Kết quả xác minh vụ chùa Cẩm La, tỉnh Quảng Ninh có hoạt động khám, chữa bệnh, can thiệp thẩm mỹ

Những ngày qua, mạng xã hội xôn xao trước những hình ảnh, clip về việc chùa Cẩm La thuộc địa bàn xã Phong Cốc (tỉnh Quảng Ninh) nuôi dưỡng trẻ em trái quy định, có dấu hiệu hành vi lợi dụng hình ảnh của trẻ em nhằm kêu gọi từ thiện, trục lợi. Bên cạnh đó, một số trang còn cho rằng chùa có hoạt động khám, chữa bệnh hay can thiệp thẩm mỹ.

Trước những phản ánh trên mạng xã hội thì vào ngày 12/1, UBND phường Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh đã nhanh chóng vào cuộc kiểm tra, xác minh.

VietNamNet thông tin, qua kiểm tra thực tế và làm việc liên ngành, tại thời điểm kiểm tra, chùa Cẩm La có một số trẻ em đang được trụ trì là Đại đức Thích Giác Tâm chăm sóc. Cụ thể, hiện có 11 em được nhà sư trụ trì nuôi dưỡng và chăm sóc tại chùa, trong đó 3 em đã được nhà sư nhận làm con nuôi.

Còn liên quan đến các nội dung thuộc lĩnh vực y tế, Sở Y tế Quảng Ninh cho biết đến thời điểm hiện tại, cơ quan này chưa cấp giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh hoặc dịch vụ thẩm mỹ cho bất kỳ cơ sở nào đặt trong khuôn viên chùa Cẩm La.

Báo Thanh Niên thông tin thêm, ở thời điểm kiểm tra trực tiếp tại chùa Cẩm La, cơ quan chức năng không phát hiện hiện thiết bị y tế và các hoạt động chuyên môn liên quan. Sở Y tế đang tiếp tục phối hợp với công an tỉnh để làm rõ các vi phạm. Các hoạt động thuộc lĩnh vực y tế (nếu có phát sinh) đều phải được rà soát, xem xét và thực hiện đúng quy định của pháp luật chuyên ngành.

Những hình ảnh gây xôn xao dư luận ở chùa Cẩm La. (Quảng Ninh)

UBND phường Phong Cốc và Sở Y tế khẳng định chùa Cẩm La là cơ sở tôn giáo, đồng thời là di tích, không phải cơ sở trợ giúp xã hội và chưa được cấp thẩm quyền cho phép thực hiện hoạt động chăm sóc, nuôi dưỡng trẻ em theo quy định hiện hành.

Theo Sở Y tế Quảng Ninh, việc nhà chùa tiếp nhận, chăm sóc trẻ em trong thời gian qua được xác định là chưa phù hợp với các quy định pháp luật về bảo vệ, chăm sóc trẻ em và cần phải được chấn chỉnh, sắp xếp lại theo đúng trình tự, thủ tục.

Đoàn làm việc liên ngành đã yêu cầu trụ trì chùa Cẩm La dừng hoạt động nuôi dưỡng đối với các trẻ chưa xác định được tình trạng thân nhân, gia đình/người chăm sóc. Đồng thời, đoàn làm việc liên ngành yêu cầu chùa phối hợp với chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng để bàn giao trẻ về gia đình hoặc đưa vào Trung tâm Trợ giúp xã hội tỉnh Quảng Ninh theo quy định.

UBND phường Phong Cốc đã yêu cầu nhà chùa dừng việc đăng tải hình ảnh, clip liên quan đến trẻ em trên các nền tảng mạng xã hội.

Còn trong ngày hôm nay (13/1), Cục Bà mẹ và Trẻ em (Bộ Y tế) đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh, đề nghị phối hợp với các cơ quan chức năng tại địa phương tiến hành kiểm tra, xác minh thông tin liên quan đến chùa Cẩm La (xã Phong Cốc, tỉnh Quảng Ninh) bị phản ánh có dấu hiệu nuôi dưỡng trẻ em trái quy định, lợi dụng hình ảnh trẻ em để kêu gọi từ thiện, trục lợi.

Theo Cục Bà mẹ và Trẻ em, việc kiểm tra nhằm bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của trẻ em, bảo đảm việc thực hiện đầy đủ các quy định của Luật Trẻ em và Nghị định số 56/2017/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Trẻ em. Cục đề nghị Sở Y tế tỉnh Quảng Ninh chủ trì, phối hợp các đơn vị liên quan xử lý nghiêm, triệt để các sai phạm theo đúng quy định pháp luật, nếu phát hiện vi phạm.