Khám phá nhãn sữa “cân” được mọi vấn đề dinh dưỡng của trẻ

Với sự nỗ lực không ngừng, Nutifood GrowPLUS+ đã chinh phục hàng triệu trái tim người mẹ để trở thành Nhãn hiệu sữa trẻ em số 1 Việt Nam trong 3 năm liên tiếp (theo thống kê của Nielsen: Growplus+ là nhãn hiệu sữa đứng đầu về doanh thu trong phân khúc sữa bột trẻ em và sữa bột pha sẵn cho trẻ em trên toàn quốc (ngoại trừ MM mega market) trong 3 năm liên tiếp từ 2019 đến 2021). Cùng khám phá lí do tại sao của Nutifood GrowPLUS+ được yêu thích đến thế nhé!

Nghiên cứu "công thức đặc biệt" riêng dành tặng cho trẻ em Việt Nam

Hơn 20 năm thực hiện sứ mệnh chăm sóc cộng đồng, Nutifood hiểu rõ trẻ em Việt có thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng đặc thù. Với tình trạng suy dinh dưỡng, thấp còi, thiếu các vi chất sắt, kẽm, canxi… ở mức cao, trẻ em Việt cần một giải pháp dinh dưỡng được thiết kế riêng, đồng thời vẫn đáp ứng được tiêu chuẩn chất lượng quốc tế.

Không ngừng nghiên cứu và ứng dụng những thành tựu mới nhất, các chuyên gia hàng đầu tại Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS) sáng tạo thành công công thức FDI (Foundation of Digestion & Immunity) độc quyền, giúp xây dựng nền tảng "Đề kháng khỏe – Tiêu hóa tốt" cho trẻ em Việt.

Công thức FDI giúp trẻ xây dựng nền tảng "Đề kháng khỏe – Tiêu hóa tốt"

Công thức FDI là sự kết hợp hoàn hảo của bộ đôi dưỡng chất 2'FL-HMO – thành phần chất rắn nhiều thứ 3 trong sữa mẹ giúp tăng cường hệ miễn dịch, và FOS/ Inulin – chất xơ hòa tan, giúp duy trì sự cân bằng lợi khuẩn đường ruột, cải thiện tiêu hóa và hấp thu dưỡng chất tối đa. Đặc biệt, HMO là thành phần giúp thu hẹp khoảng cách giữa sữa mẹ và sữa công thức, cho trẻ nguồn dinh dưỡng vượt trội.

Kiểm nghiệm lâm sàng đã cho thấy, Nutifood GrowPLUS+ được bổ sung công thức FDI sẽ giúp trẻ giảm tình trạng biếng ăn; táo bón và giảm tỉ lệ nhiễm khuẩn hô hấp chỉ sau 4 tháng sử dụng, có hiệu quả cao trong việc xây dựng "Đề kháng khỏe – Tiêu hóa tốt" cho trẻ em Việt.

Phát triển công thức chuyên sâu cho từng vấn đề dinh dưỡng

Thấu hiểu nỗi lo lắng của cha mẹ trong các vấn đề dinh dưỡng khác nhau mà trẻ gặp phải, Nutifood GrowPLUS+ phát triển nhiều dòng sản phẩm chuyên biệt cho từng thể trạng khác nhau của trẻ.

Với đa dạng dòng sản phẩm cho từng tình trạng dinh dưỡng chuyên biệt của trẻ, Nutifood GrowPLUS+ tự hào đã đồng hành cùng nhiều thế hệ trẻ em Việt Nam trong 10 năm qua

Nutifood GrowPLUS+ Đỏ dành cho trẻ suy dinh dưỡng, thấp còi là dòng sản phẩm đầu tiên ra đời từ năm 2012. Với công thức FDI cùng hàm lượng DHA cao gấp 3 lần, Nutifood GrowPLUS+ Đỏ giàu năng lượng, giàu vitamin và khoáng chất thiết yếu giúp bù đắp lại những thiếu hụt về dinh dưỡng của trẻ theo độ tuổi, từ đó giúp bé tăng trưởng về cân nặng và chiều cao tối ưu. Sản phẩm được chứng minh lâm sàng giúp trẻ tăng cân tăng chiều cao sau 3 tháng.

