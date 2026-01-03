Mới đây, một bài đăng trên mạng xã hội của tài khoản Facebook Nguyen Duong Anh Hoang đã thu hút sự chú ý của cộng đồng mạng khi phản ánh vụ việc một nam khán giả có hành vi xúc phạm, đe doạ người già và trẻ vị thành niên ngay trong phòng chiếu tại CGV Mac Plaza (Machinco), số 10 Trần Phú, quận Hà Đông, Hà Nội.

Theo nội dung chia sẻ, sự việc xảy ra vào suất chiếu lúc 15h45 ngày 01/01/2026, bộ phim Ai Thương Ai Mến. Anh Hoàng cho biết mình ngồi ở hàng ghế G, phía trước là một gia đình gồm bốn người phụ nữ, trong đó có một người bà lớn tuổi, một người mẹ và hai bé gái đang độ tuổi học sinh THCS.

Khi phim đã bắt đầu, hai nam khán giả ngồi cùng hàng ghế với anh Hoàng vào rạp muộn, liên tục ra vào và nhiều lần va chạm vào ghế của một bé gái ngồi phía trước. Khi bị nhắc nhở, một trong hai người đã phản ứng gay gắt, buông lời xúc phạm bé gái và tiếp tục lớn tiếng với cả người mẹ và người bà khi gia đình này lên tiếng can ngăn.

Toàn bộ bài đăng được chia sẻ thu hút sự chú ý của nhiều người

Bài đăng cho biết nam khán giả này không chỉ dừng lại ở lời nói mà còn có những hành động mang tính đe doạ như giơ ngón tay thô tục, giật điện thoại của trẻ nhỏ, đạp vào ghế phía trước, đứng bật dậy và giơ nắm đấm. Trước tình huống căng thẳng, anh Hoàng đã rời phòng chiếu để tìm quản lý rạp hỗ trợ.

Tuy nhiên, theo phản ánh, khi quản lý xuất hiện, nam khán giả trên đã thay đổi thái độ, không còn to tiếng và xin được tiếp tục xem phim. Phía quản lý cho rằng không trực tiếp chứng kiến hành vi chửi bới nên “không có căn cứ xử lý”. Dù anh Hoàng đề nghị làm việc riêng với người gây rối, rạp chỉ cam kết sẽ trao đổi sau giờ chiếu.

Giữa phim, nam khán giả này rời khỏi rạp mà không có bất kỳ lời xin lỗi nào. Đến cuối suất chiếu, khi quản lý quay lại phòng, phía rạp cho biết không nắm được việc người này đã bỏ về. Đại diện rạp tiếp tục giải thích rằng hệ thống camera chỉ có hình ảnh, không có âm thanh, nên không đủ cơ sở xác định nội dung lời nói xúc phạm. CGV cũng cho biết chỉ có thể xử lý sâu hơn nếu có sự vào cuộc của cơ quan chức năng.

"Mình tiếp tục gọi lên tổng đài hotline của CGV và thậm chí còn TỆ HƠN nữa, là CGV tổng lại đẩy trách nhiệm về cụm rạp Mac Plaza, thậm chí còn yêu cầu mình để lại thông tin cá nhân với lí do cần đối chiếu và báo lại do đây chỉ là thông tin 1 chiều, rạp không có quyền xử lí khách hàng (mặc dù khách hàng vi phạm năng nề cả về quy định và đạo đức), và tệ hại hơn là đầu dây hotline nói "Rạp không thể làm gì vì sự việc này chưa có hậu quả"." - bài đăng của anh Hoàng chia sẻ.

Liên hệ với phóng viên, anh Nguyễn Dương Anh Hoàng khẳng định toàn bộ những gì mình chia sẻ là sự thật và sẵn sàng chịu trách nhiệm về nội dung đăng tải. Anh cho biết điều khiến anh bức xúc không chỉ nằm ở hành vi của nam khán giả mà còn ở cách xử lý của phía rạp.

“Điều tôi muốn không phải là làm mọi chuyện trở nên nghiêm trọng hay cần pháp luật can thiệp nặng nề. Tôi chỉ cần CGV có một động thái rất đơn giản. Nếu họ có thông tin khách hàng đó, chỉ cần gọi điện cho người này ngay trước mặt gia đình bị tổn thương. Tôi chỉ cần như vậy thôi” , anh Hoàng chia sẻ.

Theo anh Hoàng, người bà trong gia đình dù cố gắng ngồi xem hết bộ phim nhưng vẫn trong trạng thái hoảng sợ, liên tục bám tay anh và nhờ giúp đỡ vì lo ngại có thể bị hành hung. Điều này khiến anh cho rằng rạp chiếu phim đã không đảm bảo được sự an toàn tối thiểu cho những khán giả yếu thế.

Vụ việc hiện vẫn đang nhận được nhiều ý kiến trái chiều từ cộng đồng mạng. Nhiều người cho rằng các rạp chiếu phim cần có quy trình can thiệp rõ ràng, kịp thời hơn khi xảy ra xung đột, đặc biệt trong các trường hợp liên quan đến người cao tuổi và trẻ em, thay vì chờ đến khi “có hậu quả” mới xử lý.

Chiều 2/1, chúng tôi đã chủ động liên hệ với bộ phận truyền thông của CGV. Phía CGV cho biết sẽ phản hồi các thông tin liên quan qua email, tuy nhiên đến thời điểm hiện tại, chúng tôi vẫn chưa nhận được phản hồi.