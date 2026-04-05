Chiều 5/4, tờ Pagesix đưa tin, nữ diễn viên đình đám người Mỹ Tori Spelling (phim Beverly Hills, 90210 ) và 4 người con của cô vừa gặp phải vụ tai nạn xe hơi kinh hoàng ở California. Tại thời điểm xảy ra vụ va chạm nghiêm trọng, nữ minh tinh sinh năm 1973 đang chở thêm 7 trẻ em trên ô tô, gồm 4 người con và 3 người bạn của con cô.

Khi Tori Spelling đang điều khiển phương tiện lưu thông trên đường 1 cách bình thường thì xe của cô đã bị ô tô khác đâm trúng. Đáng chú ý, người điều khiển chiếc xe kia đã chạy quá tốc độ và vượt đèn đỏ, dẫn tới vụ tai nạn giao thông kinh hoàng.

Trong tình huống nguy hiểm, Tori Spelling đã điều khiển ô tô của mình đi lệch khỏi hướng đâm trực diện của chiếc xe kia, nhờ vậy mà cô cùng 7 đứa trẻ đi cùng tránh được những thương tích đặc biệt nghiêm trọng. Tuy nhiên, nữ diễn viên và các con vẫn được đưa tới bệnh viện khẩn cấp để nhân viên y tế xử lý những chấn thương bao gồm vết bầm tím, chấn động não,...

Lực lượng chức năng đã khẩn trương đến hiện trường sau vụ tai nạn. Tại hiện trường, các nhân viên cứu hộ phát hiện chiếc ô tô gây ra tai nạn đã bị hư hại nặng nề sau vụ va chạm. Tính tới thời điểm hiện tại, cảnh sát cho biết vẫn chưa tiến hành bất kỳ vụ bắt giữ nào.

Chiếc xe gây tai nạn bị hư hỏng nặng nề, trong khi phương tiện của Tori Spelling chịu thiệt hại ít hơn. Ảnh: Pagesix

Tori Spelling (đứng chính giữa) cùng các con đã được đưa tới bệnh viện khẩn cấp để điều trị các vết thương. Ảnh: Pagesix

Tori Spelling sinh năm 1973, có xuất thân vô cùng giàu có. Cô là con gái của nhà sản xuất phim nổi tiếng Aaron Spelling. Từ nhỏ, Tori Spelling đã được cha cho học diễn xuất bài bản và xuất hiện với tư cách khách mời trong nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng. Khi vừa tròn 17 tuổi, nữ nghệ sĩ được giao cho vai Donna Martin trong loạt phim Beverly Hills, 90210 ăn khách do cha cô đồng sản xuất. Sau đó, cô tiếp tục khẳng định tên tuổi và ghi dấu ấn với nhiều tác phẩm đáng chú ý khác như Co-ed Call Girl, A Friend to Die For, A Carol Christmas,...

Sau khi cha Tori qua đời, ai cũng tưởng rằng nữ diễn viên sẽ được thừa hưởng 1 số tiền khổng lồ trong số tài sản lên tới 600 triệu USD (tương đương 15,8 ngàn tỷ đồng) do người quá cố để lại. Nhưng trên thực tế, cô chỉ được thừa kế 800.000 USD (khoảng 21 tỷ đồng). Mẹ nữ diễn viên tiết lộ lý do vì sao Tori chỉ được thừa hưởng số tiền quá ít so với tưởng tượng của công chúng: “Tori tiêu tiền 1 cách bất chấp. Nó có thể tiêu hết 50.000 USD (tương đương 1,3 tỷ đồng) cho đến 60.000 USD (khoảng 1,6 tỷ đồng) trong 1 lần mua sắm. Tori hành động cứ như thể phát điên”.

Từng là tiểu thư giàu có, Tori chính thức bước vào thời kỳ “thắt lưng buộc bụng” kể từ sau khi cha cô qua đời. Những năm qua, ngôi sao đình đám thường xuyên lâm vào cảnh túng thiếu, nợ nần chồng chất. Hồi tháng 1/2023, Radar Online tiết lộ, Tori bị cáo buộc nợ số tiền rơi vào khoảng 1,3 triệu USD (34 tỷ đồng) tiền thuế.

Thiên kim showbiz Tori Spelling rơi vào tình cảnh khốn đốn sau khi cha qua đời. Ảnh: People