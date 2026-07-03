Khám phá sản phẩm tiện ích của Duy Tân cho mùa hè năng động

Giải pháp giữ nhiệt đồng hành trong mọi hành trình

Là điểm nhấn của bộ sưu tập mùa hè, thùng đá MATSU LUGO 45-BX được thiết kế dành cho những chuyến dã ngoại, cắm trại và du lịch gia đình với dung tích lớn 45L, đáp ứng nhu cầu bảo quản thực phẩm và đồ uống cho nhiều người. Sản phẩm sở hữu lớp cách nhiệt PU (Polyurethane) giúp giữ lạnh hiệu quả, đồng thời tích hợp bánh xe và tay kéo chắc chắn, mang đến trải nghiệm di chuyển thuận tiện ngay cả khi thùng chứa đầy. Thiết kế bền bỉ cùng công năng vượt trội giúp LUGO 45-BX trở thành lựa chọn lý tưởng cho những hành trình khám phá và kết nối ngoài trời.

Bình giữ nhiệt HexCool 2L được thiết kế dành cho người yêu thích vận động và các hoạt động ngoài trời. Dung tích lớn 2L cùng khả năng giữ nhiệt hiệu quả giúp duy trì đồ uống ở nhiệt độ mong muốn trong thời gian dài. Chất liệu PP, PE và PU cao cấp kết hợp nắp kín chống rò rỉ mang đến trải nghiệm sử dụng an toàn và thuận tiện trên mọi hành trình.

Tiếp nối phiên bản bình đá Minice vuông đã được người tiêu dùng yêu thích, Duy Tân tiếp tục giới thiệu bình đá tròn Minice, bổ sung thêm lựa chọn cho người tiêu dùng yêu thích sự nhỏ gọn và tiện dụng. Với thiết kế bo tròn đáng yêu, quai xách thuận tiện cùng khả năng giữ nhiệt hiệu quả, sản phẩm phù hợp để mang theo khi đi học, đi làm, dã ngoại hay du lịch. Chất liệu bền bỉ, an toàn và dễ vệ sinh giúp sản phẩm trở thành người bạn đồng hành lý tưởng trong những hoạt động hằng ngày.

Nâng tầm trải nghiệm nhà bếp hiện đại

Không chỉ chú trọng các sản phẩm phục vụ du lịch và dã ngoại, Duy Tân còn tiếp tục mở rộng danh mục đồ dùng nhà bếp với nhiều sản phẩm mới đáp ứng nhu cầu sử dụng hằng ngày.

Đáp ứng xu hướng đề cao sức khỏe và sự tiện nghi, thớt kháng khuẩn JOKA (phiên bản lớn và nhỏ) mang đến trải nghiệm chế biến thực phẩm an toàn và thuận tiện. Sản phẩm ứng dụng công nghệ kháng khuẩn, góp phần hạn chế vi khuẩn trên bề mặt thớt. Bề mặt chống trơn giúp người nội trợ cắt thái ổn định, rãnh thoát nước hạn chế nước tràn. Thiết kế mỏng, nhẹ cùng quai cầm chắc chắn giúp người dùng dễ dàng sử dụng, phù hợp với nhiều phong cách bếp của các gia đình.

Song hành cùng các giải pháp bảo quản thực phẩm là bộ mẹt tròn, mang đến sự tiện lợi trong sơ chế, bày biện và phục vụ món ăn. Thiết kế vân đan lấy cảm hứng từ mẹt tre truyền thống tạo điểm nhấn mộc mạc nhưng vẫn hài hòa với không gian bếp hiện đại. Sản phẩm được làm từ nhựa PP cao cấp, an toàn cho sức khỏe, có khả năng chống ẩm mốc, dễ vệ sinh và nhanh khô sau mỗi lần sử dụng. Nhờ trọng lượng nhẹ, độ bền và ứng dụng linh hoạt, bộ mẹt phù hợp với nhu cầu sử dụng hằng ngày của các gia đình cũng như các quán ăn, nhà hàng.

Tối ưu không gian sống với các sản phẩm đa năng

Xu hướng tối giản và tối ưu không gian sống tiếp tục ảnh hưởng mạnh mẽ đến thói quen tiêu dùng của người Việt. Đón đầu xu hướng này, Duy Tân giới thiệu nhiều sản phẩm gia dụng kết hợp hài hòa giữa công năng và tính thẩm mỹ.

Ghế dựa trung Cánh Hạc nổi bật với thiết kế hiện đại, thanh lịch, phù hợp với nhiều không gian từ phòng khách, phòng ăn đến ban công, sân vườn hay khu vực ngoài trời. Được làm từ nhựa PP cao cấp, sản phẩm bền chắc, dễ vệ sinh; tựa lưng cao với khe thoáng mang lại cảm giác thoải mái, kết hợp chân ghế chống trượt giúp tăng độ ổn định và an toàn khi sử dụng.

Hoàn thiện không gian sống hiện đại, Duy Tân cũng giới thiệu các dòng ly thủy tinh cao cấp, nổi bật là ly lỡ đáy bầu với thiết kế trẻ trung, tinh tế. Sản phẩm phù hợp để thưởng thức nhiều loại đồ uống như nước giải khát, sinh tố hay trà trái cây, đồng thời góp phần tạo điểm nhấn thẩm mỹ cho bàn ăn và không gian tiếp khách của gia đình.

Đại diện Duy Tân cho biết, việc liên tục nghiên cứu và phát triển các dòng sản phẩm mới là một phần trong chiến lược đổi mới nhằm đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Từ các giải pháp giữ nhiệt, bảo quản thực phẩm đến đồ gia dụng và nội thất, doanh nghiệp hướng đến việc mang đến những sản phẩm bền bỉ, tiện dụng và có tính thẩm mỹ cao, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống và kiến tạo không gian sống hiện đại cho các gia đình Việt.

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