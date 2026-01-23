Từ sáng nay (23/1), mạng xã hội làn truyền đoạn clip ghi lại hành xử vô cùng hung hẵn của một người đàn ông trong chuyến xe công nghệ. Theo nội dung clip thì người đàn ông đội mũ bảo hiểm, tay cầm điếu thuốc bước lên xe ô tô. Tài xế xe công nghệ đã nhắc nhở vị khách không được hút thuốc trên xe. Khói thuốc sẽ ám mùi trong xe và gây ảnh hưởng tới các vị khách ở các chuyến đi sau.

Tuy nhiên, thay vì vứt bỏ điếu thuốc, thì vị khách này bắt đầu chửi thề, bắt tài xế hạ kính xe xuống để mình được hút thuốc. Tuy nhiên, tài xế không chấp nhận. Do 2 bên không thống nhất, tài xế đề nghị vị khách thông cảm và mời xuống xe. Người đàn ông bực tức dùng mũ bảo hiểm đập mạnh vào màn hình điện tử trên ô tô, rồi thậm chí còn đập vào đầu tài xế trước khi bỏ đi.

Được biết, sự việc xảy ra vào khoảng 17h58' ngày 22/1 tại khu vực Miếu Bông, TP. Đà Nẵng. Thông tin trên PLO, việc đang được phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng xác minh, xử lý.