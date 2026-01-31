Du lịch Hàn Quốc từ lâu đã là lựa chọn quen thuộc của nhiều du khách Việt, đặc biệt là Seoul - thành phố sôi động với đủ loại trải nghiệm từ ẩm thực, mua sắm đến các điểm tham quan nổi tiếng. Tuy nhiên, bên cạnh những khoảnh khắc "xịn sò", không ít người cũng từng rơi vào những tình huống dở khóc dở cười vì sự khác biệt văn hoá hay thiết kế không gian. Và câu chuyện của một vị khách Việt mới đây cũng khiến dân mạng không khỏi bật cười.

Nhân vật chính là Phương Thanh (Hà Nội), trong chuyến du lịch Seoul cùng nhóm bạn. Trong lịch trình tham quan, cả nhóm ghé thăm tháp Namsan - một trong những biểu tượng du lịch nổi tiếng nhất của thủ đô Hàn Quốc. Mọi thứ diễn ra hoàn toàn bình thường cho đến khi Thanh bước vào nhà vệ sinh bên trong tháp.

Cô nàng kể lại: "Khi vào nhà vệ sinh bên trong tháp, tôi ngớ người khi thấy nó không hề kín như bình thường mà là một bức tường bằng kính. Hơi hài hước nhưng đúng là vừa đi vệ sinh vừa ngắm cảnh Seoul là có thật. Vì tháp này rất cao nên khung cảnh xung quanh thu gọn vào tầm mắt".

Theo chia sẻ, khoảnh khắc nhìn thấy bức tường kính, Thanh thực sự hoảng hồn. Trước mắt cô là toàn cảnh Seoul trải dài phía dưới, rõ ràng đến mức có thể nhìn thấy từng toà nhà, từng con đường. Cảm giác vừa bất ngờ vừa… không biết nên xử lý thế nào.

Ban đầu, cô gái Hà Nội cũng khá ngại ngần, thậm chí phải đứng mất vài phút để "làm quen tâm lý". Tuy nhiên, sau khi bình tĩnh lại, Thanh tự trấn an bản thân rằng đây là vị trí rất cao, dù có người đứng phía dưới thì cũng không thể nhìn thấy bên trong. Hơn nữa, cô cho rằng đây có lẽ là loại kính một chiều - người bên trong nhìn ra được, nhưng phía ngoài không thể nhìn vào.

"Lúc đó chỉ nghĩ: chắc là thiết kế đặc biệt của tháp nên mới vậy. Chứ nếu thật sự nhìn thấy hết thì chắc không ai dám vào", Thanh nói thêm.

Được biết, tháp Namsan (N Seoul Tower) là một trong những điểm tham quan nổi tiếng nhất Seoul, nằm trên núi Namsan và cao khoảng 236m. Đây là nơi du khách có thể ngắm toàn cảnh thành phố từ trên cao, đặc biệt đẹp vào buổi tối khi Seoul lên đèn. Ngoài đài quan sát, tháp còn có khu trưng bày, quán cà phê, nhà hàng và nhiều không gian check-in được giới trẻ yêu thích.

Thiết kế kính trong suốt tại một số khu vực của tháp, bao gồm cả nhà vệ sinh, được cho là nhằm tận dụng tối đa tầm nhìn, mang lại trải nghiệm "ngắm cảnh ở mọi góc độ". Tuy nhiên, với những du khách lần đầu ghé thăm, sự táo bạo này có thể khiến không ít người… giật mình.

Câu chuyện của Phương Thanh cũng là một lời nhắc vui rằng, khi đi du lịch nước ngoài, đôi khi những điều nhỏ nhặt nhất lại trở thành kỷ niệm khó quên. Và biết đâu, chính những khoảnh khắc "hoảng hồn" như thế lại là thứ khiến chuyến đi trở nên đáng nhớ hơn bao giờ hết.