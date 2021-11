Khám phá "thiên đường" ẩm thực Hàn Quốc tại Korean Gastronomy Week 2021

Ẩm thực Hàn Quốc không chỉ là một nét đẹp trong văn hóa của xứ sở kim chi mà còn là điểm hấp dẫn với thực khách trên thế giới bởi sự kết hợp tài tình, khéo léo của các loại gia vị. Chính nhờ sự hòa quyện tinh tế đó mà ẩm thực Hàn đã được đông đảo thực khách trên khắp thế giới yêu thích.

Tuần lễ ẩm thực Hàn Quốc là sự kiện quan trọng nhằm giới thiệu văn hóa ẩm thực truyền thống Hàn Quốc, món ngon đặc sản cũng như là cơ hội để thực khách có thể thưởng thức hương vị tuyệt hảo và đa sắc màu của ẩm thực xứ sở kim chi mà không cần phải đi những chuyến bay dài.

Đáng chú ý trong sự kiện vinh dự có sự góp mặt của các quan chức cấp cao như đại diện Tổng lãnh sự quán Hàn Quốc; các đơn vị tài trợ sự kiện: Tổng giám đốc aT Center, ông William Haandrikman – Giám đốc Khách sạn Sofitel Legend Metropole Hà Nội và một số influencer nổi tiếng về ẩm thực như Long Chun, Tun Phạm, Littlequanzz, Ngocsfood, Taplamvo, Hôm nay ăn gì?, Puta ăn gì?... Đặc biệt đây là lần thứ hai tổ chức sự kiện và nhận được nhiều sự quan tâm tích cực từ cộng đồng doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Thông qua sự kiện này, Tổng Công ty Phân phối Nông thủy sản và Thực phẩm Hàn Quốc aT - đơn vị chủ quản tổ chức 2 năm liên tiếp của sự kiện đã lên kế hoạch cho sự kiện này để tập trung quảng bá các nguyên liệu xuất xứ Hàn Quốc và các mặt hàng lâm sản đã qua kiểm dịch vào năm trước và bắt đầu được nhập khẩu vào Việt Nam từ năm nay như ớt chuông paprika, hồng giòn, hồng khô, cây hoa chuông, Chwinamul, Gondeure (Cirsium setidens - một loài thực vật có hoa trong họ Cúc) hướng đến đối tượng người tiêu dùng có thu nhập cao.

Ông Park Min Cheol- Giám đốc khu vực của aT ASEAN cho biết: "Chúng tôi đã tuân thủ nghiêm các quy tắc phòng dịch và tổ chức sự kiện này trong bối cảnh việc đi lại giữa Việt Nam và Hàn Quốc còn nhiều khó khăn. Sự kiện này có ý nghĩa sâu sắc với chúng tôi vì đây là cơ hội để giới thiệu các mặt hàng nông, lâm sản tươi ngon, chất lượng cao và an toàn của Hàn Quốc đến các buyer (khách hàng) lớn và người tiêu dùng Việt Nam. Đồng thời, tôi hi vọng sự xuất sắc của K-FOOD sẽ được biết đến rộng rãi hơn.’’

Là một trong những đơn vị hỗ trợ sự kiện tại Việt Nam, Bà Hoàng Lê Thùy Dương - Đồng Giám đốc Công ty Nemo Partnes Việt Nam hào hứng chia sẻ: "Nhiều khách hàng Việt Nam rất hào hứng với "Ẩm thực Michelin Hàn Quốc" hiếm gặp trong cuộc sống thường ngày. Năm ngoái - năm đầu tiên của sự kiện, Chef Sung Jae Anh đã thành công thu hút được giới sành ăn Hà Nội thông qua hình thức cộng tác trực tuyến. Năm nay, sự kiện vẫn giữ được vị thế là một sự kiện ẩm thực thành công."

Bên cạnh đó, Tuần lễ ẩm thực Hàn Quốc còn có sự tham gia của đầu bếp nổi tiếng người Australia – Chef Joseph Lidgerwood. Với tình yêu dành cho văn hóa ẩm thực Hàn Quốc, đầu bếp 1 sao Michelin Joseph Lidgerwood hứa hẹn sẽ mang tới hương vị tuyệt hảo và đa sắc màu đã làm nên tên tuổi của anh. Tuy nhiên do những hạn chế đi lại hiện nay, Chef Lidgerwood sẽ không thể trực tiếp chuẩn bị các món ăn, thay vào đó, Bếp trưởng của Metropole Thiện Nguyễn và nhà nghiên cứu ẩm thực So Yeon Kim sẽ thực hiện món ăn theo đúng công thức và quy trình độc quyền của Chef Lidgerwood thông qua cộng tác trực tuyến và trình làng thực đơn tại Việt Nam.

Được tổ chức với quy mô hoành tráng, sự kiện đã thu hút đông đảo thực khách tham dự. Một nhân viên của sự kiện chia sẻ rằng tỷ lệ đặt bàn của Tuần lễ Ẩm thực Hàn Quốc đã đạt hơn 90%.

Sự kiện diễn ra với nhiều món ngon mang hương vị độc đáo, cuốn hút của ẩm thực xứ sở kim chi và các hoạt động trải nghiệm phong phú, hấp dẫn về văn hóa Hàn Quốc. Các hoạt động diễn ra vui nhộn, thú vị và nhận được sự hưởng ứng đông đảo của các thực khách tại sư kiện đã góp phần gia tăng không khí của Tuần lễ âm thực Hàn Quốc năm nay.

Korean Gastronomy Week 2021 đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho thực khách trong nước và quốc tế về những giá trị sâu sắc trong văn hóa ẩm thực Hàn Quốc. Đặc biệt sự kiện đã mang đến cho thực khách sự thích thú khi trải nghiệm nền ẩm thực Hàn Quốc ngay tại Việt Nam.