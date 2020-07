Khánh Thi lần đầu tiết lộ những ngày cơ cực tại Pháp cùng tình cũ Chí Anh

Mới đây, Khánh Thi đã xuất hiện trong buổi livestream, ôn lại những kỷ niệm về quãng thời gian 17 năm trước, khi cô và Chí Anh là những du học sinh học khiêu vũ tại Pháp.

Khánh Thi đã có những chia sẻ về khoảng thời gian hàn vi đầy khó khăn cơ cực, phải mang cả máy may và vải sang xứ người.

Quãng thời gian đó, Khánh Thi từng phải xin xuống tầng hầm của một cửa hàng bán đồ thời trang để sửa các món đồ khi người nước ngoài mua mặc không vừa để kiếm tiền.

Cô tâm sự: "Người phụ nữ đầu tiên phải thích mặc đẹp. Thi rất thích được mặc những bộ đồ khiêu vũ đẹp. Khi đi du học Pháp, sự chênh lệch về tiền Việt Nam và đồng Euro thời điểm 17 năm trước còn rất xa.

Vì thích được mặc đẹp nên em đã quyết định học may trong 3 tháng những điều căn bản, em dám liều may quần áo cho Chí Anh thi đấu và em may váy cho em.

Còn nhớ khi đó em không có tiền để mua những bộ đồ khiêu vũ lộng lẫy, em đã nhặt những hạt pha lê rơi trên các sàn thi đấu để đính lên đồ của mình. Ai cũng có thuở hàn vi. Đấy là một cái duyên nghề may với em. Nhờ có việc may mặc đó mà tụi em đỡ chi tiêu rất nhiều. Nó chính là cần câu cơm của mình vào thời điểm đó".

Nhớ về quãng thời gian này, Chí Anh cũng cởi mở chia sẻ về những nghề mà anh đã từng trải qua trong thời gian học tập tại Pháp: "Em đi làm phụ bếp, bồi bàn, và khuân vác cho cửa hiệu bán hàng thời trang của người Trung Quốc". Khánh Thi cũng bật mí thêm một chuyện vui về Chí Anh: "Anh Chí Anh vào phụ bếp người Tàu, khi đó Chí Anh đã bị cháy xém lông mày".