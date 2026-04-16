Kê khống tiền hỗ trợ bữa ăn từ thiện, hiệu trưởng và hiệu phó bị kỷ luật

Lãnh đạo Đảng uỷ xã Kim Điền ( Quảng Trị ), xác nhận, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã vừa quyết định kỷ luật đối với bà Cao Thị Huế là hiệu trưởng và hiệu phó Trường mầm non Hóa Sơn bị kỷ luật khiển trách do hành vi kê khống tiền hỗ trợ bữa ăn từ một chương trình từ thiện. Cũng với hành vi trên, bà Đinh Thị Tường Xoan, hiệu phó nhà trường bị kỷ luật cảnh cáo.

Trước đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Điền nhận đơn thư tố cáo nên đã tổ chức kiểm tra đối với ban giám hiệu Trường mầm non Hóa Sơn. Kết quả kiểm tra cho thấy Trường mầm non Hóa Sơn kê khống số lượng trẻ ăn trưa để trục lợi tiền từ thiện.

Theo đó, từ năm học 2023-2024, Phòng Giáo dục - Đào tạo huyện Minh Hóa (cũ) và Công an tỉnh Quảng Bình (cũ) kết nối chương trình "Bữa cơm trưa cho trẻ" về Trường mầm non Hóa Sơn. Cụ thể, mỗi ngày các trẻ mầm non của trường được hỗ trợ 1 bữa cơm trưa trị giá 15.000 đồng.

Tiền ăn được chương trình chuyển về cho trường qua một tài khoản ngân hàng mở tại Ngân hàng Nông nghiệp huyện Minh Hóa (cũ).

Tuy nhiên, bà Huế trực tiếp chỉ đạo các giáo viên phụ trách lớp lập danh sách những học sinh không đi học, không ăn bữa trưa của chương trình từ thiện "Bữa cơm trưa cho trẻ" và gửi lên để bà Xoan tổng hợp. Hai người này sau đó lập và gửi cho nhà tài trợ bữa ăn danh sách gồm có cả những trẻ không đi học, không ăn trưa tại trường để nhận tiền.

Từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy xã Kim Điền xác định số tiền kê khống từ việc ghi cả số trẻ không ăn trưa mà trường nhận là 22.965.000 đồng. Sau khi bị phát hiện, bà Xoan chuyển trả lại số tiền trên vào tài khoản quỹ từ thiện.