Dành riêng cho trẻ biếng ăn, Nutifood GrowPLUS+ xanh trên nền tảng công thức FDI bổ sung Lysine, MCT cùng các chất đạm, chất béo, kẽm, vitamin nhóm B, chất xơ giúp trẻ ăn ngon miệng, tăng cân khỏe mạnh.

Nutifood GrowPLUS+ trắng cho trẻ thừa cân béo phì là thành tựu khoa học tiếp theo từ NNRIS, được nhập khẩu 100% từ Thụy Điểnvới công thức Fiber Balance cùng cơ chế 3 tác động hỗ trợ trẻ kiểm soát cân nặng, bứt phá chiều cao, phát triển trí não vượt trội.

Và mới đây, Nutifood ra mắt Nutifood GrowPLUS+ Vàng (Sữa Non) nhân đôi đề kháng cho trẻ. Là thành tựu khoa học mới nhất từ NNRIS, nhập khẩu 100% từ Thụy Điển, Nutifood GrowPLUS+ Vàng (Sữa Non) được sáng tạo trên công thức FDI kết hợp 100% sữa non 24h từ Mỹ giúp trẻ nhân đôi đề kháng, khỏe mạnh và phát triển tốt hơn.

Hệ dưỡng chất tối ưu cùng vị ngon kích thích vị giác của trẻ

Các chuyên gia Nutifood hiểu rằng, một sản phẩm dinh dưỡng không phải cứ chứa càng nhiều dưỡng chất với hàm lượng càng cao là sẽ tốt cho mọi trẻ. Chính vì vậy, Nutifoood GrowPLUS+ hướng tới hệ dưỡng chất có "tỉ lệ vàng", đáp ứng tối ưu nhu cầu dinh dưỡng đặc thù ở từng trẻ.

Nutifoood GrowPLUS+ với hệ dưỡng chất tối ưu cùng hương vị thơm ngon giúp hành trình cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ trở nên dễ dàng hơn

Công thức Weight Pro+ giàu dinh dưỡng, đầy đủ hàm lượng đạm, béo cần thiết giúp trẻ tăng cân, tăng chiều cao tốt. Sự hiện diện của MCT – chất béo chuyển hóa nhanh giúp trẻ dễ tiêu hóa, dễ hấp thu. Công thức FDI bổ sung Lysine, Kẽm, FOS/Inulin, Vitamin nhóm B giúp trẻ thèm ăn, ngon miệng hơn. Trẻ được tăng cường khả năng bảo vệ cơ thể, phòng tránh bệnh tật với Selen, Vitamin A-C-E. Không chỉ vậy, Nutifood GrowPLUS+ bổ sung DHA, AA, Taurin, Cholin giúp trẻ thông minh, lanh lợi hơn, bắt kịp đà phát triển về chiều cao và cân nặng, phát triển toàn diện cả về thể trạng và trí thông minh.

Đặc biệt, các dòng sản phẩm Nutifood GrowPLUS+ đều mang hương vị thơm ngon, kích thích vị giác trẻ. Đây là yếu tố tiên quyết giúp các bé chịu uống sữa mỗi ngày mà không bị ngán, từ đó giúp hành trình cải thiện tình trạng dinh dưỡng ở trẻ trở nên dễ dàng hơn.

Có thể thấy, chính sự am hiểu thể trạng trẻ em Việt cùng những nỗ lực cải tiến vượt trội không ngừng về chất lượng đã giúp Nutifood GrowPLUS+ thành công trên hành trình giúp nhiều thế hệ trẻ em Việt phát triển toàn diện trong 10 năm qua và tiếp tục khẳng định được vị thế nhãn hiệu sữa trẻ em số 1 Việt Nam.

Đánh dấu chặng đường 10 năm đồng hành cùng trẻ em Việt, Nutifood GrowPLUS+ triển khai chương trình tri ân khách hàng "Nền tảng vững vàng, lớn khôn vượt bậc" cùng giải thưởng là hàng ngàn suất học bổng có tổng giá trị lên đến 18 tỷ đồng. Chương trình được áp dụng cho cả sữa bột và sữa bột pha sẵn.

Mẹ đừng quên "săn" học bổng khi cho bé uống Nutifood GrowPLUS+ với thẻ cào bên trong và trên nắp nhựa mỗi lon sữa hoặc thùng sữa bột pha sẵn nhé!

Thông tin chi tiết về thể lệ và cơ cấu giải thưởng, vui lòng tham khảo tại https://khuyenmainutifood.growplus.vn/

