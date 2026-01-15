Khai trương "Phở Museum" - Bảo tàng ẩm thực đầu tiên tại Việt Nam

Bảo tàng Phở là bảo tàng ẩm thực ngoài công lập do Sở Văn hóa và Thể thao Tp. Hồ Chí Minh cấp phép hoạt động. Bảo tàng hướng đến việc gìn giữ, phát triển và lan tỏa giá trị di sản văn hóa ẩm thực Việt Nam đến khách tham quan trong nước và quốc tế.

Bảo tàng ẩm thực lưu giữ di sản văn hóa về tri thức dân gian Việt Nam

Phở Museum được xây dựng là một bảo tàng chuyên đề về ẩm thực, lấy phở - món ăn tiêu biểu của văn hóa Việt Nam làm trung tâm trưng bày và kể chuyện về Hành trình hơn 100 năm của Phở cùng thăng trầm qua các giai đoạn lịch sử của đất nước. Câu chuyện được kể lại thông qua nhiều hoạt động trình chiếu phim điện ảnh, trưng bày hiện vật, nghệ thuật sắp đặt và các trải nghiệm lý thú từ đó lan tỏa nét đẹp tinh hoa của văn hóa ẩm thực Việt Nam trong mối liên hệ với đời sống sinh hoạt, xã hội của người Việt.

Với tổng diện tích khoảng 800 m², gồm 3 tầng trải nghiệm, Bảo tàng Phở vận hành theo mô hình tham quan khép kín trong khoảng 60-75 phút. Hành trình được thiết kế theo mạch kể chuyện, dẫn dắt khách tham quan đi từ bối cảnh lịch sử, không gian văn hóa đến trải nghiệm ẩm thực, qua đó giúp người xem hiểu câu chuyện về Phở và yêu hơn văn hóa Phở của dân tộc.

Ông Trần Văn Bắc, Nhà sáng lập Bảo tàng Phở, Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Điểm đến Du lịch Việt Nam - cho biết, Bảo tàng được hình thành nhằm kể lại câu chuyện Hành trình hơn 100 năm về Phở của người Việt từ gánh hàng rong đến bàn ăn toàn cầu. Thông qua đó, chúng tôi mong muốn góp phần kết nối và quảng bá di sản văn hóa ẩm thực Việt Nam với hoạt động phát triển du lịch văn hóa đang được chính phủ chú trọng.

Điểm đến du lịch - trải nghiệm văn hóa mới cho du khách

Trong xu hướng du lịch ngày càng chú trọng trải nghiệm, Bảo tàng Phở được định vị sẽ trở thành Điểm đến hội tụ các yếu tố văn hóa, lưu giữ được nét đẹp tinh hoa của văn hóa ẩm thực Việt Nam cùng nhiều trải nghiệm sinh động, hấp dẫn nhằm lan tỏa đến du khách trong nước và quốc tế.

"Hằng năm, Bảo tàng Phở sẽ nghiên cứu và phát triển các chuyên đề liên quan đến Phở và văn hoá ẩm thực Việt Nam. Theo đó, các hoạt động về phim ảnh, trưng bày sẽ có sự thay đổi, cập nhật nhằm đảm bảo các trải nghiệm cho khách tham quan ngày càng tốt hơn.

Bảo tàng Phở cũng sẽ hợp tác với các đối tác, doanh nghiệp, sở, ban ngành... trong việc quảng bá câu chuyện về Hành trình của Phở đến bạn bè quốc tế. Là bảo tàng về Phở do Sở Văn hóa và Thể thao TP.HCM cấp phép hoạt động, Bảo tàng Phở tập trung các tư liệu, hiện vật để có thể tái hiện lịch sử Phở Việt một cách sống động và trung thực nhất", ông Lê Nhật Thanh - Giám đốc Bảo tàng phở Việt Nam chia sẻ.

Ông Lê Nhật Thanh, Giám đốc Bảo tàng phở Việt Nam

Điểm nhấn thú vị ở Bảo tàng Phở là không gian giới thiệu hàng trăm hiện vật, tư liệu và hình ảnh liên quan đến văn hóa phở ba miền; đồng thời ứng dụng các hình thức trưng bày và tương tác nhằm giúp khách tham quan hiểu rõ hơn về nguyên liệu, quy trình chế biến và giá trị thủ công phía sau mỗi tô phở. Đặc biệt, trải nghiệm ẩm thực được đặt ở điểm kết thúc hành trình tham quan, như một cách khép lại câu chuyện bằng cảm nhận cá nhân của mỗi du khách.

Việc Bảo tàng Phở chính thức đi vào hoạt động sẽ góp phần bổ sung không gian văn hóa - du lịch mới, phục vụ công tác bảo tồn và phát huy giá trị di sản ẩm thực tại TP. Hồ Chí Minh.