Mới đây, chiều ngày 10/8, sự kiện công chiếu sớm tập 3 Chiến sĩ quả cảm vừa diễn ra tại Galaxy Mipec Long Biên, Hà Nội. Buổi ra mắt thu hút sự tham gia đông đảo của khán giả Thủ đô và đặc biệt là sự có mặt của Tổng đạo diễn Mai Thắm cùng dàn cast: Tiến Luật, Lê Dương Bảo Lâm, Kiều Minh Tuấn, Song Luân, Phan Mạnh Quỳnh, Neko Lê, Long Hạt Nhài và Hưng Nguyễn.

Buổi công chiếu sớm tập 3 với chủ đề “Vì yêu thương mạnh hơn nỗi sợ” đã diễn ra trong không khí sôi động và đầy cảm xúc, khẳng định sức hút mạnh mẽ của chương trình và sự quan tâm của khán giả đối với những câu chuyện về sự hy sinh thầm lặng và gìn giữ bình yên của lực lượng Công an Nhân dân.

Góp mặt tại sự kiện, dàn cast của Chiến sĩ quả cảm gây ấn tượng mạnh mẽ với trang phục chỉn chu, áo sơ mi trắng lịch lãm cùng huy hiệu cờ Việt Nam trên áo. Mỗi lần xuất hiện trước truyền thông, khán giả không chỉ là một lần thể hiện sự trang trọng mà còn là lúc những người nghệ sĩ tôn vinh dành cho lực lượng Công an nhân dân và đề cao tinh thần yêu nước mạnh mẽ.

Trước khi cùng khán giả đón xem chương trình, dàn cast đã có dịp giao lưu, tặng quà cho fan hâm mộ. Không khí buổi giao lưu vô cùng sôi động khi các nghệ sĩ chia sẻ những câu chuyện thú vị và cảm xúc đặc biệt về chương trình. Lê Dương Bảo Lâm tâm sự: “Trước giờ, chỉ có đi premiere phim điện ảnh tôi mới đến các cụm rạp, thậm chí rạp này tôi cũng đến rất nhiều lần rồi. Nhưng mà đây là lần đầu tiên có cảm giác đến premiere một gameshow, xem trước tập phát sóng cùng báo chí và khán giả". Bên cạnh đó, nam nghệ sĩ bày tỏ sự hào hứng, kỳ vọng rằng quý báo chí truyền thông và quý khán giả sẽ đặt những câu hỏi thú vị cho ekip, bởi đây là cơ hội hiếm hoi để các nghệ sĩ giải đáp những thắc mắc và chia sẻ thêm về những trải nghiệm thú vị trong quá trình thực hiện chương trình.

Tại sự kiện, khán giả không chỉ được thưởng thức những cảnh quay gay cấn, đầy kịch tính trong tập 3 mà còn có cơ hội giao lưu trực tiếp với dàn cast của chương trình. Đây là dịp để các nghệ sĩ chia sẻ những trải nghiệm khi tham gia chương trình và cảm xúc trong quá trình tham gia quay hình chương trình truyền hình thực tế hành động đầu tiên về lực lượng Công an nhân dân.

Trước những thắc mắc về tính an toàn của nghệ sĩ khi đối diện biển lửa và hiểm nguy trong vai trò của hai lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH và Cảnh sát cơ động, Tổng đạo diễn Mai Thắm đã thẳng thắn chia sẻ. Cô nhấn mạnh rằng yếu tố an toàn luôn là ưu tiên hàng đầu trong suốt quá trình thực hiện chương trình. Với một chương trình thực tế có rủi ro cao về sức khỏe, nữ đạo diễn cho biết ekip luôn có xe cứu thương và bác sĩ túc trực sẵn sàng hỗ trợ nghệ sĩ bất cứ lúc nào. "Trong quá trình thực hiện chương trình, các nghệ sĩ chắc chắn sẽ đối mặt với những tình huống nguy hiểm. Tuy nhiên, họ sẽ không bao giờ đối mặt với nguy hiểm một mình. Luôn có những chiến sĩ thực thụ đồng hành cùng họ", Tổng đạo diễn nói.

Và để đảm bảo về yếu tố sức khoẻ có thể đối mặt với những thử thách khắc nghiệt, ekip cũng tiến hành casting dàn cast rất kỹ lưỡng. "Chúng tôi đã cân đối, cân nhắc rất kỹ lưỡng khi đặt ra các thử thách, sao cho vừa đảm bảo tính chân thực, vừa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho các nghệ sĩ", Mai Thắm bày tỏ. Mặc dù không thể tránh khỏi một số rủi ro, Tổng đạo diễn khẳng định rằng nếu các nghệ sĩ tuân thủ đúng hướng dẫn của chỉ huy, các rủi ro đó sẽ gần như “bằng không”.

Đáng chú ý, Tổng đạo diễn Mai Thắm cũng đã hé lộ một thông tin quan trọng khi chia sẻ rằng một thành viên trong dàn cast chính của Chiến sĩ quả cảm đã gặp phải một chấn thương khá nặng, bên ngoài chương trình và không thể tiếp tục tham gia ghi hình. Dù nam nghệ sĩ vẫn rất tha thiết mong muốn điều trị chấn thương tạm thời để gia nhập đơn vị cùng anh em, nhưng Tổng đạo diễn Mai Thắm cho biết: "Rất tiếc điều này không được chấp nhận. Bởi vì chúng tôi phải đảm bảo sức khỏe cho các nghệ sĩ ở những chặng tiếp theo, những chặng mà nghệ sĩ phải hoạt động với tần suất căng thẳng hơn rất nhiều".

