Khả Ngân duyên dáng tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ

Khả Ngân duyên dáng trong không gian "đám cưới" tại TP HCM

Nữ diễn viên Khả Ngân và đạo diễn Rahhat Shah Kazmi cùng một số diễn viên đại diện cho ê-kíp đoàn phim tại buổi ra mắt tại TP HCM. Nam diễn viên chính Shantanu Maheshwari và một số diễn viên khác không có mặt tại sự kiện.

Khả Ngân gây ấn tượng với khả năng giao tiếp song ngữ, nhiều tương tác thân thiện cùng đạo diễn người Ấn Độ Rahhat Shah Kazmi. Cô trao tặng cho đạo diễn một cành đào kèm theo lời chúc mừng năm mới.

Khả Ngân tặng cành đào cho đạo diễn Ấn Độ

Đạo diễn bày tỏ sự cảm ơn, niềm vui trước sự hiếu khách của người Việt

Khả Ngân trao tặng cành đào

Nữ diễn viên lý giải vào dịp Tết Nguyên đán, người Việt thường hay chưng hoa mai hoặc hoa đào trong nhà, đón chào một năm mới. Cô cũng hy vọng phim hợp tác đầu tiên giữa hai nước sẽ nhận được sự chào đón từ khán giả Việt.

Trong phim, Khả Ngân đảm nhận vai nữ chính Linh - một nghệ sĩ trẻ Việt Nam giàu đam mê và cá tính, bước vào mối tình định mệnh với Manav (Shantanu Maheshwari đóng), thiếu gia của một gia đình tỉ phú Ấn Độ.

"Lần đầu tiên hợp tác cùng đoàn phim 100% đến từ Ấn Độ, từ đạo diễn, nhà sản xuất cho đến diễn viên, tôi thật sự rất lo lắng. Khi đến Ấn Độ, gặp mặt ê-kíp sản xuất và chụp poster, tôi càng hồi hộp và cảm nhận được rõ thách thức lớn mà mình đang đảm nhận.

Vì đây là phim nhằm mục đích giao lưu văn hóa giữa 2 quốc gia nhưng cũng phải thoại toàn bộ bằng tiếng Anh. Dù đã trau dồi ngoại ngữ nhiều nhưng khi diễn cùng bạn diễn người Ấn, nói tiếng Anh 100% mà phải đầy cảm xúc là thử thách buộc tôi phải nỗ lực rất nhiều" - Khả Ngân chia sẻ.

Chia sẻ về lần trở lại màn ảnh rộng sau 5 năm vắng bóng, Khả Ngân cho biết bản thân không muốn "bước vội vàng" mà là chờ "thời điểm vàng" khi bản thân đã có đủ sự chín chắn về cả cảm xúc lẫn trải nghiệm sống.

Sau nhiều năm nhìn, cô cảm thấy mình bình tĩnh hơn, hiểu nhân vật hơn và sẵn sàng cho những vai diễn có chiều sâu hơn. Hiện tại, cô cũng đã sẵn sàng và đang trong hành trình bước vào những dự án mới có hình tượng, thể loại hoàn toàn khác so với trước đây.

Phim ra rạp Việt từ ngày 9-1

Tại sự kiện, một số khách mời nổi tiếng tham dự có: Hiếu Nguyễn, Lâm Thanh Nhã, Trần Phong, Trần Kim Hải, á hậu Mâu Thuỷ...

Tổng lãnh sự Ấn Độ Vipra Pandey cho biết đây là phim hợp tác đầu tiên giữa Việt Nam và Ấn Độ sau 75 năm thiết lập quan hệ ngoại giao. Phim có 75% bối cảnh quay tại Việt Nam và 25% quay tại Ấn Độ.

Những cảnh đẹp Việt Nam được quay tại các địa điểm: Đà Nẵng - Đà Lạt - TP HCM - đảo Phú Quốc như Satem Hills, Sungroup Bà Nà Hills, Núi Thần Tài, bãi biển Đà Nẵng, Cầu Rồng, Cầu Hôn và thị trấn Hoàng Hôn.

Khả Ngân đón tiếp khách đến dự buổi ra mắt phim

Khả Ngân và Mâu Thủy

Cùng các khách mời khác

Phim hợp tác Việt Nam - Ấn Độ với tên "Vạn dặm yêu em" (Love in Vietnam) được thực hiện với sự hỗ trợ của Tổng Lãnh sự quán Ấn Độ tại TP HCM và Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai. Tác phẩm quy tụ dàn diễn viên: Khả Ngân, Shantanu Maheshwari, Đinh Y Nhung, nghệ sĩ Thanh Hiền, Avneet Kaur, Farida Jalal, Raj Babbar…

Nội dung phim kể về chuyện tình lãng mạn giữa nữ vũ công, họa sĩ người Việt Linh (Khả Ngân đóng) và chàng trai người Ấn Độ Manav. Tác phẩm lấy cảm hứng từ tiểu thuyết Thổ Nhĩ Kỳ "Đức Mẹ mặc áo choàng lông".