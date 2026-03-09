Chị Hoàng Thị Bích Thảo (ở xã Bình Hưng, TPHCM) hỏi cha chị đã 78 tuổi, thường xuyên đau yếu và muốn mời bác sĩ trạm y tế xã đến nhà khám bệnh cho ông. Vậy trường hợp khám bệnh tại nhà có được BHYT chi trả hay không?.

ThS Hoàng Trung Tuấn, Phó Vụ trưởng BHYT, trả lời: Luật BHYT năm 2024 sửa đổi bổ sung một số điều của Luật BHYT đã mở rộng phạm vi chi trả của quỹ BHYT, trong đó người bệnh khám chữa bệnh tại nhà vẫn được BHYT chi trả.

Cụ thể, theo quy định tại Khoản 16, Điều 1, luật này quy định việc khám chữa bệnh tại nhà đã được đưa vào danh mục các dịch vụ được BHYT chi trả. Đây là bước tiến lớn trong lĩnh vực y tế, đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của người dân, đặc biệt là người cao tuổi, người khuyết tật và bệnh nhân mắc các bệnh mãn tính.

Cụ thể, người có thẻ BHYT sẽ được hỗ trợ chi phí cho các dịch vụ sau:

Thứ nhất, khám bệnh, chữa bệnh, bao gồm cả khám bệnh, chữa bệnh từ xa, hỗ trợ khám bệnh, chữa bệnh từ xa, khám bệnh, chữa bệnh y học gia đình, khám bệnh, chữa bệnh tại nhà, phục hồi chức năng, khám thai định kỳ, sinh con;

Thứ hai, vận chuyển người bệnh đối với đối tượng quy định tại các điểm a, b, c, d, đ, e, h, i, o và r khoản 3 Điều 12 của luật này trong trường hợp đang điều trị nội trú hoặc cấp cứu phải chuyển cơ sở khám bệnh, chữa bệnh;

Thứ ba, chi phí cho sử dụng dịch vụ kỹ thuật y tế, thuốc, thiết bị y tế, máu, chế phẩm máu, khí y tế, vật tư, dụng cụ, công cụ, hóa chất sử dụng trong khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán của quỹ BHYT.

Như vậy, khi Luật BHYT tế sửa đổi năm 2024 chính thức có hiệu lực từ ngày 1-7-2025, người dân sẽ lần đầu tiên được BHYT hỗ trợ chi phí khám chữa bệnh tại nhà.