Kẹo dẻo Pati Gummy hợp tác cùng Minions: Cơn sốt "lột vỏ" mới toanh khiến ai ai cũng săn lùng

Sự kết hợp giữa kẹo dẻo Việt và Minions – cú bắt tay "toàn cầu" chưa từng có

Với độ nhận diện phủ sóng toàn cầu, Minions là nhân vật hoạt hình được hàng triệu trẻ em và người lớn yêu thích. Và Minions đã chính thức xuất hiện trên bao bì sản phẩm kẹo dẻo nội địa – và đối tác vinh dự bắt tay là Pati Gummy – thương hiệu kẹo dẻo trẻ trung, dẫn đầu xu hướng.

Sự hợp tác này không chỉ tạo nên một cú hích lớn về hình ảnh mà còn cho thấy Pati là nhãn hàng nội địa sở hữu tầm nhìn quốc tế, đủ uy tín, chất lượng và sáng tạo để "collab" cùng một IP lớn như Minions.

Kẹo dẻo lột vỏ – Trải nghiệm ăn kẹo mới lạ tại Việt Nam

Khác với các loại kẹo dẻo truyền thống, Pati mang đến trải nghiệm ăn uống mới mẻ với dòng sản phẩm Peeling Gummy – kẹo dẻo lột vỏ trái cây. Mỗi viên kẹo như một loại trái cây mini: người dùng cần lột lớp vỏ ngoài mềm dẻo để lộ phần nhân bóng mượt, mọng nước bên trong. Cảm giác "unbox" kẹo theo đúng nghĩa – khiến trải nghiệm ăn trở nên vui hơn, sảng khoái hơn và dễ gây nghiện.

Ngoài ra, dòng sản phẩm Blindbox Gummy (kẹo dẻo lột vỏ bất ngờ) hiện đang bắt trend cực mạnh trong cộng đồng Gen Z. Mỗi viên kẹo là một nhân vật ẩn: nào là gấu, khủng long, chim cánh cụt, rùa, bạch tuộc… và sẽ có một nhân vật siêu hiếm gặp, xứng đáng là "secret" chính hiệu của dòng kẹo này. Chính vì vậy, nhiều bạn trẻ đã thi nhau bóc kẹo, sưu tầm và "săn secret" như một thú vui giải trí mới.

Chất lượng quốc tế – vị ngon dễ ăn cho trẻ em và cả gia đình

Để hợp tác được với một IP lớn như Minions, sản phẩm của Pati phải đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về chất lượng:

- Sản xuất tại nhà máy đạt chuẩn quốc tế, được kiểm định nghiêm ngặt.

- Sử dụng vị trái cây tự nhiên như xoài, nho xanh, đào… mùi thơm dịu, ngọt thanh, dễ ăn.

- Thiết kế bao bì hình ly kẹo bắt mắt, mặt sau in trò chơi nhỏ giúp tăng tương tác với trẻ em.

Không chỉ là món ăn vặt, Pati Gummy đang dần trở thành trải nghiệm giải trí – nơi việc thưởng thức kẹo gắn liền với cảm xúc khám phá và niềm vui mỗi lần "lột vỏ".

Đã có mặt trên toàn quốc – từ siêu thị, cửa hàng tiện lợi đến sàn TMĐT

Người dùng có thể dễ dàng mua kẹo dẻo Pati tại:

- Hệ thống siêu thị: Kohnan Japan, Bách Hoá Xanh, Kingfood,...

- Cửa hàng tiện lợi: Family Mart, GS25, 7 Eleven, Circle K, Annam Market,...

- Các sàn thương mại điện tử: Shopee, Lazada, TikTok Shop

Pati còn thường xuyên có chương trình khuyến mãi, tặng kèm quà Minions độc quyền theo mùa.

Một cú "lột vỏ" viral đang khuấy đảo mạng xã hội

Pati Gummy không còn là món kẹo thông thường. Đây là hành trình "ăn chơi" đúng nghĩa: bóc lớp vỏ – khám phá bất ngờ – sưu tầm nhân vật – và thưởng thức hương vị trái cây thơm ngon.

Hình thức ăn kẹo mới lạ, thiết kế bao bì ấn tượng, kết hợp cùng nhân vật Minions đình đám đang khiến kẹo dẻo Pati trở thành cái tên phủ sóng mạnh mẽ khắp mạng xã hội và các kệ hàng mùa hè này.

