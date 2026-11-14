Khán giả sắp được "nhập ngũ" thật sự tại Sao Nhập Ngũ Concert Day 4 ở Hà Nội

Tiếp nối sức hút từ các mùa phát sóng của chương trình truyền hình thực tế Sao Nhập Ngũ và 2 đêm nhạc đã tổ chức trước đó tại TP.HCM và Hà Nội, Viettel Media vừa chính thức công bố 2 điểm hẹn tiếp theo của Sao Nhập Ngũ Concert. Concert Day 3 sẽ diễn ra ngày 20/12/2026 tại TP.HCM, còn Festival & Concert Day 4 dự kiến tổ chức vào tháng 1/2027 tại Hà Nội. Nếu Day 3 giữ nguyên không khí đại nhạc hội quen thuộc thì Day 4 là một bước chuyển đáng chú ý, khi thương hiệu kết hợp lễ hội trải nghiệm với biểu diễn âm nhạc trong cùng một tổ hợp sự kiện.

Sao Nhập Ngũ Concert chính thức công bố 2 điểm hẹn mới tại TP.HCM và Hà Nội. Ảnh: BTC

Hai sự kiện mới cho thấy khá rõ hướng đi mà ê-kíp theo đuổi: không chỉ đưa âm nhạc và hình ảnh người lính lên sân khấu, mà còn mở ra không gian để khán giả trực tiếp tham gia, khám phá và cảm nhận tinh thần quân ngũ bằng chính trải nghiệm của mình.

Day 3 và Day 4 trải dài từ TP.HCM ra Hà Nội. Ảnh: BTC

Day 3 bùng nổ đại nhạc hội, Day 4 lần đầu ghép Fest và Concert

Concert Day 3 tại TP.HCM là điểm hẹn dành cho những khán giả mê không khí đại nhạc hội quy mô lớn. Theo ban tổ chức, đêm diễn dự kiến quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi, với sân khấu, âm thanh, ánh sáng và công nghệ trình diễn được đầu tư bài bản. Điểm nhấn nằm ở phần âm nhạc: những ca khúc mang chất hào hùng sẽ được làm mới qua các bản phối hiện đại pha trộn EDM, rock và pop, vẫn giữ tinh thần tự hào dân tộc nhưng mang hơi thở trẻ trung, sôi động hơn.

Sân khấu Sao Nhập Ngũ Concert Day 1 tại TP.HCM. Ảnh: BTC

Concert Day 3 diễn ra ngày 20/12/2026 tại TP.HCM. Ảnh: BTC

Trong khi đó, Day 4 tại Hà Nội được xem là phiên bản nâng cấp của Sao Nhập Ngũ Concert. Thay vì chỉ đến xem biểu diễn, khán giả có thể bước vào một không gian trải nghiệm mang chủ đề quân ngũ, khám phá những khía cạnh khác nhau trong đời sống người lính thông qua các hoạt động tương tác và vận động thực tế.

Khoảnh khắc trên sân khấu Sao Nhập Ngũ Concert Day 2 tại Hà Nội. Ảnh: BTC

Việc ghép Fest với Concert giúp kéo dài thời lượng trải nghiệm, đồng thời tạo nên một hành trình cảm xúc liền mạch, đi từ khám phá, thử thách bản thân, tìm hiểu lịch sử cho tới lúc hòa mình vào không khí âm nhạc. Khán giả có thể chọn hoạt động phù hợp với mình hoặc trải nghiệm trọn vẹn cả 2 không gian.

Các nghệ sĩ trong trang phục người lính tại đêm diễn Day 2 ở Hà Nội. Ảnh: BTC

Khi lòng yêu nước được kể bằng ngôn ngữ của người trẻ

Đằng sau việc mở rộng quy mô là bài toán mà Sao Nhập Ngũ Concert đặt ra từ đầu: làm sao để những giá trị lịch sử chạm được tới thế hệ trẻ, những người ngày càng có nhiều lựa chọn giải trí và không còn mặn mà với cách truyền tải một chiều. Câu trả lời của ê-kíp là đặt khán giả vào trung tâm, dùng âm nhạc và trải nghiệm nhập vai làm cầu nối để truyền tải tinh thần người lính, lòng tự hào dân tộc và tình yêu Tổ quốc.

Tinh thần người lính là chất liệu xuyên suốt các đêm diễn. Ảnh: BTC

Bản sắc của chương trình vì thế được xây trên sự kết hợp giữa các giá trị cốt lõi của quân đội như bản lĩnh, kỷ luật, tinh thần đồng đội, ý chí vượt khó với âm nhạc hiện đại, công nghệ trình diễn và hoạt động tương tác trực tiếp. Tinh thần người lính nhờ đó không chỉ xuất hiện trên sân khấu mà trở thành chất liệu xuyên suốt trong toàn bộ trải nghiệm của khán giả.

Đại diện Viettel Media chia sẻ: "Với Sao Nhập Ngũ Concert, chúng tôi mong muốn đưa tinh thần người lính và sức mạnh dân tộc hòa cùng nhịp đập tuổi trẻ thông qua âm nhạc, ánh sáng, công nghệ và những trải nghiệm tương tác đa giác quan. Chúng tôi tin rằng lòng yêu nước có thể được thể hiện bằng nhiều cách thức khác nhau, trong đó có việc cùng nhau thưởng thức âm nhạc, tham gia những hoạt động ý nghĩa và lan tỏa những giá trị tích cực".

Màn trình diễn tập thể tại Sao Nhập Ngũ Concert Day 1. Ảnh: BTC

Theo ban tổ chức, việc công bố Day 3 và Day 4 không đơn thuần là tăng thêm số đêm diễn, mà nằm trong định hướng dài hạn xây dựng một hệ sinh thái giải trí gắn với văn hóa, lịch sử và tinh thần dân tộc.

Sao Nhập Ngũ Concert hứa hẹn những không gian trải nghiệm đặc sắc hơn cho khán giả. Ảnh: BTC

Với 2 điểm hẹn mới, Viettel Media cho biết sẽ tiếp tục đổi mới tư duy sản xuất, ứng dụng công nghệ để đưa tinh thần người lính bước ra khỏi màn ảnh và sân khấu, đi vào đời sống văn hóa đương đại, trở thành nguồn cảm hứng để người trẻ thêm tự hào về lịch sử và chủ động đóng góp cho tương lai đất nước.