Khám phá chiếc khẩu trang chuẩn N95 theo công nghệ Hàn Quốc

Sản xuất theo công nghệ Hàn Quốc, đạt tiêu chuẩn N95 của Hoa Kỳ

Khẩu trang y tế KF94 được sản xuất từ dây chuyền đạt chuẩn của Hàn Quốc, được làm từ chất liệu sợi giấy hoạt tính cao cấp không dệt, là chất liệu rất được ưa chuộng trong các sản phẩm y tế hiện nay nhờ khả năng hấp phụ cao, chống độc và chống bụi mịn hiệu quả. Sản phẩm khẩu trang y tế KF94 của May Sông Hồng đạt tiêu chuẩn N95 của Cục quản lý thực phẩm và dược phẩm Hoa Kỳ, sau khi đã trải qua đầy đủ các quy trình nghiêm ngặt về kiểm tra, giám sát từ nguyên liệu sản xuất, dây chuyền sản xuất, cho tới thành phẩm.

Khẩu trang y tế KF94 của May Sông Hồng đạt chuẩn N95

Thiết kế thông minh

Khác với các sản phẩm bày bán tràn lan trên thị trường cùng một kiểu dáng, sở hữu 1 chiếc khẩu trang y tế KF94 với thiết kế 3D thông minh khum rộng ở vòm miệng mũi của May Sông Hồng sẽ giúp người sử dụng có cảm giác thoải mái, không bị bí ngạt, và đặc biệt khẩu trang không dính vào môi, miệng trong quá trình đeo. Chiếc khẩu trang KF94 không những đảm bảo tính an toàn về y tế mà còn đảm bảo tính thẩm mỹ cao, viền khẩu trang phía trên mũi có băng PE và dây thép cố định giúp định hình khẩu trang ôm khít với khuôn mặt khi đeo, vừa vặn với mọi khuôn mặt người sử dụng. Không những vậy, thiết kế thông minh và tiện dụng của khẩu trang KF94 giúp cho việc gấp gọn khẩu trang sau khi sử dụng được dễ dàng hơn, vệ sinh hơn, so với các loại khẩu trang thông thường trên thị trường.

Chất liệu an toàn và tính năng vượt trội

- Thân khẩu trang được làm từ chất liệu giấy hoạt tính cao cấp không dệt và màng vi lọc, kết hợp với thiết kế 4 lớp lọc linh hoạt giúp tăng cường chất lượng lọc lên đến 95% bụi mịn có kích thước siêu nhỏ đến 0.3μm (theo cách gọi thông thường là bụi siêu mịn PM2.5), giọt bắn trong quá trình giao tiếp, và vi khuẩn với kích thước 3μm.

- Dây quai khẩu trang được làm từ chất liệu Nilon và Spandex (loại sợi nhân tạo có khả năng đàn hồi và co giãn tốt).

- Thời gian sử dụng tối đa trong 60 giờ liên tục (tương đương 7 ngày sử dụng với thời gian trung bình 8 tiếng/ ngày)

- Khẩu trang KF94 giúp người sử dụng tránh khỏi tác động của khí thải từ các phương tiện giao thông; khí thải và khói bụi của các nhà máy, khu công nghiệp và xưởng sản xuất; bụi mịn từ lòng đường cuộn theo các phương tiện giao thông lưu thông trên đường và các công trình đang xây dựng chưa đưa vào hoạt động; khói bụi từ các hoạt động sinh hoạt hàng ngày như: đốt rơm rạ ở các đồng ruộng, hoạt động đốt rác hoặc nấu nướng trong gia đình.

Sản xuất bởi doanh nghiệp lớn và uy tín hàng đầu tại Việt Nam

Được sản xuất bởi Công ty May Sông Hồng, một trong những Công ty may lớn và uy tín nhất trên thị trường, sản phẩm khẩu trang KF94 hiện đang được sản xuất với sản lượng 1 đến 1,5 triệu chiếc một tháng, trên hệ thống và thiết bị nhà xưởng đạt chuẩn ISO 13485 – chuẩn điều kiện sản xuất thiết bị y tế loại A và được kiểm tra chất lượng theo Tiêu chuẩn Việt Nam 8389-1 về khẩu trang y tế do Viện Trang thiết bị và Công trình y tế biên soạn, Bộ Y tế đề nghị, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thẩm định, Bộ Khoa học và Công nghệ công bố.

Công ty May Sông Hồng cũng xác định đây không phải là sản phẩm mang tính thời vụ, khẩu trang KF94 sẽ là dòng sản phẩm chiến lược trong kinh doanh của công ty trong thời gian tới, hướng tới mục tiêu cung cấp tới các bệnh viện trong và ngoài nước, là nguồn dự trữ quốc gia và được bày bán tại tất cả các siêu thị, hiệu thuốc có uy tín trên toàn quốc, phục vụ người dân và tiến tới xuất khẩu ra các thị trường châu Á, châu Âu và Mỹ trong thời gian tới.

Thông tin chi tiết về sản phẩm có tại website: https://changagoisonghong.net/ hoặc hotline: 0901456886

Sản phẩm hiện đã có mặt tại các đại lý phân phối sản phẩm của May Sông Hồng trên toàn quốc.