Chiều 29/1, Trung tâm Báo chí TP.HCM tổ chức họp báo thông tin nhiều vấn đề kinh tế - xã hội trên địa bàn TP.HCM, trong đó có vấn đề cung cấp suất ăn bán trú của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).

Báo Thanh Niên đưa tin, ông Hồ Tấn Minh, Chánh văn phòng Sở GD-ĐT TP.HCM, cho biết Sở GD-ĐT TP.HCM sẽ có văn bản yêu cầu các trường dừng bữa ăn bán trú có sử dụng sản phẩm của Công ty TNHH thương mại An Phước Thắng SG (Sago Food).

Hiệu trưởng các nhà trường cần phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đánh giá tổng thể các yếu tố. Trên cơ sở đó sẽ xây dựng phương án tổ chức cho học sinh ăn bán trú hiệu quả nhất, bảo đảm chế độ dinh dưỡng và an toàn vệ sinh thực phẩm.

Với tất cả các trường còn lại (không sử dụng sản phẩm của Sago Food), cần tăng cường giám sát từng khâu trong quá trình tổ chức bữa ăn bán trú.

Hiện sở đang tích cực phối hợp làm việc với các đơn vị liên quan về vấn đề này", ông Minh nói. Theo ông Minh, việc thực phẩm không đảm bảo chất lượng đã thực sự được đưa vào trường học chưa hay mới chỉ nằm ở phạm vi nội bộ công ty là vấn đề cần chờ kết luận điều tra chính thức từ cơ quan công an và Sở An toàn thực phẩm.

Từ trước đến nay, Sở GD-ĐT TP.HCM đã ban hành rất nhiều văn bản liên quan đến việc đảm bảo an toàn bữa ăn bán trú. Hiệu trưởng nhà trường sẽ chịu trách nhiệm đầu tiên nếu để xảy ra tình trạng không đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trường học của mình.

ính đến chiều cùng ngày, có thêm nhiều trường học ở TPHCM thông báo tạm ngưng bữa ăn bán trú.

Báo Người Lao Động đưa tin, Trường THCS Khánh Bình (Phường Chánh Hưng) đã phát đi thông báo nêu rõ trước những thông tin tiêu cực về an toàn thực phẩm trên báo chí và những lo ngại chính đáng từ phụ huynh, hiệu trưởng nhà trường thông báo tạm dừng tiếp nhận với hộ kinh doanh đang cung cấp suất ăn cho trường, từ thứ năm, ngày 29-1. Trong thời gian tạm ngưng với đơn vị này, nhà trường tìm đơn vị cung cấp suất ăn thay thế.

Đồng thời, Trường THCS Khánh Bình cũng có văn bản gửi công ty cung cấp suất ăn trên, thông báo tạm ngừng lấy suất ăn bán trú từ công ty này kể từ ngày 29-1. Điều kiện xem xét lại hợp đồng là công ty cần cung cấp văn bản xác nhận không vi phạm từ cơ quan chức năng và bài báo thông tin sự việc chính thức.

Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo, phường Hiệp Phước, cũng thông báo cho biết sau khi tiếp nhận thông tin trên báo chí phản ánh về chất lượng cơ sở cung cấp suất ăn cho học sinh, hiệu trưởng nhà trường đã chủ động liên hệ trực tiếp với xưởng cơm cung cấp suất ăn. Theo thông tin từ chủ cơ sở, hiện đơn vị đang làm việc với Phòng Cảnh sát điều tra PC03.

Trong thời gian chờ kết luận chính thức từ cơ quan chức năng, Trường Tiểu học Nguyễn Văn Tạo đưa ra 3 phương án tạm thời từ ngày 29-1 cho đến khi có thông báo mới. Phương án 1 là phụ huynh chuẩn bị phần cơm trưa cho học sinh mang theo. Các em vẫn ngủ bán trú bình thường. Phương án thứ hai là phụ huynh đồng ý cho học sinh tiếp tục dùng suất ăn bán trú tại trường. Phương án thứ ba, phụ huynh đón học sinh về buổi trưa. Phụ huynh lựa chọn giải pháp và gửi giáo viên chủ nhiệm.

Như vậy, hiện có ít nhất 8 trường học ở TP.HCM tạm dừng tổ chức ăn bán trú hoặc đổi nhà cung cấp suất ăn/thực phẩm với công ty trên. Gồm: Trường tiểu học Tân Quy (phường Tân Hưng), Trường tiểu học Nguyễn Văn Hưởng (phường Phú Thuận), Trường tiểu học Nguyễn Văn Tạo (phường Hiệp Phước), Trường tiểu học Đinh Bộ Lĩnh (phường Xóm Chiếu), Trường THCS Huỳnh Tấn Phát (phường Tân Thuận), Trường THCS Khánh Bình (phường Chánh Hưng), THCS Phạm Hữu Lầu (phường Tân Mỹ), Trường mầm non Hoa Hồng (phường Phú Thuận).

