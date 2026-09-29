Khám phá mùa vàng độc bản tại Imperial Dalat cùng ưu đãi nghỉ dưỡng đặc quyền

Imperial Dalat - Điểm dừng chân cho kỳ nghỉ trọn vẹn

Imperial Dalat - Không gian nghỉ dưỡng đẳng cấp 5 sao mang phong cách Indochine giữa lòng phố núi

Sở hữu vị trí thuận tiện kết nối đến trung tâm thành phố cùng nhiều điểm tham quan nổi tiếng, Imperial Dalat là lựa chọn được nhiều du khách quan tâm khi tìm kiếm không gian nghỉ dưỡng chất lượng tại Đà Lạt. Khách sạn mang đến không gian lưu trú sang trọng, thoải mái và phù hợp cho cả kỳ nghỉ gia đình, cặp đôi hay các chuyến công tác kết hợp nghỉ dưỡng.

Bên cạnh hệ thống phòng nghỉ đa dạng, Imperial Dalat còn sở hữu nhiều tiện ích như nhà hàng Asian Selection, hồ bơi trong nhà, phòng gym, khu vui chơi trẻ em và hệ thống shophouse trong khuôn viên. Mô hình “all-in-one” giúp du khách dễ dàng tận hưởng trọn vẹn trải nghiệm nghỉ dưỡng, ẩm thực và giải trí ngay trong một không gian.

Đón thu an yên qua những gói kỳ nghỉ lãng mạn

Mùa thu là thời điểm thích hợp để du khách sống chậm lại và lắng nghe chính mình. Imperial Dalat mang đến cho bạn những hành trình nghỉ dưỡng 03 ngày 02 đêm đầy thi vị. Mỗi kỳ nghỉ là sự kết hợp trọn vẹn giữa hạng phòng Deluxe City sang trọng cùng trải nghiệm ẩm thực đặc sắc. Đặc biệt, voucher À La Carte tặng kèm sẽ giúp bạn tự do khám phá thêm nhiều món ngon với hương vị độc đáo trong suốt thời gian lưu trú.

Phòng nghỉ mang đậm dấu ấn thiết kế Đông Dương tại Imperial Dalat

The Autumn Tea Retreat sẽ là lựa chọn tuyệt vời dành cho những tâm hồn yêu thích sự yên tĩnh, trầm lặng. Du khách sẽ được tận hưởng mọi trải nghiệm tiện nghi trong căn phòng sang trọng giữa cao nguyên êm đềm. Bên cạnh đó, set trà chiều đi cùng sẽ là một nét chấm phá thanh tao để bạn cùng người thương cùng nhau khám phá không khí mùa thu êm dịu tại Đà Lạt.

The Autumn Tea Retreat mang đến những giờ phút thư giãn giữa cao nguyên Đà Lạt

Còn nếu đang tìm kiếm một không gian riêng tư, lãng mạn cho buổi tối đặc biệt, hãy để gói Autumn Stay & Dine gắn kết yêu thương. Set menu với sự linh hoạt lựa chọn phong vị Á – Âu cùng không gian ấm cúng dưới ánh nến lung linh hứa hẹn mang lại những khoảnh khắc khó quên.

Autumn Stay & Dine mang đến hành trình nghỉ dưỡng mùa thu trọn vẹn Imperial Dalat

Thưởng trọn vị thu với trải nghiệm ẩm thực đặc sắc

Mùa thu Đà Lạt cũng là thời điểm những cành hồng trĩu quả bắt đầu chín mọng. Lấy cảm hứng từ thức quà trứ danh này, Imperial Dalat đã sáng tạo bộ sưu tập thức uống đặc biệt "Chạm vị sắc thu". Vị ngọt thanh của hồng chín hòa quyện cùng cam sả, táo quế hay mật ong ấm nồng. Từng ngụm trà như xua tan màn sương sớm, mang lại cảm giác dễ chịu và thư thái lạ kỳ.

Hương vị ngọt ngào của quả hồng chín cùng đặc sản phố núi tạo nên dấu ấn khó phai

Không chỉ dừng lại ở những thức uống đặc trưng, hành trình ẩm thực mùa thu còn được điểm tô bằng các set menu được chăm chút tinh tế. Mỗi món ăn là sự giao hòa giữa phong vị ẩm thực đa dạng và nguồn nông sản tươi ngon của Đà Lạt, mang đến những trải nghiệm vừa gần gũi vừa mới mẻ. Giữa tiết trời se lạnh của phố núi, thưởng thức bữa ăn ấm nóng trong không gian cổ điển, sang trọng cũng là một cách để du khách cảm nhận trọn vẹn hơn vẻ đẹp và dư vị của mùa thu Đà Lạt.

THÔNG TIN LIÊN HỆ & ĐẶT PHÒNG

KHÁCH SẠN IMPERIAL DALAT

Địa chỉ: 57-59 Hùng Vương, phường Lâm Viên - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng

Hotline: (+84) 2633 763 333

Email: info@bwpremier-imperialdalat.com

Website: imperialdalat.com.vn