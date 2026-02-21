Bánh chưng, thịt mỡ dưa hành hay những phong bao lì xì đỏ thắm của ngày Tết Nguyên đán dường như vẫn còn vương vấn đâu đây, khiến không ít người bước vào tuần làm việc đầu tiên của năm mới với tâm lý uể oải, chông chênh, chỉ muốn nấn ná rong chơi thêm chút nữa. Thế nhưng, guồng quay hối hả của cuộc sống vốn chẳng rảnh rỗi để chờ đợi một ai, và giữa cái không khí rộn rã của những ngày du xuân chưa kịp tàn, vũ trụ đã âm thầm gửi gắm những luồng sinh khí rực rỡ nhất đến với 3 chòm sao may mắn.

Chẳng cần chật vật lấy đà hay mỏi mòn tìm kiếm bệ phóng, ngay trong tuần giao thời từ cuối tháng 2 vắt sang đầu tháng 3 này, Thần Tài đã đích thân gõ cửa, dọn đường chỉ lối để họ đón nhận cơn mưa tài lộc. Công việc bỗng chốc xuất hiện vô vàn điểm sáng, tiền bạc cứ thế rủng rỉnh chảy vào túi, hãy cùng xem đâu là những gương mặt vàng trong làng "mở bát" năm mới rực rỡ nhất nhé!

1. Ma Kết: Cây oằn trái ngọt sau những ngày tháng ươm mầm tĩnh lặng

Bước vào tuần làm việc đầu tiên sau kỳ nghỉ lễ dài ngày, Ma Kết không chọn cách ồn ào phô trương hay vội vã chạy theo những mục tiêu viển vông, mà họ cứ âm thầm, từ tốn xốc lại tinh thần để bắt nhịp ngay với công việc. Vốn dĩ mang trong mình bản tính thực tế, kỷ luật và đầy tinh thần trách nhiệm, chòm sao này hiểu rõ hơn ai hết giá trị của sự cày cuốc chăm chỉ.

Bầu không khí ấm áp, thiêng liêng của những ngày đầu xuân tựa như một phép màu diệu kỳ tưới tắm cho tâm hồn họ, rũ bỏ hoàn toàn những áp lực muộn phiền của năm cũ. Giống như một chiếc lá nhỏ kiên nhẫn đợi mùa xuân trôi qua những ngày đông tháng giá dông bão, giờ chính là khoảnh khắc Ma Kết bung nở những chồi non xanh biếc, vươn mình đón trọn vẹn ánh sáng rực rỡ nhất của con đường công danh sự nghiệp.

Bản tính hiền hòa, thiện lương, luôn biết nghĩ cho người khác mà không cần toan tính thiệt hơn chính là thỏi nam châm thu hút sự yêu mến của đồng nghiệp và sự nể trọng của cấp trên. Những dự án tưởng chừng như đi vào ngõ cụt từ cuối năm ngoái bỗng nhiên được khơi thông dòng chảy, những ý tưởng ấp ủ bấy lâu nay nay lại được dịp tỏa sáng và mang về những bản hợp đồng béo bở.

Kéo theo đó, phương diện tài chính của Ma Kết trong tuần này cũng rủng rỉnh đến bất ngờ, không chỉ có lương thưởng ổn định mà những khoản thu phụ hay lộc lá từ người thân, đối tác cũng liên tục gõ cửa, giúp họ thoải mái chi tiêu mà chẳng cần nhìn giá.

2. Kim Ngưu: Lộc lá dồi dào, túi tiền rủng rỉnh nụ cười thêm tươi

Nếu như trong những ngày Tết vừa qua, Kim Ngưu đã phải chi tiêu không ít cho việc mua sắm, tân trang nhà cửa hay lo liệu mâm cúng gia tiên cho thật tươm tất, thì bước sang tuần mới này, vũ trụ sẽ bù đắp lại cho họ bằng một nguồn tài lộc dồi dào đến ngỡ ngàng. Cát tinh rọi chiếu trực tiếp vào cung tài bạch giúp cho chòm sao này nhìn đâu cũng thấy cơ hội kiếm tiền, những ý tưởng kinh doanh nhạy bén thi nhau nảy nở trong đầu khiến họ chỉ muốn xắn tay áo lên và làm việc ngay lập tức.

Công việc chốn công sở của Kim Ngưu diễn ra vô cùng suôn sẻ, êm đẹp, mọi kế hoạch vạch ra từ trước Tết đều được triển khai đúng tiến độ nhờ vào sự sắp xếp khoa học và khả năng quản lý thời gian tài tình của chòm sao này. Nguồn năng lượng tích cực, rạng rỡ toát ra từ Kim Ngưu còn giúp họ tạo dựng được những mối quan hệ ngoại giao vô cùng chất lượng, những buổi tiệc tân niên đầu năm chính là cơ hội vàng để họ gặp gỡ quý nhân, mở ra những hướng đi mới đầy hứa hẹn cho tương lai.

Tiền bạc chảy vào túi Kim Ngưu trong tuần này không chỉ đến từ công việc chính mà còn nhờ vào những khoản đầu tư sinh lời đầy bất ngờ, giúp họ nhanh chóng lấp đầy lại hầu bao đã vơi đi sau kỳ nghỉ lễ và tự tin vạch ra những kế hoạch tài chính dài hơi hơn cho trọn vẹn năm 2026.

3. Cự Giải: Vạn sự hanh thông, quý nhân nâng bước trên từng chặng đường

Trở lại với nhịp sống hối hả sau những ngày quây quần ấm áp bên mâm cơm gia đình, Cự Giải mang theo một trái tim đong đầy yêu thương và một tinh thần phấn chấn lạ thường. Sự bình yên từ cội nguồn gia đạo chính là điểm tựa vững chắc nhất, tiếp thêm sức mạnh vô hình để chòm sao này sẵn sàng đương đầu với mọi thử thách chốn thương trường.

Trong tuần làm việc "mở bát" này, Cự Giải vinh dự được Thần Tài ưu ái đưa đường chỉ lối, giúp họ liên tục ghi điểm trong mắt lãnh đạo bằng những đóng góp sáng tạo và hiệu quả thiết thực. Những khó khăn, bỡ ngỡ ban đầu nhanh chóng bị đẩy lùi, nhường chỗ cho sự tự tin và quyết đoán khi xử lý các vấn đề phát sinh. Dường như đi đến đâu, làm việc gì Cự Giải cũng nhận được sự giúp đỡ tận tình từ những người xung quanh, từ người đồng nghiệp nhiệt thành cho đến vị khách hàng dễ tính, tất cả đều tạo nên một luồng sinh khí vô cùng thuận lợi bủa vây lấy họ.

Tình hình tài chính của chòm sao này cũng có những bước tiến vượt bậc, những cơ hội hợp tác làm ăn béo bở bất ngờ xuất hiện mang theo nguồn lợi nhuận đáng mơ ước. Thậm chí, một vài Cự Giải còn may mắn nhận được những món quà giá trị hay những phong bao lì xì muộn rủng rỉnh, khiến niềm vui những ngày đầu xuân năm mới dường như được nhân lên gấp bội, hứa hẹn một năm sung túc và viên mãn trọn vẹn.

(Thông tin mang tính chiêm nghiệm)