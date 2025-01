Tháng 3/2021, người đàn ông tên Trương Tam đến một ngân hàng địa phương ở Quảng Châu, Trung Quốc để thực hiện giao dịch chuyển tiền. Anh dự định chuyển 50.000 NDT (170 triệu đồng) tiền mặt cho một người tên Lý Tư.

Sau khi hoàn tất thủ tục tại quầy, Trương Tam vội rời khỏi ngân hàng do có việc gấp. Khi trở về nhà, anh kiểm tra phát hiện số tiền chuyển đi không phải là 50.000 NDT như dự kiến mà lên tới 500.000 NDT (hơn 1,7 tỷ đồng). Ngay lập tức, Trương Tam quay lại ngân hàng để làm rõ sự việc.

Qua điều tra, ngân hàng xác nhận rằng nhân viên của họ đã mắc lỗi thao tác, dẫn đến việc chuyển nhầm số tiền nên nhanh chóng liên hệ với Lý Tư để yêu cầu anh hoàn trả số tiền thừa. Lý Tư thừa nhận đã nhận số tiền trên nhưng từ chối trả lại với lý do Trương Tam đang nợ anh 1,3 triệu NDT (4,5 tỷ đồng). Khoản nợ đã quá hạn thanh toán nên anh hoàn toàn có thể giữ số tiền chuyển thừa để trừ nợ.

Trong khi đó, Trương Tam cho rằng lỗi này hoàn toàn do ngân hàng, không liên quan đến khoản nợ giữa anh và Lý Tư. Thấy ngân hàng không thể đòi lại 450.000 NDT (1,5 tỷ đồng) tiền chuyển thừa, Trương Tam quyết định kiện ngân hàng ra tòa đòi bồi thường.

Sau khi xem xét các bằng chứng và lời khai của các bên, tòa án sơ thẩm đưa ra kết luận rằng ngân hàng đã mắc lỗi trong quá trình xử lý, tranh chấp giữa Trương Tam và Lý Tư không liên quan đến việc chuyển tiền sai nên ngân hàng phải chịu trách nhiệm về hậu quả này, đền bù 450.000 NDT cho Trương Tam.

Phía ngân hàng không đồng tình với kết quả này đã nộp đơn kháng cáo. Trong phiên tòa phúc thẩm cuối năm 2021, tòa án trung cấp đưa ra kết luận có một số điểm khác biệt so với sơ thẩm. Tòa án kết luận nhân viên ngân hàng có sơ suất nhưng sẽ không đền bù toàn bộ số tiền đã chuyển nhầm. Đó là do vụ việc diễn biến phức tạp như hiện tại là do mâu thuẫn cá nhân giữa Trương Tam và Lý Tư, vậy nên chỉ bồi thường một phần theo mức độ thiệt hại được thỏa thuận trực tiếp với khách hàng Trương Tam.

Tòa án xác nhận rằng tranh chấp nợ giữa Trương Tam và Lý Tư đã được giải quyết trong một vụ kiện khác. Lý Tư có thể sử dụng số tiền 450.000 NDT (1,5 tỷ đồng) như một phần để bù đắp khoản nợ. Sau đó, Trương Tam sẽ có trách nhiệm nhanh chóng hoàn trả nốt 800.000 NDT (khoảng gần 2,8 tỷ đồng).

Mặt khác, Trương Tam cũng có thể yêu cầu Lý Tư hoàn trả số tiền trên bởi theo Bộ luật Dân sự Trung Quốc, trường hợp người nhận tiền chuyển nhầm cố tình không hoàn trả lại tiền, vẫn rút ra và sử dụng thì đó là hành vi trái pháp luật và sẽ bị xử lý theo quy định. Tuy nhiên sau đó anh vẫn phải trả toàn bộ số tiền nợ 1,25 triệu NDT (4,3 tỷ đồng). Nếu không Lý Tư có thể yêu cầu thi hành án cưỡng chế và tòa án sẽ khấu trừ số tiền trực tiếp từ tài sản của Trương Tam.

