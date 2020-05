Kẻ vào phòng ngủ tạt axit khiến bà chủ quán ở Bình Tân tử vong thương tâm đã bị bắt

Chiều 28-5, Cơ quan CSĐT Công an quận Bình Tân - TP HCM cho biết đã ra lệnh bắt khẩn cấp đối tượng Lầu Quyền Trường (ngụ phường 16, quận 8) để điều tra hành vi tạt axit khiến bà Đỗ Thị L. (SN 1972, quê Cà Mau) tử vong.

Tại công an, Lầu Quyền Trường khai rằng do thường xuyên đến quán nhậu của bà L. trên đường Ngô Y Linh (phường An Lạc, quận Bình Tân) nên nảy sinh tình cảm với bà L. nhưng bà không chịu. Do ghen tuông nên ngày 26-4, gã đàn ông này đã ra chợ mua axit về tấn công bà L. khi bà đang nằm ngủ trong phòng riêng.

Sau khi tạt axit, Lầu Quyền Trường đã bị công an mời lên làm việc, lấy lời khai. Riêng bà L. được gia đình đưa đi cấp cứu ở Bệnh viện Chợ Rẫy nhưng do vết thương quá nặng, nên bà L. đã tử vong sau một tháng điều trị trong sự đau đớn tột cùng.

Theo luật sư Lê Nguyễn Quỳnh Thi (Đoàn Luật sư TP HCM) nạn tạt axít trong nhiều năm qua luôn là nỗi bức xúc của dư luận, cũng như những người tham gia tố tụng. Nạn nhân của những vụ tạt axit phải gánh chịu nỗi đau cả đời người, có những người vì quá đau buồn, mặc cảm mà sống khép kín, không dám giao lưu với ai. Do đó, cần có bản án thật nghiêm khắc với những vụ án liên quan đến axit, trong đó nếu hậu quả chết người và đặc biệt nghiêm trọng thì cần phải áp dụng khung hình phạt cao nhất là tử hình

Tương tự, bà Nguyễn Thị Thu Thủy (nguyên Phó Chánh tòa Hình sự TAND TP HCM) nói: "Trước đây, tạt axit khiến nạn nhân bị phỏng nặng chỉ bị phạt tội cố ý gây thương tích, tùy theo mức độ nặng nhẹ mà xử theo khung hình phạt cao hay thấp. Tuy nhiên, khi có nhiều vụ tạt axit kinh hoàng, khiến nạn nhân bị tàn phế hoặc dẫn đến chết người, TAND Tối cao đã ban hành hướng dẫn nếu xảy ra chết người thì có thể xử tội giết người với khung hình phạt cao nhất là tử hình. Thực tế, có một số vụ người tạt axit đã lãnh án tử hình do hậu quả của mình gây ra".