Ngày 12/3, theo Allkpop, nam diễn viên gạo cội Oh Dal Soo sẽ góp mặt trong bom tấn Squid Game 2 do Netflix sản xuất. Thông tin này khiến nhiều người bất ngờ khi ngôi sao 55 tuổi này từng đối mặt bê bối tình dục gây chấn động showbiz Hàn Quốc vài năm trước. Cũng vì lẽ đó, một số khán giả thậm chí đòi tẩy chay bộ phim vì quyết định khó hiểu này.

Oh Dal Soo sẽ góp mặt trong bom tấn Squid Game 2.

Oh Dal Soo sinh năm 1968, là diễn viên quen mặt đối với những người yêu phim ảnh Hàn Quốc. Ông từng tham gia nhiều dự án đình đám như Oldboy, Thirst, Điều Kỳ Diệu Ở Phòng Giam Số 7, The Pirates hay Assassination. Oh Dal Soo cũng chiến thắng nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có hạng mục Nam diễn viên phụ xuất sắc nhất tại Giải thưởng điện ảnh Rồng xanh.



Đầu năm 2018, Oh Dal Soo bị một bị một diễn viên giấu tên tố cáo quấy rối tình dục. Ông phủ nhận những tin đồn và tuyên bố sẽ nhờ luật pháp bảo vệ danh tiếng. Đây cũng là giai đoạn phong trao Metoo đang diễn ra mạnh mẽ tại Hàn Quốc. Sau đó, một nữ diễn viên khác là Uhm Ji Young trực tiếp lên sóng truyền hình để tố cáo ông. Cô cho biết từng bị nam diễn viên rủ đến nhà nghỉ để tư vấn về diễn xuất. Tại đây, Oh Dal Soo đã yêu cầu Uhm Ji Young cởi quần áo và sờ soạng cơ thể cô.

Oh Dal Soo từng có nhiều vai diễn gây chú ý trước khi vướng bê bối tình dục.

Sau khi đối mặt sức ép quá căng thẳng từ dư luận, nam diễn viên phải ra thông cáo gửi báo chí để xin lỗi từng nạn nhân. "Dù tôi có nói gì, tất cả đều bị cho là lời bào chữa và sẽ không ai tin. Nhưng sự thật là tôi đang rất đau khổ. Tôi chấp nhận mọi khiển trách nghiêm khắc", ông cho biết. Sau quãng thời gian bê bối, Oh Dal Soo bị mất vai diễn trong các dự án như My Ahjusshi và With Gods 2.

Cuối năm 2019, Oh Dal Soo đã được cảnh sát xóa bỏ các cáo buộc về quấy rối tình dục. Ông sau đó cũng tìm cách trở lại đóng phim nhưng vẫn bị nhiều người dị nghị. Những năm qua, nam diễn viên góp mặt trong một số dự án như Best Friend, Yoshichal hay I Want To Know Your Parents.