Khám phá "thế giới vắc xin" ngay trên app VNVC

Thích thú với "thế giới vắc xin" trên Mobile App VNVC



Chị Nguyễn Mai Quỳnh, ngụ quận 4, TP.HCM cho biết sử dụng dịch vụ tiêm chủng tại VNVC được 5 năm. Mỗi lần muốn cùng gia đình đi tiêm hoặc tìm hiểu thông tin vắc xin như "tiêm vắc xin bạch hầu - ho gà - uốn ván thì dùng loại vắc xin gì, giá tiền ra sao…", chị đều tới trung tâm tiêm chủng nhờ tư vấn. Trong bối cảnh nhiều loại vắc xin thường xuyên khan hiếm, mỗi lần đi tiêm vắc xin là mỗi lần phải thu xếp công việc hoặc di chuyển mất thời gian, không những thế chị luôn lo lắng đến nơi không còn loại vắc xin mình cần.

Nhân viên VNVC hướng dẫn khách hàng sử dụng "trợ lý tiêm chủng" – Mobile App VNVC tại VNVC Hoàng Văn Thụ, quận Phú Nhuận. Ảnh: Minh Tâm.

Đưa con đến tiêm vắc xin 6 trong 1, chị Quỳnh được nhân viên giới thiệu tải và sử dụng A pp VNVC tương thích trên hệ điều hành IOS và Android để quản lý việc tiêm ngừa cho con cũng như các thành viên thuận tiện hơn.



"Thích nhất khi dùng app này là ngồi nhà cũng đặt được vắc xin và khám phá cả thế giới vắc xin ngay trong tầm tay. Đặc biệt, tính năng nhắc lịch tiêm còn giúp giải quyết được vấn đề hay quên của tôi. Nhờ vậy mà giúp cho bà mẹ bỉm sữa như tôi tiết kiệm được nhiều thời gian hơn", chị Quỳnh chia sẻ.

Các mẹ bỉm sữa cảm thấy thích thú khi được chia sẻ cả "thế giới vắc xin" ngay trên Mobile App VNVC. Ảnh: Minh Tâm.

Theo BS.CK1 Bạch Thị Chính, Giám đốc Y khoa Hệ thống tiêm chủng VNVC , hiện nay nhiều khách hàng đến với VNVC thường chia sẻ không biết con mình hay chính bản thân mình và những người thân trong gia đình cần phải tiêm vắc xin gì, lịch tiêm như thế nào, chi phí ra sao, liệu có cách nào để kiểm tra có bỏ quên lịch tiêm vắc xin nào hay không…?



Chính vì vậy, Hệ thống tiêm chủng VNVC nhanh chóng ra mắt "Trợ lý tiêm chủng vắc xin" - Mobile App VNVC với mục đích mang lại những tiện ích công nghệ không chỉ đối với Khách hàng của VNVC mà còn cho mọi người dân Việt Nam trong việc tra cứu, quản lý thông tin tiêm chủng, quản lý thời gian, chủ động kiểm soát lịch tiêm chủng trọn đời, bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình mọi lúc mọi nơi.

Chủ động tạo "lá chắn" miễn dịch cho con

BS Bạch Thị Chính khuyến cáo trong bất cứ trường hợp nào, trẻ em và người lớn cũng không nên trì hoãn hoặc chờ đợi vắc xin. Hiện số ca mắc các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm như sởi, bạch hầu, ho gà, uốn ván, viêm phổi và viêm màng não do vi khuẩn Hib… đã giảm mạnh ở trẻ nhỏ. Tuy nhiên, các bệnh này chưa được loại trừ hoàn toàn, có thể lây nhiễm cho trẻ bất cứ lúc nào. Tiêm vắc xin đầy đủ, đúng lịch mới phát huy tối đa hiệu quả bảo vệ, phòng ngừa bệnh tật, nâng cao chất lượng cuộc sống.

App VNVC ra đời sẽ là người bạn đồng hành lý tưởng giúp các mẹ bỉm sữa tạo "lá chắn" miễn dịch tốt nhất cho con.

Người dùng dễ dàng đặt mua vắc xin ngay trên app VNVC mọi lúc mọi nơi. Ảnh: Minh Tâm.

Hiện VNVC có đầy đủ vắc xin cho trẻ em và người lớn. Với chiến lược dự trù vắc xin sớm trong nhiều năm và là đối tác chiến lược toàn diện của nhiều hãng vắc xin trên thế giới Glaxosmithkline - GSK (Bỉ), Sanofi Pasteur (Pháp), Pfizer (Mỹ), Merck Sharp and Dohme (Mỹ), AstraZeneca (Anh)..., VNVC được quyền, nhập khẩu chính hãng với số lượng lớn tất cả các loại vắc xin quan trọng, đặt mua trước số lượng lớn vắc xin trong nhiều năm.



Từ đó đảm bảo cung ứng bền vững cho người dân với chi phí hợp lý, nhất là các loại khan hiếm như vắc xin cúm, phế cầu khuẩn, dại, tiêu chảy cấp do Rotavirus, cúm mùa, viêm màng não do não mô cầu, Gardasil/Gardasil 9 phòng các bệnh ung thư nguy hiểm do virus HPV… Đặc biệt là các vắc xin có cùng công năng như vắc xin trong chương trình TCMR như vắc xin 6 trong 1 (phòng bệnh bạch hầu, bệnh ho gà, bệnh uốn ván, bệnh viêm gan B, bệnh viêm phổi/màng não do vi khuẩn Hib, bệnh bại liệt), vắc xin Sởi - Quai bị - Rubella, vắc xin lao, vắc xin Ho gà - Bạch hầu - Uốn ván.

Đảm bảo chất lượng và sự an toàn của vắc xin chính là yêu cầu quan trọng hàng đầu tại VNVC. VNVC tự hào là đơn vị tiêm chủng duy nhất tại Việt Nam có hàng trăm kho lạnh bảo quản vắc xin và dây chuyền bảo quản lạnh (Cold chain) đạt chuẩn quốc tế Good Storage Practices (GSP) giúp bảo quản, lưu trữ vắc xin trong điều kiện tối ưu theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất.

Nhân dịp ra mắt Mobile App, từ ngày 5/6 - 5/7/2023, VNVC mang đến chương trình: "Khám phá App ngay - Nhận liền tay vắc xin miễn phí", khách hàng mở App VNVC sẽ có cơ hội nhận ngay vắc xin phòng bệnh Tả hoặc voucher 100.000 VNĐ cho tất cả các loại vắc xin được đặt mua trên App với hóa đơn 300.000 VNĐ.