Kết hôn 7 năm không sinh được con, vợ bàn chồng vay 200 triệu đi chữa bệnh để rồi "trúng độc đắc" sau một cuộc gọi định mệnh

Có ai đó đã nói: "Con cái là tài sản quý giá nhất trong một cuộc hôn nhân". Quả thật như vậy, con cái là cả thế giới của cha mẹ, là ngọn nguồn của mọi quyết định từ nhỏ bé đến lớn lao. Là mối ân tình quý báu hơn cả 2 chữ yêu thương.

Nhưng dù vậy, trong cuộc sống có biết bao cặp vợ chồng không may mắn, hành trình tìm con của họ gian nan, vất vả hơn nhiều gia đình khác. Hành trình ấy không chỉ có nước mắt, sự đau đớn mà còn là biết bao nỗi bế tắc bởi chi phí để điều trị hiếm muộn là không hề rẻ.

Vợ chồng thầy giáo nghèo Điện Biên là anh Quách Văn Thị và chị Nguyễn Thị Hồng Tiến chính là một trong những trường hợp như thế.

Quyết vay 200 triệu đi chữa bệnh sau nhiều năm "tìm con" bất thành

Có lẽ, chỉ những ai từng làm cha mẹ thì mới hiểu nỗi lo lắng, đau khổ của vợ chồng chị Tiến trong hành trình dài "tìm con".

Chị Tiến kể, hai vợ chồng chị kết hôn từ năm 2013 nhưng vài năm trôi qua vẫn không có tin vui. Lúc này, hàng xóm bắt đầu lời ra tiếng vào. Vợ chồng chị sốt ruột nên quyết định đưa nhau đi viện khám.

"Bác sĩ nói rằng anh nhà gặp tình trạng tinh trùng yếu. Biết vậy nhưng với đồng lương giáo viên và đồng ruộng ít ỏi, vợ chồng chị không có điều kiện để điều trị. Vì thế đành phải về quê uống thuốc lá. Ai mách thuốc gì thì uống thuốc ấy, nhưng mấy năm sau vẫn không có gì tiến triển", chị Tiến kể lại.

Quãng thời gian đó với chị là thời gian vô cùng bế tắc và buồn tủi: "Ai gặp chị cũng hỏi sao lâu có tin vui thế, có người nói "nếu không đẻ được thì cho chồng đi lấy vợ khác", hay "đàn ông mà không có con thì người ta sẽ đi bước nữa".

Vợ chồng anh Quách Văn Thị và chị Nguyễn Thị Hồng Tiến cùng 2 "cục vàng" sau 7 năm điều trị hiếm muộn.

Sau những câu nói đó, chị Tiến càng thu mình lại vì tổn thương, thế nhưng mong muốn sinh con của chị cũng càng ngày càng trở nên cháy bỏng hơn.

Năm 2029, vợ chồng chị bàn nhau sẽ vay ngân hàng 200 triệu để thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (TTTON). Nhận tiền từ ngân hàng chưa được bao lâu thì chị biết đến chương trình Tuần Lễ Vàng do Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức, chị đăng ký tham gia dù trong đầu nghĩ "không đến lượt mình đâu".

Và số phận đã mỉm cười với vợ chồng chị Tiến khi may mắn được chọn là một trong 10 gia đình nhận hỗ trợ thực hiện TTTON miễn phí.

Chị nhớ lại: "Hôm đó chị đang đi làm thì chồng gọi điện đến báo tin vui. Chị mừng quá vội vã về nhà. Vợ chồng chị và ông bà nội ôm nhau khóc vì quá bất ngờ, không nghĩ cơ hội lại đến với mình".

9 tháng mang bầu khó khăn để rồi vỡ òa khi ôm 2 con sinh đôi kháu khỉnh

Sau khi nhận quyết định của bệnh viện, chị Tiến nhiều lần phải xuống Hà Nội một mình để thực hiện "chọc trứng, kích trứng" vì chồng bận công tác giảng dạy tại Điện Biên.

Sau bao vất vả, chị đã mang bầu thành công sau 2 tháng được bệnh viện hỗ trợ sinh sản.

