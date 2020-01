Kẻ đốt nhà làm 5 mẹ con tử vong chính là người tung tin gia đình nợ tiền 'giang hồ'

Công an quận 9, TPHCM đã bắt giữ Nguyễn Hữu Phước (tự "Hiền", SN 1982, ngụ quận 9) là đối tượng đốt nhà làm 5 mẹ con tử vong vào ngày 21/1.

Công an đưa Phước về nhà để khám nghiệm. Ảnh: M.T

Sau khi hoàn tất việc lấy lời khai nghi phạm, công an tiến hành đưa Phước về nhà để khám xét. Tại đây, công an thu giữ nhiều vật chứng quan trọng của vụ án. Bên cạnh đó, công an đã mời một số người thân của Phước để lấy lời khai.



Phước khai là hàng xóm của gia đình bà Lê Thị Huệ (SN 1950). Phước chưa có vợ và sinh sống cùng cha mẹ ở căn nhà hẻm đường Đỗ Xuân Hợp, tổ 3, khu phố 6, phường Phước Long B, quận 9, TP. HCM. Gia đình bà Huệ sống phía sau nhà của Phước, thường xuyên ra vào con hẻm ngang nhà Hữu Phước khiến hắn bực tức.

Nghi phạm Nguyễn Hữu Phước. Ảnh: Chí Thạch.

Vì muốn gia đình bà Huệ đi nơi khác ở nên Phước nhiều lần hỏi mua lại nhà, nhưng phía gia đình bà Huệ không bán. Sau đó, Phước đã nảy sinh ý định đốt nhà bà này với mục đích hù doạ cho bà Huệ cùng gia đình phải bỏ đi.



Khoảng 3h52 ngày 21/1, Phước đứng bên sân nhà mình rồi tẩm xăng vào nùi giẻ bật quẹt đốt ném qua nhà bà Huệ. Ít phút sau, ngọn lửa bốc cháy dữ dội lan ra cả căn nhà. Phước lấy áo mưa mặc vào che kín mặt chạy ra con hẻm đường Đỗ Xuân Hơp. Khi tới đầu đường, Phước vứt áo mưa rồi chạy về nhà lại.

Hiện trường vụ việc.

Phước khai là do biết đoạn đường có nhiều camera nên cố tình làm như vậy để đánh lạc hướng công an. Phước cho rằng khi công an vào cuộc điều tra sẽ nghĩ rằng có hung thủ phóng hoả đốt nhà bà Huệ rồi tẩu thoát, chứ không phải hàng xóm.



Khi công an khám nghiệm hiện trường, Phước cũng đứng ở ngoài cùng người dân, vờ tỏ vẻ đau xót trước sự việc. Phước còn kể cho mọi người nghe về việc gia đình bà Huệ cờ bạc, vay mượn dân "giang hồ", cách đây mấy ngày có "giang hồ" kéo tới đòi nợ chửi bới, doạ đốt nhà.

Phước tung nhiều thông tin đánh lạc hướng điều tra của công an.

Thậm chí, Phước còn kể là vào thời điểm xảy ra vụ cháy thì nằm ngủ nghe tiếng xe máy chạy ngoài con hẻm. Tuy nhiên, Phước không qua mặt được các biện pháp nghiệp vụ của cơ quan điều tra.



Chiều 22/1, Phước bị bắt giữ tại nhà trước sự ngỡ ngàng của người thân. Sau đó qua 6 giờ đấu trí, Phước đã cúi đầu nhận tội lỗi mình gây ra.

Như đã thông tin, rạng sáng 21/1, người dân sinh sống trên đường Đỗ Xuân Hợp, quận 9, TP. HCM phát hiện một căn nhà cháy lớn. Sau khi dập tắt ngọn lửa, lực lượng chức năng phát hiện 5 người đã tử vong.

Các nạn nhân gồm: bà Huệ, chị Lê Thị Tuyết Mai (SN 1976, con gái bà Huệ), anh Lê Hoàng Thanh (SN 1980, con trai bà Huệ), anh Lê Hoàng Trung (SN 1978, con trai bà Huệ) và chị Trần Mỹ Huyền (SN 1990, vợ anh Thanh).