm tin. Một Startup có địa chỉ thực, con người thực và phản hồi thực từ cộng đồng sẽ có lợi thế hơn hẳn những ứng dụng "ma" tràn lan trên kho ứng dụng.

Tiếp đó là đầu tư vào công nghệ xác thực (Identity Verification). Nếu AI là vũ khí của kẻ lừa đảo, thì Startup phải dùng chính AI để xây dựng khiên chắn. Việc áp dụng các giải pháp eKYC (định danh điện tử) tiên tiến, xác thực sinh trắc học và chữ ký số không còn là tùy chọn, mà là bắt buộc. Hệ thống phải đủ thông minh để phân biệt được đâu là người dùng thật và đâu là Deepfake.

Thứ tư là xây dựng hệ sinh thái cộng sinh. Một Startup đơn lẻ rất khó chống lại các cuộc tấn công lừa đảo quy mô lớn. Việc tham gia vào các liên minh như "Liên minh Niềm tin số" là bước đi chiến lược.

Tại đây, sự chia sẻ dữ liệu về các hành vi lừa đảo giữa các ngân hàng, ví điện tử và các nền tảng công nghệ sẽ tạo ra một mạng lưới bảo vệ chung để chia sẻ dữ liệu rủi ro và nhận tín hiệu cảnh báo sớm. Một lá chắn chung kết nối giữa ngân hàng, nhà mạng và doanh nghiệp công nghệ sẽ giúp "cắt mạch" lừa đảo ngay từ khi nó mới bắt đầu.

Ngoài ra vào ngày 12/05/2026 tới đây tại Hà Nội, Diễn đàn “Digital Trust in Finance 2026” (Kiến tạo niềm tin số tài chính trong kỷ nguyên AI) tại Khách sạn Ascott Tây Hồ, Hà Nội sẽ là nơi hội tụ của 3 cơ quan quản lý (Bộ Công an, Ngân hàng Nhà nước, Bộ Tài chính) cùng các "ông lớn" công nghệ. Đây là cơ hội để các Startup tìm kiếm lời giải cho bài toán bảo mật và kết nối vào hệ sinh thái niềm tin số.

Trong kỷ nguyên AI, Startup thắng cuộc không phải là bên có công nghệ mạnh nhất, mà là bên có được niềm tin bền vững nhất từ khách hàng. Xin được nhắc rằng một sai lầm nhỏ về bảo mật hoặc một sự thiếu minh bạch trong giao tiếp cũng đủ để xóa sổ nỗ lực của cả một tập thể trong nhiều năm.

Thay vì chạy đua vũ trang về tính năng công nghệ, hãy bắt đầu bằng việc tự hỏi: "Tại sao khách hàng phải tin chúng ta?".

Startup nào trả lời được câu hỏi đó bằng hành động thực tế, đó sẽ là người chiến thắng cuối cùng trên thị trường, nơi mà niềm tin đã trở thành thứ xa xỉ phẩm quý giá nhất./