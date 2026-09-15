Ngày 15/9, UBND tỉnh Khánh Hòa cho biết vừa phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án ứng phó thiên tai theo cấp độ rủi ro năm 2026. Phương án cụ thể hóa các kịch bản ứng phó theo từng cấp độ, địa bàn, khu vực xung yếu, quy mô sơ tán và lực lượng tham gia, nhằm giúp các địa phương chủ động triển khai từ sớm.

Lực lượng Công an tỉnh Khánh Hòa đưa người dân phường Nam Nha Trang bị cô lập trong đợt mưa lũ 2025 đến nơi an toàn.

Theo dự báo, từ nay đến cuối năm, Khánh Hòa có khả năng chịu ảnh hưởng của khoảng 1 - 2 cơn bão hoặc áp thấp nhiệt đới. Mưa lớn được dự báo tập trung chủ yếu trong tháng 10 và 11. Trước đó, trong năm 2025, địa phương hứng chịu 2 cơn bão số 13 và 15 cùng 6 đợt mưa lớn; riêng tháng 11 xảy ra 4 đợt mưa lũ vượt mức lịch sử.

Năm 2025, đỉnh lũ trên sông Dinh tại Ninh Hòa đạt 6,77m, cao hơn báo động 3 là 1,07m và vượt đỉnh lũ lịch sử năm 1986 là 0,19m. Trên sông Cái Nha Trang tại Đồng Trăng, đỉnh lũ đạt 13,14m, vượt báo động 3 tới 2,14m.

Thiên tai trong năm 2025 ở Khánh Hoà làm 22 người chết, 20 người bị thương, 89 nhà sập hoàn toàn và 290 nhà hư hỏng. Thiệt hại về thủy lợi, giao thông hơn 3.703,5 tỷ đồng; tổng thiệt hại toàn tỉnh ước khoảng 6.018 tỷ đồng.

Từ thực tế này, phương án ứng phó thiên tai năm 2026 xây dựng kịch bản mưa từ 200- 500mm trong 24 giờ. Với lượng mưa này, mực nước trên các sông có thể vượt báo động 3 từ 1m trở lên, một số khu vực có khả năng đạt hoặc vượt mức lũ lịch sử.

Trong kịch bản nước lũ vượt báo động 3, toàn tỉnh dự kiến sơ tán xen ghép 2.759 hộ với 9.919 người và sơ tán tập trung 16.819 hộ với 63.681 người.

Nếu lũ vượt báo động 3 thêm 1m, quy mô sơ tán tiếp tục tăng, với 3.210 hộ và 11.931 người phải sơ tán xen ghép; 21.814 hộ với 82.140 người phải sơ tán tập trung.

Ở kịch bản lũ đạt mức lịch sử, toàn tỉnh có thể phải sơ tán tập trung tới 26.890 hộ với 101.811 người. Đây là quy mô sơ tán lớn nhất trong các kịch bản được xây dựng.

Phương án cũng xác định cụ thể những tuyến giao thông thường xảy ra sạt lở, ách tắc khi mưa lũ, gồm quốc lộ 1 qua khu vực đèo Cả; quốc lộ 26 đoạn đèo Phượng Hoàng; quốc lộ 27C đoạn đèo Khánh Lê, nối Khánh Hòa với Lâm Đồng; đường Nguyễn Tất Thành đoạn đèo Cù Hin và tỉnh lộ 9 nối phường Ba Ngòi với Khánh Sơn. Đây là những khu vực được yêu cầu ưu tiên bố trí lực lượng canh gác, cắm biển cảnh báo trong mùa mưa lũ.

Đối với các hộ dân sinh sống gần sông, suối, sườn đồi, núi, phương án khuyến cáo người dân đặc biệt lưu ý những dấu hiệu bất thường như bùn, đá chuyển động nhanh trên triền dốc, tường nhà xuất hiện vết nứt hoặc kiến bò thành đàn. Khi phát hiện các dấu hiệu này, người dân cần khẩn trương sơ tán người và tài sản đến nơi an toàn. Đồng thời, tuyệt đối không vớt củi trên sông, cầu, cống, ngầm tràn khi nước đang chảy xiết.