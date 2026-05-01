Khen con trai "thông minh", một bà mẹ khiến cả MXH mỉa mai: "Thông minh" như vậy có ngày phải trả giá!

Người ta thường nói "nhân chi sơ, tính bản thiện", nhưng thực tế, những mỹ đức không tự nhiên mà có, chúng là kết quả của một quá trình rèn giũa và kiềm chế những bản tính vị kỷ. Mới đây, một câu chuyện được chia sẻ trên mạng xã hội Trung Quốc đã làm dấy lên cuộc tranh luận gay gắt về ranh giới giữa việc yêu thương và dung túng con cái.

Sự thật đằng sau gương mặt "thông minh"

Sự việc bắt đầu khi một người mẹ đăng tải đoạn video về con trai mình (khoảng 12-13 tuổi) kèm dòng trạng thái dài để bênh vực con. Theo lời kể, trong một bữa ăn tại nhà hàng, cậu bé đã tự ý nghịch ngợm thiết bị sạc dự phòng của khách khác. Khi người cha lên tiếng nhắc nhở, yêu cầu con không được tùy tiện chạm vào đồ của người lạ để tránh rắc rối, cậu bé không những không nghe mà còn phản ứng gay gắt, tranh cãi kịch liệt với cha mình.

Cậu bé có thái độ hỗn hào

Đáng chú ý, đoạn video cho thấy nam sinh này có ánh mắt rất hung dữ và biểu cảm thiếu thiện cảm khi đối mặt với phụ huynh. Tuy nhiên, trong mắt người mẹ, sự cáu kỉnh này lại được lý giải là "do bị oan ức". Cô cho rằng con mình vốn là đứa trẻ "thông minh, hiểu chuyện" và khẳng định: “Người khôn ngoan không nên chọc giận trẻ đang tuổi dậy thì, cha mẹ cần phải nhượng bộ” .

Phản ứng của cộng đồng mạng trước bài đăng này gần như đồng nhất: ngán ngẩm. Nhiều người cho rằng ngoại hình và thái độ của đứa trẻ phản ánh rất rõ "tâm sinh tướng" - một sự ngông cuồng không được kiểm soát.

Một số bình luận còn cảnh báo: "Nếu như này là "thông minh" thì sao cũng ngày phải trả giá vì sự thông minh này".

Hậu quả của việc cha mẹ "bất nhất" trong giáo dục

Bất chấp những lời cảnh báo, người mẹ vẫn kiên quyết bảo vệ quan điểm, cho rằng con mình chỉ là một "em bé tò mò, đáng yêu". Thái độ này đã chạm đúng vào một trong những sai lầm nghiêm trọng nhất của giáo dục gia đình: Sự bất nhất giữa cha mẹ.

Các chuyên gia giáo dục nhận định, việc một người cố gắng thiết lập kỷ luật (người cha) trong khi người kia ra sức phá bỏ và "mỹ hóa" lỗi sai (người mẹ) sẽ khiến đứa trẻ mất đi thước đo về đúng - sai. Khi biết mình luôn có một "lá chắn" vững chắc phía sau, đứa trẻ sẽ không còn sợ hãi hay tôn trọng bất cứ quy tắc xã hội nào.

Câu chuyện này là lời cảnh tỉnh cho những bậc phụ huynh đang nhầm lẫn giữa việc thấu hiểu tâm lý tuổi dậy thì với việc bao che cho sự xuống cấp về đạo đức.

Giáo dục không nằm ở bằng cấp của cha mẹ, mà nằm ở bản lĩnh dám nhìn thẳng vào khuyết điểm của con để uốn nắn trước khi quá muộn.