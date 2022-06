Khán giả bỏ về giữa lúc phim chiếu, Kristen Stewart nói gì?

Tuần trước, Kristen Stewart đã có mặt tại LHP Quốc tế Cannes 2022 nhằm quảng bá cho bộ phim kinh dị mới mang tên Crimes of the Future do cô thủ vai. Đây là bộ phim được thực hiện bởi đạo diễn David Cronenberg.

Tuy nhiên, trong buổi công chiếu đầu tiên tại đây, nhiều khán giả đã bỏ về trong phim đang chiếu. "Thậm chí, nhiều khán giả đã bỏ về chỉ trong 5 phút đầu tiên. Trong khi đó, những người khác bỏ về ở một cảnh phim đặc biệt", tờ IGN đưa tin.

Khi được hỏi về vấn đề này, Kristen Stewart cho biết một trong những nguyên nhân khiến khán giả bỏ về có thể là do phim của đạo diễn Cronenberg thường nổi tiếng là kén người xem.

Tạo hình của Kristen Stewart trong bộ phim "Crimes of the Future". (Ảnh: News Rebeat)

"Mọi người thường xuyên nói về việc phim của đạo diễn Cronenberg khó xem thế nào. Tôi nghĩ cũng khá thú vị khi chúng ta có thể bàn luận về những người rời khỏi rạp chiếu ở LHP Cannes đấy", nữ diễn viên chia sẻ với Insider.

"Chúng tôi - những diễn viên - dành mỗi ngày sau giờ làm việc để tự hỏi bản thân đang làm gì đây", Kristen tiếp tục, "Nhưng sau đó tôi đã xem bộ phim vào tối qua và câu trả lời trở nên rõ ràng với tôi. Bộ phim khiến mình phải cởi mở hơn và nếu như bạn làm một công việc gì đó mà không cảm thấy như vậy, thì điều đó thật không đáng".

Chưa dừng lại ở đó, ngôi sao Chạng vạng còn khen ngợi tác phẩm điện ảnh mới nhất này của đạo diễn David Cronenberg. "Những cảnh phim đều khiến tôi phải há hốc mồm. Bạn muốn nghiêng ngay về phía bộ phim, bộ phim không bao giờ khiến tôi cảm thấy mình phải lùi lại. Theo cách tôi cảm nhận, đó là bộ phim thông qua ham muốn thực sự của con người về cấy nội tạng và đó là lí do duy nhất mà chúng ta sống. Chúng ta là những niềm vui", Kristen khẳng định.

Kristen Stewart trên thảm đỏ Liên hoan phim Cannes 2022. (Ảnh: Getty Images)

Theo như nhiều ý kiến của khán giả, Crimes of the Future gây shock bởi những cảnh quá bạo lực và ghê rợn. Chính vì vậy, nhiều khán giả đã không thể chịu được và buộc phải bỏ về giữa chừng. Crimes of the Future lấy bối cảnh về thế giới của tương lai, khi mà con người đã mất hoàn toàn cảm giác đau đớn thể xác. Ở thế giới này, nghệ sĩ trình diễn Saul Tenser và đồng nghiệp Caprice đã thử biểu diễn một màn trình diễn táo tợn, với việc cắt bỏ và cấy nội tạng trực tiếp trên sân khấu. Đây cũng là bộ phim đánh dấu sự trở lại của Kristen Stewart sau khi được đánh giá cao nhờ thù vai Công nương Diana và được đề cử giải Oscar đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất của mình.

Ngay sau khi công chiếu, bộ phim đã nhận về nhiều ý kiến trái chiều từ giới phê bình cũng như khán giả có mặt tại LHP Cannes năm nay.