Kết quả phiên toà chấn động của nữ diễn viên ngoại tình có bầu còn trơ trẽn tố “bà cả” gài bẫy

Sáng 18/4, tờ Heraldcorp đưa tin, tòa án vừa bác bỏ đơn kháng cáo của nữ diễn viên Hàn Quốc Ha Na Kyung liên quan tới vụ việc ngôi sao này bị tố ngoại tình. Theo đó, nghệ sĩ họ Ha sẽ phải bồi thường cho cô A (vợ của nhân tình Ha Na Kyung) số tiền 15 triệu won (274 triệu đồng) để bù đắp cho những tổn thương về mặt tinh thần.

Trước đó, A đâm đơn kiện Ha Na Kyung vì ngoại tình, chen chân vào cuộc hôn nhân của cô. Trong phiên tòa diễn ra hồi tháng 7/2023, sao nữ họ Ha bị xử thua, đồng thời bị yêu cầu bồi thường cho "bà cả" 15 triệu won (274 triệu đồng). Nữ diễn viên 8X đã nộp đơn kháng cáo sau khi không chấp nhận phán quyết từ tòa án. Ha Na Kyung ra sức khẳng định mình vô tội. Sao nữ này nhấn mạnh, tới tận tháng 4/2022 (thời điểm có thai), cô vẫn chưa biết chuyện nhân tình đã lập gia đình. Ha Na Kyung thậm chí còn lên tiếng tố "bà cả" gài bẫy khiến nữ diễn viên từ… nạn nhân bỗng trở thành kẻ bị xã hội lên án gay gắt. Sao nữ sinh năm 1984 thậm chí đã mặt dày kể công khi khẳng định nhờ có mình mà cô A mới… biết bộ mặt thật của người chồng phản bội. Thế nhưng đến nay, tòa án đã đưa ra phán quyết có lợi cho cô A, yêu cầu Ha Na Kyung phải đền bù thiệt hại cho "chính thất".

Tòa án vừa bác đơn kháng cáo của Ha Na Kyung, yêu cầu nữ diễn viên bồi thường gần 300 triệu đồng cho "bà cả"

Vụ ồn ào ngoại tình của Ha Na Kyung lần đầu bị phanh phui trên mặt báo hồi hè năm 2023. Thời điểm đó, tờ Osen cho biết, Ha Na Kyung gặp chồng A lần đầu tại 1 cơ sở người lớn ở Busan vào tháng 12/2021. Chỉ 1 tháng sau đó, 2 người bắt đầu mối quan hệ sai trái. Và tới tháng 4/2022, nữ diễn viên có thai với nhân tình trong lần đi du lịch.

Chồng A từng lên kế hoạch ly hôn với vợ để chuyển ra nước ngoài sống cùng Ha Na Kyung. Nhưng kế hoạch bị phá sản sau khi cô A không đồng ý ly dị. Ha Na Kyung sau đó đã gọi điện cho cô A kể hết về mối quan hệ ngoài luồng của mình. Thậm chí, nữ nghệ sĩ còn công bố luôn thông tin mình đã có thai với chồng của cô A. Nguồn tin cho biết thêm, Ha Na Kyung đã phá thai ở thời điểm mối quan hệ giữa nữ diễn viên và nhân tình trở nên nguội lạnh.

Nữ diễn viên thậm chí đã có thai với nhân tình sau lưng "chính thất"

Trong 1 buổi phát sóng hồi tháng 7/2023, A tiết lộ, 1 "tú bà" đã giới thiệu Ha Na Kyung cho chồng cô. Sau buổi gặp gỡ đầu tiên, đôi "gian phu dâm phụ" dần nảy sinh tình cảm dành cho nhau. Theo thời gian, chồng của A dần rời xa vòng tay cô, dọn tới nhà nữ diễn viên họ Ha. Có tháng chồng A dành tới 2/3 thời gian ở bên Ha Na Kyung. Trong thời gian sống chung, gã chồng bội bạc liên tục ân ái cùng nữ diễn viên sinh năm 1984. Nhưng đáng căm phẫn nhất là việc gã này đã gửi hình ảnh siêu âm thai của Ha Na Kyung cho A xem.

A cho biết Ha Na Kyung từng nhắn tin xúc phạm cô một cách nặng nề về chuyện sinh con. Thậm chí, nghệ sĩ sinh năm 1984 đã lên mặt dạy đời A: "Cô đã không quản chồng cho tốt thì bây giờ nên cố gắng vào". Ha Na Kyung còn tỏ ra vô cùng đắc ý: "Chồng cô từng nói với tôi rằng, tôi chính là người phụ nữ tuyệt vời nhất mà anh ấy từng gặp được đấy". Những tình tiết này khiến công chúng không khỏi phẫn nộ, lên án Ha Na Kyung gay gắt.

A (áo trắng) xuất hiện trên kênh của 1 YouTuber và lên tiếng tố chồng cô liên tục có những hành vi đáng hổ thẹn trong thời gian ngoại tình với Ha Na Kyung

Ha Na Kyung ra mắt làng giải trí Kbiz vào năm 2005 qua bộ phim Chosun Police. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục góp mặt trong House With A Good View, Touch By Touch, Love Match… Trong suốt sự nghiệp, Ha Na Kyung từng tham gia diễn xuất ở 2 tác phẩm 18+ gồm House With A Nice View và Wrestling.