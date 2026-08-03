Vượt Maldives về lượng khách quốc tế chỉ trong 6 tháng

Theo báo cáo của Sở Du lịch Ninh Bình, trong 6 tháng đầu năm 2026, địa phương ước đón gần 17,6 triệu lượt khách du lịch. Trong đó, khách quốc tế đạt khoảng 1,8 triệu lượt, còn khách nội địa đạt gần 15,8 triệu lượt.

Đặt cạnh một điểm đến vốn được xem là "biểu tượng nghỉ dưỡng" của thế giới sẽ thấy rõ hơn sức hút của Ninh Bình. Theo Bộ Du lịch Maldives, quốc đảo này ghi nhận khoảng 1,04 triệu lượt khách quốc tế trong cùng giai đoạn, giảm khoảng 5% so với nửa đầu năm ngoái.

Như vậy, riêng lượng khách quốc tế đến Ninh Bình đã cao gấp hơn 1,7 lần Maldives trong 6 tháng đầu năm 2026. Không chỉ vậy, hai điểm đến còn đang chứng kiến xu hướng trái ngược khi một bên tăng trưởng mạnh về lượng khách, trong khi bên kia lại ghi nhận sự sụt giảm.

Mới nửa năm đã gần hoàn thành mục tiêu của cả năm

Không chỉ tăng về lượng khách, du lịch Ninh Bình còn ghi nhận mức doanh thu rất ấn tượng. Trong 6 tháng đầu năm, tổng thu từ hoạt động du lịch đạt gần 17.836 tỷ đồng, tương đương hơn 89% kế hoạch năm 2026 mà địa phương đề ra.

Điều này đồng nghĩa với việc mới đi được một nửa chặng đường của năm, ngành du lịch địa phương đã gần chạm đích về doanh thu.

Đà tăng trưởng thực tế đã xuất hiện từ đầu năm. Trong dịp nghỉ Tết Dương lịch, Ninh Bình đón hàng trăm nghìn lượt khách, còn đến hết quý I, lượng khách du lịch đã đạt gần 9,9 triệu lượt, tạo nền tảng cho kết quả bứt phá trong nửa đầu năm.

Điều đáng chú ý không chỉ là lượng khách

Nếu chỉ nhìn vào số lượt khách, câu chuyện mới chỉ được kể một nửa. Điều đáng chú ý hơn là mức chi tiêu của du khách cũng đang tăng lên.

Trong 6 tháng đầu năm, các cơ sở lưu trú trên địa bàn phục vụ hơn 3,4 triệu lượt khách, trong đó hơn 2,58 triệu lượt lưu trú qua đêm. Doanh thu từ hoạt động lưu trú đạt khoảng 9.232 tỷ đồng - mức tăng nhanh hơn tốc độ tăng của lượng khách.

Đây là tín hiệu tích cực đối với ngành du lịch bởi mục tiêu không chỉ là thu hút thêm du khách mà còn kéo dài thời gian lưu trú và gia tăng mức chi tiêu tại điểm đến.

Đến tháng 6/2026, toàn tỉnh có khoảng 1.540 cơ sở lưu trú với hơn 22.400 phòng, trong đó có 8 cơ sở đạt tiêu chuẩn từ 4-5 sao, góp phần nâng cao khả năng phục vụ khách quốc tế và khách có mức chi tiêu cao.

Vì sao Ninh Bình ngày càng hút khách quốc tế?

Sức hấp dẫn của Ninh Bình đến từ nhiều yếu tố. Bên cạnh lợi thế sở hữu Quần thể danh thắng Tràng An - Di sản Văn hóa và Thiên nhiên thế giới được UNESCO ghi danh - địa phương còn có nhiều điểm đến nổi tiếng như Tam Cốc - Bích Động, chùa Bái Đính, khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Vân Long...

Những năm gần đây, Ninh Bình cũng đẩy mạnh xúc tiến quảng bá tại nhiều thị trường quốc tế như Hàn Quốc, Nhật Bản, Trung Quốc và Hoa Kỳ, đồng thời liên tục tổ chức các lễ hội, tuần du lịch và sự kiện văn hóa quy mô lớn nhằm kéo dài mùa du lịch thay vì chỉ phụ thuộc vào các dịp cao điểm.

Theo quy hoạch phát triển, địa phương hiện có 15 khu, điểm du lịch đã được công nhận cùng hàng chục điểm đến tiềm năng tiếp tục được đầu tư. Đây được xem là dư địa quan trọng để Ninh Bình tiếp tục gia tăng sức hút trên bản đồ du lịch Việt Nam cũng như quốc tế.

Ảnh: Sưu tầm.

Nguồn: Sở Du lịch Ninh Bình.