Một người đàn ông nước ngoài nghi say rượu đã khiến cư dân tại ngõ Bang Waek Soi 2 ở Bangkok, Thái Lan bất ngờ khi đi dọc con phố, thu gom và gấp gọn quần áo phơi bên ngoài nhiều ngôi nhà. Sự việc được ghi nhận vào hôm thứ Tư (25/11).

Người dùng Facebook đã chia sẻ video ghi lại sự việc kỳ lạ này, cho biết người đàn ông bước vào ngõ ngay trước buổi trưa và bắt đầu lấy quần áo khỏi giàn phơi rồi gấp lại, bắt đầu từ một ngôi nhà gần cuối phố trước khi đi tới nhà của cô.

Quốc tịch của người đàn ông vẫn chưa được xác định. Theo người dùng Facebook trên, hàng xóm cho biết anh ta có biểu hiện say xỉn.

Sau khi gấp quần áo ở một số ngôi nhà, người đàn ông được cho là đã rời khỏi con ngõ và rẽ trái theo hướng Đồn Cảnh sát Bang Sao Thong.

Đoạn clip nhanh chóng thu hút sự chú ý trên mạng xã hội khi nhiều cư dân mạng vừa thấy khó hiểu vừa bật cười trước hành động tưởng chừng giúp việc vặt nhưng lại diễn ra giữa ban ngày trước cửa nhà người lạ, đồng thời nhắc nhau cẩn trọng hơn khi để đồ đạc hay quần áo phơi ở khu vực sát mặt đường và ngõ nhỏ. Dù không có báo cáo về việc mất cắp tài sản hay xô xát nào được ghi nhận trong lúc sự việc xảy ra, người dân địa phương vẫn mong cơ quan chức năng sớm nắm bắt tình hình để đảm bảo trật tự và sự an tâm cho khu dân cư.

Nguồn: Khaosod