4 tuần mang bầu, cả gia đình vỡ òa trong hạnh phúc khi biết tin chị đã mang bầu sinh đôi.

Thế nhưng niềm hạnh phúc vừa đến thì nỗi lo cũng ập tới, chị Tiến nghén nặng, 3 tháng đầu bị ra máu, bác sĩ cho biết cổ tử cung thấp vì thế rất có thể sẽ phải tiến hành khâu hay nâng cổ tử cung. Tuần thứ 22, chị thêm nỗi lo khi bác sĩ chẩn đoán tiểu đường thai kỳ. Để tiện theo dõi cho sức khỏe của mẹ và bé, chị Tiến đành chấp nhận ở lại viện dưỡng thai. Lâu lâu, anh Thị mới có dịp xuống chăm vợ con.

Trong suốt quá trình mang bầu, cơ thể chị có nhiều thay đổi, chị luôn cảm thấy mệt mỏi, nặng nề. Việc sống xa chồng cũng khiến chị nhiều khi cảm thấy lo lắng hoang mang. Rất may, trong quãng thời gian đó chị Tiến có các bác sĩ, y tá của bệnh viện luôn bên cạnh hỗ trợ và động viên. Những tháng ngày mang bầu trôi qua khó khăn nhưng trong đôi mắt của người mẹ này vẫn sáng lên niềm vui, sự hồi hộp lẫn những mong chờ của một bà mẹ chuẩn bị được "gặp con" sau 7 năm dài chữa hiếm muộn!

34 tuần trôi qua, nhờ sự kiêng khem và chăm sóc tận tình của các bác sĩ, em bé Quách Nguyễn Nhật Thạch và Quách Nguyễn Nhật Thành ra đời với cân nặng lần lượt là 3kg và 2,9kg. Trộm vía rất khỏe mạnh, lanh lợi.

Từ ngày có thêm 2 "cục vàng", gia đình anh Thị, chị Tiến thêm đầm ấm, hạnh phúc vì luôn tràn ngập tiếng cười, tiếng nói của trẻ thơ. Sau khi có hai con, cuộc sống của anh chị cũng dần tốt lên như một điềm may, anh Thị được chuyển công tác về Hòa Bình ở gần gia đình.

Bằng kinh nghiệm của bản thân, chị Tiến cho rằng những cặp vợ chồng nào đã kết hôn được 12 tháng nhưng vẫn chưa có tin vui thì rất nên đi thăm khám sớm bởi tuổi phụ nữ càng cao thì tỉ lệ chữa hiếm muộn lại càng khó khăn và đắt đỏ hơn. Chị cũng khuyên các gia đình nên lựa chọn đến khám ở các bác sĩ, các bệnh viện uy tín để tăng hiệu quả điều trị, giảm bớt chi phí không cần thiết.

Ths. BS. Lê Thị Thu Hiền – Phó Giám đốc, Trưởng khoa Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện cho biết: “Qua từng năm thực hiện chương trình hỗ trợ cộng đồng, cụ thể như Tuần lễ vàng hay hỗ trợ TTTON miễn phí, chúng tôi luôn trăn trở phải làm sao để hỗ trợ ngày càng nhiều cặp vợ chồng hơn cũng như tăng sự đa dạng trong các hình thức hỗ trợ. Thực tế trong quá trình thăm khám, bệnh viện tiếp nhận rất nhiều ca khó, hiếm muộn do nhiều nguyên nhân như vợ chồng mang gen bệnh lý hiếm, người chồng vô tinh, vợ chồng hiếm muộn lâu năm, sảy thai nhiều lần…

Việc can thiệp hỗ trợ sinh sản cho những trường hợp này, cụ thể là thực hiện TTTON đòi hỏi thêm những kỹ thuật, quy trình phức tạp và tốn kém hơn so các ca thông thường như phải mổ Micro TESE; áp dụng kỹ thuật sàng lọc phôi; nuôi phôi trong môi trường tối ưu (Timelapse)… Do đó, chúng tôi muốn hỗ trợ các gia đình được thực hiện những kỹ thuật này, giảm một phần đáng kể chi phí trong toàn bộ quá trình TTTON cũng như giúp họ sinh ra những đứa con khoẻ mạnh.”