Vụ phóng hoả khiến 5 người thiệt mạng ngày 27 Tết: 2 người cháu thoát chết thế nào?

Chiều 23/1, Công an TP.HCM đã tổ chức buổi thông tin chính thức vụ hoả hoạn xảy ra tại một con hẻm trên đường Đỗ Xuân Hợp, phường Phước Long B, quận 9, TP.HCM ngày 21/1 (tức 27 Tết).

Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9 cho biết sau khi sự việc xảy ra, Công an Quận 9 đã phối hợp với các lực lượng nghiệp vụ Công an TP.HCM điều tra kỹ càng vụ việc.

Công an TP.HCM tổ chức thông tin vụ hoả hoạn vào chiều 23/1.

Theo Đại tá Thanh, ngay từ ban đầu lực lượng chức năng đã chia sự việc làm hai hướng điều tra là hoả hoạn do tai nạn và hoả hoạn có tính chất tội phạm.

Trong căn nhà có hai bàn thờ thắp nhang đèn, có sử dụng bếp gas và nhiều sự cố. Chính vì vậy không loại trừ khả năng cháy nổ do bất cẩn.

Ngôi nhà xày ra vụ cháy.

Tuy nhiên bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với việc kiểm tra kỹ lưỡng các manh mối tại hiện trường, cơ quan công an xác định nhiều khả năng vụ việc xảy ra có dấu hiệu tội phạm.

Căn nhà do bà Lê Thị Huệ (70 tuổi) làm chủ từ năm 1993 đến nay. Bà Huệ ở cùng với 4 người con, 1 người con dâu và 2 người cháu 5 tuổi và 10 tuổi. Rất may là vào khoảng 18h ngày 20/1, người dì đã đưa 2 cháu nhỏ về quê ăn Tết trước nên may mắn thoát nạn.

Công an cũng ghi nhận các con của bà Huệ có cờ bạc, ghi đề và mắc nợ, từng bị tạt sơn vào nhà.

Đại tá Trang Viết Thanh, Trưởng Công an quận 9 kể lại quá trình phá án.

Tuy nhiên, đối tượng lan truyền tin này lại chính là Nguyễn Hữu Phước (38 tuổi), người hàng xóm sát vách nhà (sau đó được xác định là nghi phạm của vụ việc).

Qua điều tra, Cục Kỹ thuật hình sự, Bộ Công an xác định nguyên nhân chính thức vụ cháy là do con người tác động bằng nguồn nhiệt tác động trực tiếp vào chất cháy, cụ thể ở đây là xăng.

Lúc này, nguyên nhân do tai nạn được loại trừ.

Tiến hành rà soát lại các đối tượng có liên quan từ rất nhiều nguồn và xâu chuỗi các sự kiện, chiều 22/1 Công an quận 9 phát hiện đối tượng Nguyễn Hữu Phước có nhiều nghi vấn nhất.

Ông Ngô Minh Châu, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM biểu dương chiến công của các chiến sĩ công an.

Phước là hàng xóm của bà Huệ khoảng 20 năm.

Sau 5 tiếng làm việc và đấu tranh, đối tượng Phước từ chỗ quanh co chối tội ban đầu đã thừa nhận phóng hoả gây ra vụ cháy để trả thù.

Cụ thể nhà Phước và nhà gia đình bà Huệ có một lối đi chung. Hai bên từng xảy ra tranh chấp, mâu thuẫn nhưng đã hoà giải khoảng 5 năm.

Gác xép trong căn nhà bị cháy trơ trọi khung.

Gần đây, các con của bà Huệ thường dẫn bạn bè về nhậu nhẹt, đậu xe máy tràn ra đường khiến Phước bực tức. Nghi phạm nhiều lần yêu cầu mua lại ngôi nhà nhưng gia đình hàng xóm không bán.

Bực tức, Phước nảy ra ý định sẽ đốt nhà để hù doạ gia đình bà Huệ.

Khoảng hơn 3h rạng sáng 23/1, Phước dùng xăng tẩm vào khăn và châm lửa thảy vào khu vực các xe máy trước cửa nhà.

Vụ hoả hoạn được điều tra theo cả hai hướng tai nạn và tội phạm.

Nhưng Phước không ngờ lửa đã phựt lên, chắn lối ra vào khiến các nạn nhân không thoát ra được và chết thảm.

Sau khi gây án, Phước dùng áo mưa trùm lên người tẩu thoát để tránh camera. Sáng cùng ngày, Phước vờ như không biết chuyện gì xảy ra và vẫn bình thản trước cái chết của các hàng xóm.

Lực lượng phá án được khen thưởng.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Công an quận 9 cùng các đơn vị hỗ trợ đã phá vụ án thần tốc trong chưa đầy 2 ngày.

Chiều 23/1, lãnh đạo Công an TP.HCM cùng Phó Chủ tịch UBND TP.HCM đã trao quyết định khen thưởng cho các tập thể phá thành công vụ án mạng thương tâm ngày cận Tết Canh Tý.