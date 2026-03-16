Khách xếp hàng như mua vàng, loại bánh mì "oằn tà là vằn" ở Hải Phòng có gì mà hot đến vậy?

Thời gian gần đây, trên nhiều nền tảng MXH xuất hiện một loại bánh mì bỗng dưng hot rần rần với cái tên khá vui tai: bánh mì chuột, hay còn được nhiều người gọi là bánh mì "oằn tà là vằn". Chỉ cần nhìn qua hình ảnh là đủ hiểu vì sao nó gây tò mò đến vậy. Những chiếc bánh mì nhỏ xíu nhưng lại được tạo hình uốn cong, xoắn nhẹ, chiếc cong nhiều chiếc cong ít, trông vừa lạ mắt vừa… hơi buồn cười.

Đặc biệt, tại Hải Phòng - nơi được cho là xuất phát của loại bánh này - nhiều người còn chia sẻ cảnh khách xếp hàng dài chờ mua. Chính điều đó khiến món bánh càng trở nên "viral", khiến không ít người tò mò: rốt cuộc hương vị của nó có gì đặc biệt? Hôm nay, hãy cùng Có Như Lời Đồn thử xem nhé!

Hình dáng độc lạ: Nhìn qua là hiểu vì sao được gọi là bánh mì "oằn tà là vằn"

Thực ra, bánh mì chuột vốn không phải khái niệm quá xa lạ. Ở nhiều nơi, người ta vẫn gọi những chiếc bánh mì nhỏ cỡ lòng bàn tay là bánh mì chuột - đơn giản vì kích thước nhỏ xíu, nhìn giống… con chuột.

Tuy nhiên, loại bánh đang gây chú ý gần đây lại có hình dáng khá khác biệt.

Mỗi chiếc bánh dài chỉ nhỉnh hơn ngón tay người lớn một chút, được vê dài rồi tạo hình khá tự do. Có chiếc cong như móc câu, có chiếc uốn nhẹ giống dấu ngã, có chiếc lại xoắn nhẹ như đang… vặn mình.

Khi xếp nhiều chiếc lên cùng một khay, tổng thể nhìn rất vui mắt. Những chiếc bánh nằm chen chúc, cong cong uốn lượn trông khá sinh động, đúng kiểu nhìn là muốn thử ngay vì quá tò mò. Có lẽ chính hình dáng "oằn tà là vằn" này đã khiến loại bánh mì vốn rất quen thuộc trở nên khác biệt và dễ gây chú ý trên mạng xã hội.

Mùi hương thơm hấp dẫn, hương vị khá bất ngờ

Khi vừa mở túi bánh mì ra, điều gây ấn tượng đầu tiên với Có Như Lời Đồn chính là mùi thơm. Đó là mùi thơm quen thuộc của bánh mì mới nướng, hòa lẫn với mùi sữa và bơ - loại bơ thường được cho vào các loại bánh mì ngọt. Hương thơm khá rõ và lan tỏa nhanh, khiến người ta có cảm giác rất muốn ăn.

Nhìn bề ngoài, có lẽ nhiều người sẽ nghĩ ngay tới hương vị của những chiếc bánh mì Việt Nam truyền thống quen thuộc thường bán ở các tiệm bánh, thường hay gọi là "bánh mì không". Tuy nhiên, khi thử, Có Như Lời Đồn lại thấy có chút bất ngờ.

Bánh có vị ngọt nhẹ, là kiểu bánh mì ngọt hay bánh mì bơ sữa. Phần ruột khá đặc, 2 đầu bánh mỏng nên giòn nhẹ, trong khi những phần bánh dày hơn lại mềm hơn một chút. Tổng thể ăn khá thơm, dễ ăn và có cảm giác hơi "cuốn", kiểu ăn một chiếc rồi lại muốn cầm thêm chiếc nữa.

Với những ai thích vị ngọt nhẹ thì chỉ cần ăn không thôi cũng đã khá ổn. Còn nếu muốn đậm vị hơn, nhiều người còn chấm bánh với sữa đặc, khi đó vị ngọt sẽ rõ ràng và béo hơn.

Dù vậy, phải nói rằng hương vị của loại bánh mì này không phải quá lạ. Nó vẫn thuộc kiểu bánh mì ngọt quen thuộc mà một số tiệm bánh ở Việt Nam vẫn bán. Điểm khác biệt chủ yếu nằm ở hình dáng và cách tạo hình.

Giá cả: Nếu mua tại hàng gốc thì đúng là xứng đáng để ăn lâu dài, nhưng…

Theo tìm hiểu của Có Như Lời Đồn, tại cửa hàng gốc bán loại bánh mì này ở Hải Phòng, mỗi chiếc bánh chỉ có giá 1.000 đồng. Với mức giá này, Có Như Lời Đồn cảm thấy khá hợp lý. Nếu ăn sáng, chỉ cần khoảng 5 chiếc là cũng đủ no. Còn nếu chỉ muốn ăn vặt thì khoảng 5.000 - 10.000 đồng đã có thể ăn khá "đã miệng".

Tuy nhiên, với độ hot gần đây, nhiều nơi bắt đầu nhận order bánh mì này về Hà Nội với mức giá khoảng 3.000 - 4.000 đồng mỗi chiếc, thường bán theo túi khoảng 20 chiếc. Ở mức giá này, có lẽ loại bánh mì này sẽ chỉ phù hợp hơn với những ai muốn ăn thử cho biết hoặc đơn giản là vì… tò mò theo trend.

Bởi suy cho cùng, điều khiến chiếc bánh này nổi bật chủ yếu vẫn là hình dáng độc lạ. Còn về hương vị, nó vẫn khá quen thuộc - kiểu bánh mì ngọt mà nhiều nơi vẫn có bán.

Dù vậy, phải thừa nhận rằng, đôi khi chỉ cần một chút sáng tạo trong cách tạo hình cũng đủ khiến một món ăn quen thuộc trở nên thú vị hơn. Và có lẽ đó cũng chính là lý do khiến những chiếc bánh mì "oằn tà là vằn" này đang khiến nhiều người tò mò đến vậy.

*Bài viết dựa trên cảm nhận của cá nhân người viết. Hãy thử thưởng thức và đưa ra cảm nhận của riêng mình nhé!