Vì lý do này, ekip quyết định bổ sung thêm một vài gương mặt mới vào dàn cast để đảm bảo chương trình diễn ra suôn sẻ và không làm ảnh hưởng đến sức khoẻ của các nghệ sĩ. Điều này cũng cho thấy sự quyết tâm của ekip trong việc duy trì chất lượng chương trình, đồng thời đảm bảo an toàn cho tất cả nghệ sĩ tham gia.

Nổi bật tại sự kiện, Lê Dương Bảo Lâm đã có một khoảnh khắc đáng nhớ khi anh quyết định gỡ bỏ tóc giả giữa sự kiện khi một khán giả mong muốn được nhìn thấy mái tóc thật gây sốt của anh trong chương trình. Nam diễn viên chia sẻ: “Tôi đi đâu, làm gì cũng phải có tóc giả, nó như thần hộ mệnh của tôi. Không có tóc giả là tôi thấy bị xui liền. Mọi người thấy đó, mấy lúc mà bị la rầy, bị yêu cầu ‘Đồng chí Lâm nghiêm túc’ là toàn mấy lúc không đội tóc giả”.

“Tôi đội tóc giả vào tôi cảm thấy mình ấm áp, bản thân mình an toàn và bình an vô cùng”, Lê Dương Bảo Lâm tâm sự. Để chứng minh cho lời chia sẻ của mình, Lê Dương Bảo Lâm đã ngay lập tức lột tóc giả giữa sự kiện, khiến khán giả không khỏi ngạc nhiên và thích thú. Hành động này không chỉ khẳng định sự duyên dáng của anh mà còn tạo nên một khoảnh khắc đáng nhớ, thể hiện sự tự tin và phong cách riêng biệt của nam nghệ sĩ.

Sẵn dịp này, Neko Lê cũng tiết lộ một hậu trường thú vị trong chương trình về Lê Dương Bảo Lâm. Anh chia sẻ, nam diễn viên luôn khó tính, nhắc nhở các đồng nghiệp trong suốt qúa trình ghi hình: “Phải thoại ngắn, gọn, nhanh, rõ ý. Tôi cảm thấy áp lực lắm, cảm giác như đi thi Hoa hậu vậy đó”. Đáp lại Neko Lê, nam diễn viên duyên dáng chọc ghẹo: “Hôm nay có đông fan của Neko Lê ở đây nên Neko Lê muốn méc fan để fan tấn công tôi đúng không?”.

Bên cạnh đó, Long Hạt Nhài cũng là nhân vật nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Thậm chí, anh còn đặc biệt nhận được lời khen của Kiều Minh Tuấn. Nam diễn viên chia sẻ Long Hạt Nhài luôn là người nguyên tắc và nghiêm túc thực hiện rất tốt nhiệm vụ của mình, luôn sẵn sàng chiến đấu hết mình vì đồng đội. Lời khen của Kiều Minh Tuấn không chỉ thể hiện sự tôn trọng và sự ghi nhận đối với tinh thần làm việc của Long Hạt Nhài, mà còn khẳng định vai trò quan trọng của "mầm non" này trong dàn cast, góp phần tạo nên sự hấp dẫn và chất lượng cho chương trình.

Đối với ekip sản xuất và dàn cast, những phản ứng ấy là món quà vô giá. Đó là động lực mạnh mẽ để họ tiếp tục cống hiến hết mình, không ngừng nỗ lực để mang đến những giây phút thăng hoa, đầy cảm xúc hơn nữa trong những tập tiếp theo. "Chiến Sĩ Quả Cảm" không chỉ là một chương trình thực tế, mà là một hành trình đầy cảm xúc, nơi mọi người cùng sẻ chia, đồng hành và tôn vinh những giá trị cao quý trong cuộc sống.

Những khoảnh khắc ấn tượng, những chia sẻ chân thành xen lẫn những những tiếng cười và cả những giọt nước mắt xúc động của khán giả tại buổi công chiếu sớm tập 3 của Chiến sĩ quả cảm chính là minh chứng rõ ràng nhất cho sức hút của chương trình. Từ những thử thách đầy cam go, khốc liệt, đến những khoảnh khắc chân thực và sâu sắc của các nghệ sĩ, tất cả đã tạo nên một hành trình tái hiện hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Hy sinh thầm lặng và Gìn giữ bình yên” ý nghĩa nhất.

Trong tập 3, những giọt nước mắt của nghệ sĩ không phải vì đau đớn hay mệt mỏi, mà vì sự thấu hiểu và tôn trọng đối với những người hùng thầm lặng đang âm thầm đối đầu với biển lửa, hiểm nguy mỗi ngày. Những tiếng cười cũng không chỉ đến từ sự hài hước của các nghệ sĩ, mà là từ sự gắn kết, mong muốn được lan toả những giá trị tích cực.

Tái hiện hiện trường cháy nhà ống, một trong những dạng hỏa hoạn phổ biến và nguy hiểm bậc nhất trong cuộc sống, Chiến sĩ quả cảm đưa khán giả vào kịch bản nghẹt thở với không gian chật hẹp, ít lối thoát, khói độc lan nhanh và nhiệt độ tăng cao từng giây. Đây không chỉ là thử thách khắc nghiệt để các chiến sĩ nhập vai cảm nhận rõ áp lực mà lực lượng Cảnh sát PCCC & CNCH phải đối diện mỗi ngày, mà còn là cách chương trình gửi gắm những thông điệp thoát nạn thiết thực, giúp mỗi người biết cách tự bảo vệ mình và hỗ trợ người khác khi sự cố xảy ra.

Đón xem chương trình Chiến Sĩ Quả Cảm sẽ lên sóng vào 20h Chủ nhật hàng tuần trên kênh VTV3 và 20h30 trên kênh YouTube Chiến Sĩ Quả Cảm, hệ thống FPT Play và ứng dụng VieON.