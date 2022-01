Kẹo dứa hỗ trợ giảm béo V.I.C có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphtalein: Chất cấm này đáng sợ thế nào?

Kỳ 1: Kẹo dứa giảm cân thần kỳ gây sốt MXH "mỗi ngày một viên, một tháng giảm 10 ký": Chất lượng sản phẩm có đúng như tung hô?

Kỳ 2: Kẹo dứa hỗ trợ giảm béo được quảng cáo "mỗi ngày 1 viên, một tháng giảm 10 ký": Cục trưởng Cục An toàn Thực phẩm chỉ ra điểm bất thường Kỳ 3: Kẹo dứa hỗ trợ giảm béo được quảng cáo "mỗi ngày 1 viên, một tháng giảm 10 ký": Bảng thành phần trên bao bì có thể giúp giảm cân nhanh trong thời gian ngắn?

Kẹo dứa hỗ trợ giảm béo V.I.C có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphtalein

Sau một thời gian cho thanh tra hậu kiểm, mới đây, Cục An toàn thực phẩm nhận được 2 phiếu kết quả kiểm nghiệm của Viện Kiểm nghiệm An toàn vệ sinh thực phẩm Quốc gia về kết quả kiểm nghiệm mẫu do Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 530/QĐ-ATTP của Cục An toàn thực phẩm lấy mẫu tại Công ty TNHH sản xuất-Y dược phẩm Vĩnh Điển, địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

Trong đó, sản phẩm bảo vệ sức khỏe FEO dứa đang đội mác kẹo dứa hỗ trợ giảm béo V.I.C được bán tràn lan mạng xã hội có chứa chất cấm Sibutramine và Phenolphtalein.

Thông tin sản phẩm Thực phẩm bảo vệ sức khỏe FEO DỨA bị thu hồi (số lô: SOLO: 04.2021, NSX: 25/11/2021, HSD: 24/11/2024) cụ thể như sau:

Thông báo trên trang web của Cục ATTP về sản phẩm có chứa chất cấm.

- Số ĐKSP: 4811/2021/ĐKSP ngày 31/5/2021.

+ Quy cách: 07 gói/túi.

+ Sản xuất tại: Công ty TNHH sản xuất-Y dược phẩm Vĩnh Điển, địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

+ Thương nhân công bố và chịu trách nhiệm về sản phẩm: Công ty TNHH thương mại dịch vụ V.I.C, địa chỉ: 52/46 ấp 4 xã Phú Xuân, huyện Nhà Bè, Tp.Hồ Chí Minh.

- Nơi lấy mẫu và chất cấm phát hiện:

+ Nơi lấy mẫu: Công ty TNHH sản xuất Y dược phẩm Vĩnh Điển, địa chỉ: Điểm công nghiệp Đan Phượng, xã Đan Phượng, huyện Đan Phượng, Hà Nội.

+ Chất cấm phát hiện: Sibutramine (5,93 mg/g), Phenolphtalein (0,71mg/g).

Chất cấm có trong kẹo dứa hỗ trợ giảm béo V.I.C đáng sợ thế nào?

1. Sibutramine

Vào năm 2010, Cơ quan Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Hoa Kỳ (FDA) khuyến cáo không nên tiếp tục kê đơn và sử dụng sản phẩm có chứa Sibutramine vì có thể gây ra những rủi ro cho sức khỏe tim mạch.

Sibutramine có trong kẹo dứa hỗ trợ giảm béo V.I.C.

Khuyến cáo của FDA dựa trên dữ liệu từ thử nghiệm Sibutramine về kết quả sức khỏe tim mạch (SCOUT), cho thấy nguy cơ mắc các biến cố tim mạch lớn tăng 16% (bao gồm đau tim, đột quỵ, tử vong do liên quan vấn đề tim mạch).

Theo Nih, Sibutramine là một loại thuốc chống béo phì kết hợp với điều chỉnh lối sống làm giảm lượng thức ăn và trọng lượng cơ thể.

Điều này có thể dẫn đến một số tác dụng phụ như ức chế tái hấp thu chất dẫn truyền thần kinh trong hệ thần kinh trung ương. Từ đó ngăn chặn sự thèm ăn, tăng cảm giác chán ăn, tiêu thụ năng lượng nhanh mạnh hơn.

Tuy nhiên, Webmd nhận định, chất này còn gây ra các tác dụng phụ đáng sợ như đau đầu, đau lưng, dị ứng, cảm cúm, suy nhược, đau bụng, đau ngực, đau nhức cổ vai gáy.

Theo PGS.TS Nguyễn Thị Lâm (Nguyên Viện phó Viện Dinh dưỡng quốc gia), Sibutramine là một hợp chất được sử dụng để giảm sự thèm ăn nhưng sau khi xuất hiện những trường hợp tử vong do tim mạch có liên quan, chất này đã bị cấm sử dụng từ tháng 10/2010.

Chất này đặc biệt nguy hiểm đối với những người có tiền sử bệnh tim mạch hay huyết áp, làm gia tăng trung bình huyết áp tâm thu và tâm trương khoảng 1-3 mmHg, nhịp tim tăng khoảng 4-5 nhịp mỗi phút, có thể gây rối loạn nhịp tim, nhồi máu cơ tim và nguy hiểm hơn là có thể gây ngừng tim, đột quỵ.

2. Phenolphtalein

Phenolphthalein là một chất cấm tiếp có trong nhiều sản phẩm giảm cân và được giới chuyên gia lên tiếng cảnh báo.

Theo FDA, Phenolphtalein là chất chỉ thị màu, thường dùng để đo độ pH. Phenolphtalein từng được sử dụng trong hơn một thế kỷ như thuốc nhuận tràng, nhưng hiện nay đã bị gỡ bỏ khỏi danh mục thuốc nhuận tràng vì những lo ngại về khả năng gây ung thư.

Cục Quản lý Dược (Bộ Y tế) cấm lưu hành Phenolphthalein vì gây nguy hại cho sức khỏe tim mạch, gan, thận cũng như hệ tiêu hóa cho người sử dụng.

Phenolphthalein cũng có trong kẹo dứa hỗ trợ giảm béo V.I.C.

PGS.TS Nguyễn Duy Thịnh (nguyên giảng viên Viện Công nghệ Sinh học và Thực phẩm, Đại học Bách khoa Hà Nội) cho biết thêm, Phenolphtalein thực chất là hóa chất chỉ thị màu, định phân axit, kiềm. Nhưng trong ngành Dược, Phenolphthalein được dùng bổ sung vào sản phẩm cũng có tác dụng giảm béo, phân giải chất béo.

Tuy nhiên, các nghiên cứu đều cho thấy sự độc hại của Phenolphthalein, nên cơ quan chức năng đã sớm có lệnh cấm sử dụng.

Sau khi phát hiện FEO dứa có chứa 2 chất cấm nói trên, Cục An toàn thực phẩm đã ban hành quyết định thu hồi sản phẩm vi phạm và đang xử lý theo quy định của pháp luật đối với các tổ chức, cá nhân liên quan.

Để an toàn sức khỏe cho người sử dụng, trong thời gian các cơ quan chức năng xử lý vụ việc, Cục An toàn thực phẩm cảnh báo và đề nghị người tiêu dùng không mua, không sử dụng sản phẩm có các thông tin và hình ảnh như trên phản ánh. Trường hợp phát hiện các sản phẩm này lưu hành trên thị trường đề nghị thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định của pháp luật.

