Sự việc xảy ra vào sáng sớm ngày 8/10/2025 tại thành phố Quảng Châu, Trung Quốc. Khoảng 6h15, ông Thái – một người dân địa phương – sử dụng dịch vụ taxi để di chuyển và thanh toán cước phí 50 NDT (hơn 190.000 đồng) qua WeChat Pay. Tuy nhiên, trong quá trình nhập số tiền, do sơ suất, ông đã gõ nhầm thành 50.000 NDT (hơn 190 triệu đồng).

Người cầm lái chuyến xe hôm đó là anh Thạch Quốc Cường, tài xế thuộc Tập đoàn Như Ước Xuất Hành. Phải đến buổi chiều cùng ngày, khi tiến hành kiểm tra, tổng kết doanh thu, anh mới phát hiện trong tài khoản WeChat của mình xuất hiện một khoản thu lạ lên tới 49.950 NDT.

Nhận thấy con số bất thường, anh Thạch lập tức kiểm tra lại thời điểm giao dịch. Dữ liệu cho thấy khoản tiền được chuyển vào đúng lúc 6h15 sáng – trùng khớp với thời gian anh chở một nam hành khách. Từ đó, anh suy đoán rất có thể vị khách buổi sáng đã chuyển nhầm tiền.

Không chần chừ, anh Thạch nhanh chóng đến đồn công an gần nhất để trình báo sự việc. Với sự hỗ trợ của cảnh sát, danh tính và thông tin liên hệ của ông Thái được xác minh chỉ sau thời gian ngắn. Khi hai bên gặp lại nhau và hoàn tất thủ tục xác nhận, anh Thạch đã trực tiếp chuyển trả lại 49.950 NDT qua WeChat cho hành khách này ngay tại chỗ, đảm bảo số tiền được hoàn trả đầy đủ.

Chia sẻ sau sự việc, anh Thạch Quốc Cường cho biết anh đã có 16 năm làm việc trong ngành taxi tại Quảng Châu. Đối diện với lời khen ngợi từ hành khách và lực lượng chức năng, người tài xế này bày tỏ thái độ khiêm tốn: “Tiền không phải của mình thì nhất định không được lấy. Tôi tin rằng nếu các đồng nghiệp khác gặp tình huống tương tự, họ cũng sẽ lựa chọn cách làm như vậy.”

Hành động của anh Thạch không chỉ giúp hành khách tránh được tổn thất tài chính lớn, mà còn góp phần lan tỏa hình ảnh đẹp về đội ngũ tài xế taxi tại Quảng Châu. Trong bối cảnh thanh toán điện tử ngày càng phổ biến ở Trung Quốc, những sai sót do thao tác nhầm lẫn không phải hiếm gặp. Tuy nhiên, cách ứng xử trung thực và chủ động của người trong cuộc mới là yếu tố quyết định để xử lý sự việc một cách trọn vẹn.

