"Transport yourself into the idyllic Vietnamese countryside and discover some local recipes on the channel Ẩm Thực Mẹ Làm" (Tạm dịch: Hòa mình vào vùng làng quê Việt Nam bình dị và khám phá các món ăn bản địa qua kênh Ẩm Thực Mẹ Làm).

Đó là lời giới thiệu vô cùng ngắn gọn, mộc mạc trên tài khoản Twitter của YouTube cách đây vài giờ, về một kênh ẩm thực do hai mẹ con người Việt tự lập nên. Người sáng lập kênh YouTube này là cô Dương Thị Cường và con trai Đồng Văn Hùng, hiện đang sống tại thị trấn Hương Sơn, tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Mới ra mắt cách đây gần 1 năm, song "Ẩm thực mẹ làm" đã nhận được sự yêu mến của rất nhiều fan hâm mộ cả trong nước lẫn quốc tế.

Kênh YouTube của mẹ con cô Cường đang sở hữu 554k lượt đăng ký theo dõi, với 69 video chuyên về đề tài nấu ăn. Bà mẹ 55 tuổi luôn là nhân vật chính trong các video, với ngoại hình lam lũ khác hẳn những YouTuber đình đám khác trong lĩnh vực ẩm thực.

Người mẹ ấy thường nấu những món ăn giản dị, đậm truyền thống Việt như nộm đu đủ, rau lang xào tỏi, bánh chưng, cốm rang, dưa muối, cá kho khế chua... Chỉ vậy thôi, nhưng các thước phim đầy chân thực ở miền quê nghèo ấy đã làm say mê không biết bao nhiêu người.



Những lời khen ngợi của dân mạng quốc tế và lời khẳng định của chính YouTube về chất lượng kênh "Ẩm thực mẹ làm": cảnh thiên nhiên quá xinh đẹp, các video quay chân thực vô cùng.

Các video trên "Ẩm thực mẹ làm" không ồn ào quá lố, không phải là hiện tượng gây sốt cộng đồng mạng, nội dung cũng không có gì giật gân nhưng vẫn có sức hút rất lạ nhờ cảm giác bình yên. Xem cô Cường nấu ăn, loanh quanh trong ngôi nhà và mảnh vườn bên mấy chú chó, ai cũng thấy nhớ nhà da diết, nhớ những bữa cơm mẹ làm và nụ cười ấm áp của mẹ. Những cảnh quay cũng sống động chân thực, xanh mát trong lành, chỉ xem thôi đã thấy bình yên.

Cộng đồng mạng quốc tế đã không ngại thốt lên đầy ngạc nhiên rằng họ thích sự gần gũi, bình yên và cảnh vật thiên nhiên tươi đẹp trong các video của "Ẩm thực mẹ làm". Ngay trong clip giới thiệu chỉ dài 16 giây của YouTube trên Twitter, vô số người đã cảm thấy ấn tượng với vẻ đẹp của làng quê và người phụ nữ Việt. Những lời khen ấy chính là món quà đáng tự hào nhất dành cho sự vất vả của mẹ con cô Cường, nên YouTube đã dành riêng một post giới thiệu đến netizen quốc tế cũng không có gì lạ.