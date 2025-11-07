Kết quả khảo sát quốc tế: 58% giáo viên THCS Việt Nam hài lòng với mức lương cũ

Theo Vietnamnet, khảo sát quốc tế TALIS 2024 do Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) thực hiện cho thấy, phần lớn giáo viên trung học cơ sở (THCS) Việt Nam hài lòng với công việc, trong đó 58% bày tỏ sự hài lòng với mức lương cũ, tỷ lệ cao hơn đáng kể so với trung bình quốc tế.

Kết quả được công bố chiều 6/11 cho thấy, trong hơn 4.400 giáo viên và 202 hiệu trưởng bậc THCS tham gia khảo sát, 97% cho biết hài lòng với công việc hiện tại, chỉ 3% giáo viên dưới 30 tuổi có ý định rời nghề trong 5 năm tới – con số được xem là tín hiệu tích cực cho ngành giáo dục.

Lương tăng nhưng mức hài lòng vẫn ổn định

Tại thời điểm khảo sát (tháng 3–4/2024), lương giáo viên THCS dao động từ 4,2 đến 12,2 triệu đồng/tháng, chưa kể các khoản phụ cấp. Dù mức thu nhập còn khiêm tốn, 58% giáo viên được hỏi cho biết hài lòng, cao hơn 19% so với mức trung bình của các nước OECD và tăng 6% so với khảo sát năm 2018.

Đến nay, dải lương cơ bản đã được điều chỉnh lên 5,48–15,87 triệu đồng/tháng. Khi cộng thêm các khoản phụ cấp như thâm niên (mỗi năm 1% sau 5 năm công tác) và ưu đãi nghề (35–70%), tổng thu nhập của giáo viên có thể đạt 7,1–28,5 triệu đồng/tháng, tùy vị trí và thâm niên.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đang đề xuất hưởng thêm hệ số đặc thù 1,15 lần lương, giúp tăng thu nhập từ 0,8–1,38 triệu đồng/tháng. Ngoài ra, các giáo viên giữ vị trí tổ trưởng chuyên môn, phó tổ hoặc được phân công nhiệm vụ cốt cán, biệt phái sẽ được hưởng phụ cấp từ 0,1–0,5 hệ số.

Giáo viên Việt Nam ít căng thẳng hơn trung bình OECD

Theo OECD, mức độ căng thẳng nghề nghiệp của giáo viên Việt Nam ở mức thấp: chỉ 4% cho biết “rất căng thẳng”, trong khi 54% thừa nhận vẫn chịu áp lực về thành tích và thay đổi chương trình giảng dạy. Tỷ lệ này thấp hơn nhiều so với trung bình quốc tế, phản ánh tinh thần nghề nghiệp ổn định và khả năng thích ứng của đội ngũ giáo viên Việt.

Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, toàn bộ quy trình khảo sát được thực hiện trực tuyến, tuân thủ các tiêu chuẩn bảo mật và kỹ thuật nghiêm ngặt của OECD, nhằm đảm bảo kết quả khách quan và đáng tin cậy.

Từ kết quả TALIS 2024, Bộ Giáo dục và Đào tạo đang đề xuất đổi mới chính sách tiền lương theo năng lực, giảm gánh nặng hành chính để tăng thời gian cho hoạt động chuyên môn; đồng thời củng cố hệ thống phát triển nghề nghiệp liên tục và gắn bồi dưỡng với lộ trình thăng tiến.

Theo Bộ, việc triển khai đồng bộ các giải pháp này không chỉ giúp nâng cao năng lực và tính chuyên nghiệp của giáo viên Việt Nam, mà còn gia tăng mức độ hài lòng và gắn bó nghề nghiệp, qua đó củng cố niềm tin xã hội vào giáo dục và người thầy.

Hiện nay, cả nước có hơn 1,05 triệu giáo viên mầm non và phổ thông đang hưởng lương từ ngân sách, trong đó bậc THCS chiếm hơn 285.000 người.