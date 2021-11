Kêu gọi quyên góp từ thiện, chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng

Theo tin từ Công an TP Hải Phòng, Phòng Cảnh sát Hình sự - Công an TP Hải Phòng phối hợp với Phòng 7 - Cục An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao thuộc Bộ Công an đã khởi tố, bắt tạm giam Trần Văn Mạnh (25 tuổi, đăng ký hộ khẩu thường trú ở quận Dương Kinh, TP Hải Phòng) để điều tra về hành vi chiếm đoạt tài sản thông qua việc kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội.



Nghi phạm Trần Văn Mạnh tại cơ quan Công an - Ảnh: Công an TP Hải Phòng

Theo điều tra ban đầu, từ tháng 5-2020, Trần Văn Mạnh tạo trang Facebook với tên "Quỹ từ thiện cộng đồng". Trần Văn Mạnh sau đó lấy thông tin, hình ảnh những người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn ở chuyên mục nhân ái trên các trang báo điện tử uy tín, sau đó chỉnh sửa, lồng ghép tài khoản cá nhân để kêu gọi nhà hảo tâm quyên góp từ thiện.

Bằng thủ đoạn trên, Trần Văn Mạnh đã chiếm đoạt hơn 600 triệu đồng của các nhà hảo tâm nhưng không thực hiện bất kỳ một hoạt động từ thiện nào như đã cam kết.