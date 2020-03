Khám phá thiên đường ẩm thực tại Cam Ranh

Trải nghiệm ẩm thực đặc sắc



Với bất kỳ chuyến du lịch nào, ẩm thực luôn là con đường đầy ấp hương vị giúp du khách khám phá thêm về lịch sử và nền văn hóa bản địa. Có lẽ chính vì vậy, khó ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của một chiếc Pizza giòn rụm khi có dịp được đặt chân đến Ý hay bỏ qua cơ hội thưởng thức món sushi chuẩn vị khi khám phá xứ Phù Tang. Những món ăn được chế biến từ bàn tay của các đầu bếp bản địa luôn mang lại sức hấp dẫn đặc biệt với các thực khách sành sỏi đề cao tính "authentic" trong hương vị.

Chạm đến sự mong đợi của khách hàng, khu ẩm thực quốc tế nằm trong quần thể ALMA resort tại Bãi Dài mang đến một bàn tiệc vị giác đầy hấp dẫn. Với quy mô lên đến 14 nhà hàng và quán bar view biển tuyệt đẹp, mỗi nhà hàng thể hiện tinh hoa ẩm thực của những vùng miền khác nhau trên thế giới. Từ những món ăn nhanh đường phố cho đến mĩ vị tinh tuý chỉ có thể được tìm thấy tại đất nước mặt trời mọc, mỗi món ăn là những tác phẩm nghệ thuật do chính các đầu bếp 5* tự tay chế biến, gìn giữ vẹn nguyên hương vị và tinh thần văn hóa bản địa.

Những "ông vua" trên bàn tiệc

Những tín đồ của ẩm thực Ý không thể bỏ qua nhà hàng La Casa chuyên phục vụ những món ăn tinh tế mang đậm dấu ấn Tuscany. Sử dụng nguyên liệu địa phương tuyệt hảo với các loại thảo mộc và gia vị nức tiếng của Ý như như ô liu và nấm trufles, bếp trưởng Francesco Conzattu mang đến những món ăn làm nên sự tự hào của đất nước Italy như món pizza Napoletana trứ danh hay Lasagne truyền thống. Từng có 12 năm kinh nghiệm công tác tại những địa điểm nghỉ dưỡng cao cấp như khách sạn Armani và Cavalli Club tại Dubai, đầu bếp người Ý Francesco Conzattu sẽ mang đến trải nghiệm khó quên cho các thực khách tại ALMA.

Không cần phải đến Nhật để được thưởng thức món sushi hay sashimi hảo hạng, các thực khách sẽ được "chiêu đãi" bữa tiệc chuẩn vị ngay tại nhà hàng Asiana nơi bếp trưởng Fukuda Takanori sẵn sàng tiếp đón. Ẩm thực Nhật Bản vốn không lạm dụng gia vị mà đề cao sự tươi ngon, thanh khiết của món ăn. Mỗi món ăn là hiện thân của sự tinh tế và cầu kỳ trong cách bài trí làm nên nét đặc sắc riêng của ẩm thực nước này. Tại Asiana, thực khách sẽ được tận mắt chứng kiến các đầu bếp nướng thịt, làm sushi và sashimi với tài nghệ đẳng cấp và độ chính xác tuyệt đối.

Đến nhà hàng Asiana thưởng thức ẩm thực Nhật Bản đặc sắc

Bên cạnh đó, du khách còn có thể khám phá "tour ẩm thực" với lựa chọn đa dạng từ các quầy ẩm thực trong nhà hàng ALMA Garden. Tọa lạc tại trung tâm khu nghỉ dưỡng với sức chứa lên tới 450 người, các quầy phục vụ món ăn trong không gian mở tràn ngập ánh nắng. Mỗi ngày, du khách có thể thưởng thức tiệc buffet sáng với thực đơn Âu - Á phong phú, buffet tối với ẩm thực quốc tế tinh túy, các món ăn được thay đổi đa dạng hàng ngày như hải sản tươi sống, dimsum hấp và các món thịt nướng BBQ.

Nhà hàng ALMA Garden phục vụ các món ăn trong không gian mở tràn ngập ánh nắng

Nếu muốn tìm kiếm những món ăn nhanh "easy and go" trước giờ vui chơi hay thoả mãn cơn đói sau một buổi chiều thoả sức bơi lội tại công viên nước, các thực khách có thể tìm đến ALMA food court nơi phục vụ đa dạng các món ẩm thực đa phong cách. Có thể kể đến như nhà hàng An Nam với các món đặc sản Việt Nam, xe tải bán bánh burger lưu động kiểu Mỹ - Burger House, quầy gà rán Chicken ‘n Go, quầy kem gelato Three Scoops, quầy bánh mì Pháp French Bakery và quầy Espresso Bar phục vụ trà, cà phê và nước ép quả.

Thưởng thức hải sản hảo hạng và ngắm nhìn bờ biển từ nhà hàng Atlantis

Không chỉ nổi bật với sự lựa chọn đa dạng về ẩm thực, ALMA resort còn sở hữu vô vàn không gian thư giãn cho bữa tối ngoài trời lãng mạn tại nhà hàng ven biển Atlantis, nơi các cặp đôi cùng thưởng thức buổi chiều hoàng hôn trên biển trong những chiếc lều cabana của Pool Bar hay trên chiếc ghế chìm tại Beach Bar kế bên bãi biển.

Còn gì tuyệt hơn cảm giác được ngả đầu lên vai người thương, dành cho nhau những lời thì thầm lãng mạn, cùng nhau thưởng thức một ly champagne và nhâm nhi những món ngon hảo hạng dưới ánh nến lung linh bên bờ biển? ALMA mang đến cho bạn những trải nghiệm vị giác tuyệt vời và cơ hội tận hưởng cuộc sống trọn vẹn nhất.

