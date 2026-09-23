Kết nối chuyên môn quốc tế: Mở ra hành trình điều trị toàn diện cho trẻ mắc dị tật khe hở môi - vòm miệng

‏Mỗi năm, Việt Nam có khoảng 2.000 trẻ sinh ra mắc khe hở môi - vòm miệng và gần 10.000 trẻ chưa được phẫu thuật kịp thời. Dị tật này ảnh hưởng đến diện mạo, ăn uống, phát âm, khớp cắn, sự phát triển hàm mặt và tâm lý.‏

‏Vì vậy, một ca phẫu thuật đầu tiên chưa phải điểm kết thúc. Tùy từng trường hợp, trẻ có thể cần tiếp tục chỉnh nha, theo dõi phát âm, đánh giá xương hàm và can thiệp bổ sung trong quá trình trưởng thành.‏

‏Đây cũng là vấn đề xuyên suốt Hội nghị quốc tế "Làm chủ kỹ thuật điều trị khe hở môi - vòm miệng" - International Cleft Mastery Summit 2026, diễn ra từ ngày 21-23/9 tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh.‏

‏Sự kiện quy tụ 24 chuyên gia đầu ngành đến từ hơn 9 quốc gia, với 22 phiên chuyên môn chính và gần 70 lượt báo cáo, trình bày chuyên sâu. Chương trình kết nối nhiều giai đoạn điều trị, từ: tạo hình khe hở nguyên phát; tạo hình thứ phát & giai đoạn trung gian đến tạo hình ở người trưởng thành.‏

‏International Cleft Mastery Summit - Hanoi 2026 quy tụ các chuyên gia trong và ngoài nước cùng trao đổi về điều trị khe hở môi - vòm miệng.

‏Ngày làm việc cuối tiếp tục tập trung vào chỉnh nha giai đoạn II, phẫu thuật chỉnh hình xương hàm, lập kế hoạch phẫu thuật bằng công nghệ số và tạo hình mũi hoàn thiện, qua đó cho thấy hành trình điều trị có thể kéo dài xuyên suốt quá trình trưởng thành của người bệnh.‏

‏Theo GS.TS.BS. Lun-Jou Lo, Giáo sư Phẫu thuật Tạo hình & Tái tạo, Bệnh viện Tưởng niệm Trường Canh (Đài Loan), hội nghị giúp kết nối chuyên gia quốc tế, tạo điều kiện để bác sĩ trong khu vực tiếp cận trực tiếp những kiến thức và kỹ thuật đã được tích lũy, cải tiến qua nhiều năm.‏

‏"Chúng tôi hy vọng thế hệ bác sĩ trẻ không cần phải đi lại toàn bộ chặng đường đó, mà có thể tiếp cận sớm hơn với những kỹ thuật cập nhật, từ đó giúp người bệnh đạt kết quả điều trị tốt hơn", ông chia sẻ.‏

‏Chuyên gia này cũng nhấn mạnh, việc tiếp cận kỹ thuật mới luôn cần song hành với rà soát và điều chỉnh phác đồ thực tế, từ thời điểm can thiệp đến phương pháp áp dụng, nhằm đảm bảo tính chính xác và phù hợp tối đa cho từng người bệnh.‏

‏Trao đổi trực tiếp với chuyên gia quốc tế giúp đội ngũ bác sĩ cập nhật thêm kinh nghiệm lâm sàng và phương pháp điều trị

‏‏Điều này đặc biệt có ý nghĩa với trẻ mắc khe hở môi - vòm miệng, bởi quá trình can thiệp thường kéo dài qua nhiều cột mốc: từ đóng khe hở môi - vòm thì đầu, chỉnh sửa môi - mũi, chỉnh nha đến phẫu thuật chỉnh hình xương hàm khi trưởng thành.‏

‏Với lợi thế của mô hình bệnh viện đa chuyên khoa, Bệnh viện Hồng Ngọc sở hữu quy trình điều trị khe hở môi - vòm miệng toàn diện và xuyên suốt, từ thăm khám, phẫu thuật, điều trị bổ trợ đến theo dõi và các can thiệp tiếp theo, với lộ trình cá nhân hóa theo tình trạng và nhu cầu của từng người bệnh. Định hướng này được đặt trên nền tảng quản lý chất lượng quốc tế khi Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh‏ ‏ là bệnh viện ngoài công lập đạt chứng chỉ quốc tế ACHS (Úc) về chất lượng dịch vụ y tế, đảm bảo an toàn, quyền lợi và lợi ích tối đa cho người bệnh.‏

‏Song song với hoạt động chuyên môn, Bệnh viện Hồng Ngọc còn phối hợp với các tổ chức, trung tâm y tế quốc tế: Smile Train, Samsung Medical Center,... triển khai các chương trình phẫu thuật và điều trị miễn phí cho người bệnh khe hở môi - vòm miệng có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, giúp người bệnh giảm gánh nặng chi phí, có thêm cơ hội tiếp cận điều trị chuyên sâu, toàn diện, từng bước cải thiện chức năng, diện mạo và tự tin hơn trong cuộc sống.‏

‏Chương trình "Chắp cánh ước mơ" được Bệnh viện Hồng Ngọc duy trì thường niên, hỗ trợ bệnh nhân khe hở môi - vòm miệng có hoàn cảnh khó khăn

‏‏International Cleft Mastery Summit 2026 đã khép lại, nhưng với một trẻ khe hở môi - vòm miệng, hành trình điều trị có thể còn kéo dài nhiều năm. Giá trị của việc kết nối chuyên môn quốc tế vì vậy không chỉ nằm ở những kỹ thuật được chia sẻ trong hội nghị, mà còn ở việc bổ sung thêm kinh nghiệm lâm sàng, cập nhật phương pháp và hoàn thiện phác đồ điều trị, từ đó đưa những tiến bộ chuyên môn đến gần hơn với người bệnh.‏

‏Từ nền tảng đa chuyên khoa, hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế đến các chương trình từ thiện được duy trì thường niên, Bệnh viện Hồng Ngọc đang từng bước kết nối những kinh nghiệm được chia sẻ tại hội nghị với thực tiễn điều trị, góp phần mở rộng cơ hội chăm sóc toàn diện và lâu dài cho trẻ khe hở môi - vòm miệng tại Việt Nam.‏

Địa điểm: Bệnh viện Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh, số 08 Châu Văn Liêm, Từ Liêm, Hà Nội Số giấy phép hoạt động: số 308 / BYT - GPHĐ